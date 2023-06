Hinter den Kulissen: Paul McCartney zeigt private Fotos aus der Beatles-Zeit

London. 54 Jahre ist es her, dass die Beatles zuletzt gemeinsam auf der Bühne standen. Die Band existiert längst nicht mehr. Und doch begeistert ihre Musik noch heute Millionen Menschen weltweit. Nun sind bisher ungesehene Bilder der Musikgruppe in der Ausstellung „Paul McCartneys Photographs 1963-64: Eyes of the Storm“ zu sehen, geknipst von dem Ex-Beatle selbst.

Die Fotoschau in der National Portrait Gallery im Zentrum Londons, die am Mittwoch eröffnet wird und bis zum 1. Oktober zu sehen ist, zeigt 250 Bilder, die der Musiker mit seiner 35-Millimeter-Kamera aufgenommen hat. Die Schnappschüsse dokumentieren die Reisen der Beatles nach Liverpool, London, Paris, New York, Washington D.C. und Miami zwischen November 1963 und Februar 1964. Eine Phase, in der die „Beatlemania“ rasant Fahrt aufnahm.

Wie die Beatles den Hype um die Band erlebten

Die Ausstellung sei deshalb so besonders, weil sie die Begeisterung für die Musiker zum ersten Mal aus der Sicht der Band zeigt, betonte Nicholas Cullinan, Direktor der National Portrait Gallery. „Wir wissen alle, wie der Wirbel um die Beatles von außen wirkte. Aber wie sahen und empfanden ihn die vier Musiker?“ Einen Hinweis darauf gibt der Titel der Ausstellung: „Eyes of the Storm“. Er verweist darauf, wie viele Augen damals auf sie gerichtet waren.

John Lennon von den Beatles im Jahr 1964, fotografiert von Paul McCartney. © Quelle: © 1964 Paul McCartney/Verlag C.

Spürbar wird dies bei den Fotografien, die McCartney in New York am 7. Februar 1964 schoss. Der 21-Jährige, der sich schon als Kind fürs Fotografieren begeisterte, knipste begeisterte Massen am Straßenrand und Fans, die nur wenige Zentimeter von ihm entfernt durch die Scheibe des Autos einen Blick auf die Musiker werfen wollten. Ein Foto, welches McCartney vom Rücksitz aus machte, zeigt, wie Menschen in der US-Metropole ihrem Wagen hinterherrannten.

„Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich in den 1960er-Jahren Bilder gemacht hatte. Am Anfang konnte ich das Jahr nicht genau zuordnen. Aber ich wusste, dass es zu einer Zeit war, als die Beatles richtig erfolgreich wurden“, wird McCartney zitiert. Schließlich wiederentdeckt habe er sie im Jahr 2020 bei einer Aufräumaktion, sagte Rosie Broadley, Kuratorin der Ausstellung. Für die Schau wurden die Abzüge und Negative zum ersten Mal in großformatige Fotos verwandelt.

Der persönliche Blick McCartneys

Bezeichnend für die Ausstellung ist dabei der persönliche Blick des Musikers auf seine Bandmitglieder, der Blick hinter die Kulissen also. Cullinan vergleicht die Ausstellung deshalb auch mit einem Fotoalbum, das Menschen unverstellt in sehr persönlichen Momenten zeigt. Deshalb spreche aus ihnen eine ganz besondere „Zärtlichkeit“ und auch „Verletzlichkeit“.

Ein Selbstporträt von Beatle Paul McCartney im Jahr 1963. © Quelle: © 1963 - 1964 Paul McCartney/Ve

So machte McCartney unter anderem Fotos im Kontext verschiedener Shows in London. Die Schwarz-Weiß-Bilder, die mit der Zeit immer gekonnter wirken, dokumentieren neben den tristen Umkleideräumen auch die Langeweile, die die Musiker empfunden haben müssen. Sie fläzen auf Sofas und Sesseln. Ein Foto zeigt einen nachdenklich wirkenden Ringo Starr, auf einem Stuhl sitzt, den Kopf auf den rechten Arm gestützt.

McCartney dokumentierte überdies die Proben anlässlich des Auftritts der Band bei der „Ed Sullivan Show“ in New York am 9. Februar 1964. Rund 73 Millionen Menschen sahen die Sendung damals im Fernsehen. Weil George Harrison mit einer Mandelentzündung im Bett lag, ersetzte ihn während der Proben ein Mitglied der Crew, bekleidet mit einer „Beatles“-Perücke. Auch dies ist auf den vergrößerten Kontaktabzügen in der Schau zu sehen.

„Wie großartig John aussah, wie attraktiv George und wie cool Ringo war“

Die Bilder aus New York stehen in starkem Kontrast zu den Fotos, die nur wenige Tage später in Miami entstanden. McCartney wechselte damals den Film von Schwarz-Weiß zu Farbe. Es ist, als seien wir plötzlich einem Wunderland angekommen, „die Sonne, die Pools“, kommentierte der Ex-Beatle die Fotoserie. Tatsächlich vermitteln die Fotos Leichtigkeit und Urlaubsgefühle. Sie zeigen George Harrison und Ringo Starr auf einem Boot lachend mit Sonnenbrille –„relaxed“, so McCartney.

Es ist jedoch vor allem ein Zitat, welches den Blick des 81-Jährigen auf die wiederentdeckten Fotos zusammenfasst: „Wenn ich zurückschaue, denke ich: ,Wow, das haben wir gemacht. Und wir waren einfach nur Kinder aus Liverpool. Und nun sieht man das alles auf den Fotos. Wie großartig John aussah, wie attraktiv George und wie cool Ringo war.“ Es sind Rückblicke auf vergangene Zeiten, die auch deshalb so frisch wirken, weil die Beatles ihren Zauber nie verloren haben.

Die Fotoschau in der National Portrait Gallery ist einer der ersten Ausstellungen, nachdem das Museum am 22. Juni nach einer dreijährigen Renovierung wieder eröffnet wurde. Es war der größte Umbau seit dessen Eröffnung im Jahr 1896. Das Museum, das ausschließlich Porträtbildern gewidmet ist, wurde in den vergangenen Jahren für 41,3 Millionen Pfund – umgerechnet gut 48 Millionen Euro – neu gestaltet. In der Hauptsammlung befinden sich mehr als 11.000 Porträts bedeutender Persönlichkeiten Großbritanniens.

Der Eintritt in die Dauerausstellung ist kostenlos; jener zu Fotoschau „Eyes of the Storm“ kostet 22 Pfund (umgerechnet rund 25 Euro). Wer 30 Jahre alt oder jünger ist, zahlt 5 Pfund.