﻿Theaterfrachter Lore & Lay: So war die Premiere von „Allein in der Sauna“

Kiel. Im blauen Bademantel streift Karl-Heinz König durch die Sauna. Er lässt seinen Blick durch den Raum schweifen und hält Ausschau nach weiblichen Saunagästen – allerdings vergebens. Es ist nämlich Männerabend, weshalb ihn sein Kumpel Thorsten auch versetzt hat. Also bleibt der erfolgreiche Rechtsanwalt ganz für sich und gerät plötzlich in ein Selbstgespräch über das stereotypische Zusammenleben zwischen Mann und Frau.

„Allein in der Sauna“ heißt das komödiantische Theater von Autor Frank Pinkus, das am Sonnabend Premiere im Lore & Lay-Theaterfrachter an der Hörn in Kiel feierte. Nach gut zwei Stunden Soloschauspiel gab es lauten Beifall vom Publikum. Die letzten Reihen bei der Erstaufführung waren freigeblieben. „Eigentlich sind wir fast immer ausverkauft, aber bei den Premieren trauen sich meistens dann doch noch nicht so viele Gäste zu uns“, sagte Geschäftsführer Thomas Hamann und lachte.

„Allein in der Sauna“ auf dem Theaterfrachter in Kiel“: Zwiegespräch über die Ehe und das Älterwerden

In dem Stück verkörpert Josh Riese den Mittvierziger Karl-Heinz, auf den ersten Blick ein glücklicher Ehemann und zweifacher Vater. Es ist allerdings so: Das Älterwerden bereitet ihm zunehmend Probleme. Und auch in seiner Ehe läuft, zumindest im Bett, nicht immer alles rund. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, philosophiert er deshalb über die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern, den eingefahrenen Alltag eines Ehepaars und die Selbstzweifel im Alter.

Allerlei Gedanken ploppen da auf auf dem Theaterfrachter: Was finden Frauen am Shoppen so großartig? Passen Frauen und Männer überhaupt zusammen? Warum lässt im Alter die Lust nach? Und auch Anekdoten von einem Besuch beim Urologen oder Psychotherapeuten lässt Josh Riese im Stück „Allein in der Sauna“ ans Licht kommen. Der Schauspieler bedient sich bei seinem Auftritt vieler Klischees, spielt mit typischen Rollenbildern und reißt obszöne Witze. Beim Publikum kommt das gut an.

Premiere im Theaterfrachter Kiel: Das sagen die Zuschauer zum Solostück

„Das Theaterstück ist charmant und kurzweilig“, sagte eine Zuschauerin aus Kiel. „Ich fand es beeindruckend, wie Josh Riese ganz allein das gesamte Publikum für sich gewonnen hat.“ Auch für einen weiteren Gast im Publikum war der Abend sehr unterhaltsam. „Es wurden einige Wahrheiten angesprochen, die man selbst aus der Ehe kennt.“ Einziger Kritikpunkt: Ein wenig habe der Tiefgang gefehlt, so das Fazit noch einer Zuschauerin. „Dafür hat das Stück aber umso mehr spritzige Witze.“

Bis Ende Juni läuft die Inszenierung unter der Regie von Martina Riese an der Kieler Hörn auf dem Theaterfrachter Lore & Lay. Die Tickets sind ab 28,50 Euro auf der Webseite www.loreundlay-theater-schiff.de erhältlich.