M’era Luna: Wer in diesem Jahr auf dem Festival spielt

Von Elektro über Gothic bis Mittelalterrock – das M’era Luna gehört seit vielen Jahren zu den größten Musikfestivals für Fans von Genres abseits des Mainstreams. Neben dem Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zählt es zu den beliebtesten Open-Air-Events verschiedener Subkulturen. Hier gibt es die wichtigsten Infos:

M’era Luna 2023 im Schnellcheck: Ort, Datum, Headliner

Wann: Samstag, 12., und Sonntag, 13. August 2023 (Der Disco-Hangar startet bereits am Freitag, 11. August.)

Wo: Hildesheim-Drispenstedt (Niedersachsen)

Wer: In Extremo, VV, Mono Inc., Within Temptation und viele mehr

Programm und Line-up: Wer spielt auf dem M’era Luna in diesem Jahr?

Im diesjährigen Line-up stehen 40 Acts; die auf zwei Freiluftbühnen performen. Als Headliner wurden In Extremo, VV, Mono Inc. und Within Temptation gebucht. Außerdem können sich Fans auf Auftritte von Tanzwut, The 69 Eyes, Subway to Sally und Joachim Witt freuen. Im Disco-Hangar legen bereits am Freitag Torben Schmidt und DJ Dark-Wanderer auf.

Neben Musik gibt es auf dem M’era Luna immer auch einen Mittelaltermarkt sowie Vorträge und Lesungen.

M’era Luna: Timetable am Samstag, 12. August

Wer Wann Wo Antiage 11.00 Uhr Main Stage Intent:Outtake 11.20 Uhr Club Stage Versus Goliath 11.40 Uhr Main Stage A Projection 12.10 Uhr Club Stage Rave the Reqviem 12.35 Uhr Main Stage Wisborg 13.15 Uhr Club Stage Tanzwut 13.40 Uhr Main Stage Absolute Body Control 14.20 Uhr Club Stage Megaherz 14.45 Uhr Main Stage Rabia Sorda 15.25 Uhr Club Stage Diary of Dreams 15.50 Uhr Main Stage Girls Under Glass 16.30 Uhr Club Stage L’Âme Immortelle 16.55 Uhr Main Stage Neuroticfish 17.40 Uhr Club Stage Joachim Witt 18.05 Uhr Main Stage Amduscia 19.05 Uhr Club Stage Project Pitchfork 19.30 Uhr Main Stage Solar Fake 20.30 Uhr Club Stage In Extremo 21.00 Uhr Main Stage London After Midnight 22.15 Uhr Club Stage VV 22.45 Uhr Main Stage

M’era Luna: Timetable am Sonntag, 13. August

Wer Wann Wo Dragol 11.00 Uhr Main Stage Blitz Union 11.20 Uhr Club Stage Heldmaschine 11.35 Uhr Main Stage Manntra 12.05 Uhr Club Stage Eisfabrik 12.20 Uhr Main Stage She Hates Emotions 12.55 Uhr Club Stage Gothminister 13.15 Uhr Main Stage Melotron 13.55 Uhr Club Stage Letzte Instanz 14.15 Uhr Main Stage Frozen Plasma 14.55 Uhr Club Stage The 69 Eyes 15.20 Uhr Main Stage Ashbury Heights 16.05 Uhr Club Stage Peter Heppner 16.30 Uhr Main Stage Agonoize 17.20 Uhr Club Stage Subway to Sally 17.45 Uhr Main Stage De/Vision 18.45 Uhr Club Stage Mono Inc. 19.15 Uhr Main Stage Hocico 20.15 Uhr Club Stage Within Temptation 20.45 Uhr Main Stage

Auf der Veranstalterwebsite kann man sich das Programm als PDF herunterladen.

M’era Luna im Livestream

Auftritte einiger Acts sind auf NDR.de als Livestream abrufbar. Unter anderem sollen die Konzerte von Mono Inc., Subway to Sally, Project Pitchfork und Joachim Witt gezeigt werden. Im Anschluss stellt der Sender die Auftritte als Video-on-Demand zur Verfügung.

Tickets für das M’era Luna 2023

Noch gibt es Tickets für das M’era Luna in verschiedenen Preiskategorien (Stand: 3. August 2023). Der Festivalpass für das gesamte Wochenende beinhaltet auch den Zugang zum Campingplatz inklusive Mittelaltermarkt. Das Ticket kostet 139 Euro. Tagespässe für Samstag oder Sonntag kosten 89 Euro.

Hier geht es zum Ticket-Onlineshop.

Anreise zum M’era Luna

Wer mit Auto, Motorrad oder Wohnmobil anreist, gibt diese Adresse in das Navi ein:

Flugplatz Drispenstedt, 31137 Hildesheim

Der Veranstalter weist darauf hin, vor Ort der Festivalbeschilderung zu folgen. Parkplätze werden zugewiesen.

Mit dem Zug erfolgt die Anreise über den Bahnhof Hildesheim. Von dort bringen kostenpflichtige Shuttlebusse Besucherinnen und Besucher zum Festivalgelände.