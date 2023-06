Nach 25 Jahren: Museum der königlichen Sammlungen eröffnet in Madrid

Madrid. „Wie macht man eine Ritterrüstung zu einer Ikone?“, fragte sich vor einem Jahrzehnt der spanische Diplomat José Rodríguez-Spiteri. „Nach mehr als drei Rüstungen und Kutschen verfallen die Besucher in einen Zustand tiefer Langeweile. Auch eine endlose Reihe von Wandteppichen hat nur eine begrenzte Anziehungskraft.“

Rodríguez-Spiteri war im Jahr 2012 zum Präsidenten des Patrimonio Nacional ernannt worden, der Verwalterin der ehemals königlichen Besitztümer Spaniens, und hatte mit der Position ein Erbe übernommen, das er für schwierig hielt. Er sollte ein Projekt mit Inhalt füllen, dessen Zweck er nicht recht verstand: das geplante „Museum der Königlichen Sammlungen“ gleich neben dem Madrider Königspalast und der Kathedrale. In seiner Ratlosigkeit machte Rodríguez-Spiteri drastische Vorschläge. Er wollte, um die Besucher nicht mit Rüstungen und Wandteppichen zu langweilen, dem Prado eine Handvoll seiner Schätze entreißen, darunter van der Weydens „Kreuzabnahme“ und Boschs „Garten der Lüste“ – beide Gemälde sind allerdings Ikonen. Aber sie blieben, wo sie hingehörten, im Prado, und Rodríguez-Spiteri nahm 2015 seine Sachen.

Eines der großartigsten Museen Europas

Acht Jahre und drei Patrimonio-Nacional-Präsidenten später öffnet das schwierige, 173 Millionen Euro teure Museum nun, an diesem 29. Juni, unter dem Namen „Galerie der Königlichen Sammlungen“ seine Türen. Es ist, auch ohne Prado-Anleihen, ein großartiges Museum geworden, eines der großartigen Museen Europas.

Was nicht zu erwarten war. Immerhin fiel der Beschluss zum Museumbaus der damaligen Aznar-Regierung bereits November 1998. Das Museum im Herzen Madrids werde „um die hundert Kutschen sowie eine große Anzahl Sammlungen von Fächern, Silberwaren, Uhren, Glas und Porzellan“ enthalten, erklärte Aznars Vizepräsident Francisco Álvarez-Cascos damals. Es war dieser geplante Heimatkundemuseumscharme, der Rodríguez-Spiteri und andere Leute müde machte.

Nach 25 Jahren Bau und Planung eröffnet Ende des Monats das Museum der königlichen Sammlungen in Madrid © Quelle: Martin Dahms

Auch die Madrider waren nicht besonders neugierig. An erstklassigen Museen fehlt es in der Hauptstadt nicht. Erst als nach langem Architektenstreit im Dezember 2006 die Bauarbeiten zu Füßen der Kathedrale und in direkter Nachbarschaft des Königspalastes begannen, wurden sie etwas unruhig. „Madrid hat einen seiner glücklichsten Orte verloren“, sagte Vicente Patón von der Denkmalschutzinitiative Madrid Ciudadanía y Patrimonio, als nach vier Jahren der Rohbau stand.

Mit dem „glücklichen Ort“ meinte er die Hügelflanke, über der sich, von weither sichtbar, Kathedrale und Palast erheben. Hier, oberhalb des Flüsschens Manzanares, hatten die ersten, arabischen Siedler im 9. Jahrhundert ihr Madrid gebaut, und in die bisher kaum berührte Flanke jener Anhöhe hinein setzten die Architekten Emilio Tuñón und Luis Moreno nun das Museum. Die 40 Meter hohe Fassade versahen sie mit senkrechten, schmalen Fensteröffnungen. Aus der Ferne sehen sie aus wie die überdimensionalen Belüftungsschlitze der darüberliegenden Kathedrale.

„Hier glänzen sie, sie kommen zur Geltung“

Die Madrider hatten viel Zeit, um sich an den Anblick zu gewöhnen, bis sie nun endlich hinter die Schlitze schauen dürfen. Erst zogen sich die Bauarbeiten neun Jahre in die Länge, auch deshalb, weil, wie zu erwarten, die Reste arabischer und anderer alter Bauten auftauchten, die konserviert und ins Museum integriert werden mussten. Dann brauchte es weitere acht Jahre, um dem Museum einen Sinn zu geben. Im April 2017 machte der Historiker Felipe Fernández-Armesto in einem Artikel für El Mundo einen Vorschlag. „Die königlichen Sammlungen können aufgrund ihrer Vielfalt die Grundlage eines wahren Spanien-Museums bilden“, schrieb er. „Die Ikonen unserer Heiligen, die Sehnsüchte der Privilegierten, der Schweiß der Arbeiter und Bauern: Alles ist in den königlichen Sammlungen vertreten.“

Fernández-Armesto, der in den USA lehrt und lebt, hat noch keine Gelegenheit gehabt, sich das fertige Museum anzuschauen. Aber er hätte Grund, zufrieden zu sein. Aus den 165.000 Stücken der Königlichen Sammlungen – die sich seit anderthalb Jahrhunderten in Staatsbesitz befinden, verteilt über zwei Dutzend Paläste und Klöster – haben die Museumsdirektorin Leticia Ruiz und ihre Mitarbeiter 650 Exponate herausgefiltert, in denen sich trefflich Schönheit und Bedeutung vereinen.

Sie erzählen, in zwei gewaltigen Hallen, die Geschichte des habsburgischen und des bourbonischen Königshauses und somit die Geschichte des neuzeitlichen Spanien. Ja, es sind prächtige Ritterrüstungen und Kutschen und Wandteppiche darunter, und zugleich frisch restaurierte Gemälde von Velázquez oder Caravaggio, die bisher ein unbeachtetes Dasein in selten betretenen Kammern des benachbarten Königspalastes führten. „Hier glänzen sie, sie kommen zur Geltung“, sagt Ruiz über diese und alle anderen königlichen Schätze ihres Museums, „sie erklären – und sind wunderbar.“