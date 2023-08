„Mädchen auf dem Pferd“ wird offizieller Sommerhit 2023

Verkehr in NMS

In Neumünster und mehreren Nachbargemeinden ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Zigtausende Haushalte waren betroffen, allerdings unterschiedlich lange. Gegen 21 Uhr waren fast alle Kunden wieder am Netz, so die Stadtwerke. Zahlreiche Ampeln sind aber auch am Mittwochmorgen noch aus.