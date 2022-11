Bayerns Kunstminister geht nach Gold-Diebstahl im Museum von organisierter Kriminalität aus

Das Kelten-Römer-Museum in Manching im Abendlicht. Einbrecher haben in dem Museum einen mehrere Millionen Euro teuren Goldschatz aus der Keltenzeit erbeutet.

Manching. Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) geht nach dem Diebstahl des Manchinger Goldschatzes von organisierter Kriminalität aus. „Klar ist, du marschierst nicht einfach in so ein Museum rein und nimmst dann diesen Schatz mit“, sagte er im Interview des Bayerischen Rundfunks. „Das ist hochgradig gesichert und insofern liegt die Vermutung zumindest nahe, dass wir es hier eher mit einem Fall von organisierter Kriminalität zu tun haben.“

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde bei dem Einbruch in der Nacht zu Dienstag noch mehr gestohlen als ursprünglich gedacht. Neben der 483 Goldmünzen aus einer Vitrine wurden demnach noch drei weitere aus einer zweiten Vitrine mitgenommen, nachdem das Sicherheitsglas zerstört worden war. Der Wert der mehr als 2000 Jahre alten Stücke wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Der reine Goldwert dürfte allerdings deutlich geringer sein. Die Münzen waren vor 23 Jahren von einem Grabungsteam in Manching gefunden worden.

Diebe umgingen sämtliche Sicherheitsvorkehrungen

„Es sind tatsächlich sämtliche Sicherungsmaßnahmen - inklusive der gesamten Telefonverbindungen des Ortes Manching - lahmgelegt worden“, sagte Blume. So hätten die Diebe die hohen Sicherheitsvorkehrungen des Museums umgehen können. „In Manching hat man, nach dem was wir wissen, sämtliche Hinweise beachtet, also den aktuellsten und höchstmöglichen denkbaren Schutz zugrunde gelegt“, sagte Blume. Es habe sich aber nun gezeigt, „dass auch dieses Maß an Sicherheitsvorkehrungen offensichtlich dann nicht ausgereicht hat“.

Der Goldschatz sei „von einmaligem kulturhistorischen Wert“, betonte Blume: „Wir reden über den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts.“ Er sage viel aus über die frühe Besiedlungsgeschichte Bayerns. „Vor diesem Hintergrund wiegt der Verlust doppelt schwer und deswegen ist klar, dass alles getan werden muss und alles getan werden wird, dass man versucht, der Täter habhaft zu werden.“ Nach dpa-Informationen wird im gesamten Schengen-Raum nach den Dieben gefahndet.

Goldschatz ein „einmaliges Dokument“

„Ich könnte heulen“, sagte der leitende Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung München, Rupert Gebhard, der „Süddeutschen Zeitung“. Der Goldschatz sei ein „einmaliges Dokument“. Die Forschung zum Handelsnetz der Kelten sei noch nicht abgeschlossen gewesen, der Verlust für die Wissenschaft immens. Zudem teilt auch er die Befürchtung der Polizei, dass die Münzen möglicherweise eingeschmolzen werden: „Meine große Sorge ist, dass es nur um den Goldwert geht“, sagte er.

Austausch mit Ermittlern von früheren Kunstdiebstählen

Insgesamt arbeiten Dutzende Ermittler an dem Fall. Zum näheren Stand der Ermittlungen wollte sich der Sprecher noch nicht äußern. Die Polizei ist zudem im Austausch mit ihren Kollegen in Dresden und Berlin, wo es in den vergangenen Jahren ebenfalls große Einbrüche in Museen gegeben hatte.

Aus dem Berliner Bodemuseum stahlen Täter 2017 eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze. Der Goldwert betrug 3,75 Millionen Euro, bis heute wurde die Münze nicht gefunden. Mehrere junge Männer aus einem bekannten arabischstämmigen Clan in Berlin wurden verurteilt.

Während des Prozesses waren sie weiter in Freiheit, zwei von ihnen sollen in dieser Zeit beim Diebstahl der Diamanten aus dem Dresdner Museum Grünes Gewölbe dabei gewesen sein. Dort stahlen im November 2019 Einbrecher 21 Schmuckstücke mit Tausenden kleinen Diamanten und Brillanten. Der Schmuck hatte einen Versicherungswert von 113 Millionen Euro. Sechs junge Männer aus dem Berliner Clan stehen seit Monaten wegen der Tat vor Gericht.

