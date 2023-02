﻿Marco Goecke: Suspendierung eines Superstars mit Spleens

Der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Goecke, ist nach einer Hundekot-Attacke auf eine Journalistin suspendiert worden. Er habe der Staatsoper und dem Staatsballett massiv geschadet, teilte das Staatstheater am Montag in Hannover mit. „Daher suspendiert die Theaterleitung ihn mit sofortiger Wirkung und erteilt ihm bis auf Weiteres ein Hausverbot, um Ballettensemble und Staatstheater vor weiterem Schaden zu schützen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marco Goecke war seit 2019 Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover und gilt als einer der erfolgreichsten Choreografen der Welt. Er sei „magisch, mysteriös, mythisch, minimal, ein Tanzpopstar“, sagte Reid Anderson, Chef des Stuttgarter Balletts, in seiner Laudatio, als Goecke in Essen den Tanzpreis 2022 erhielt.

So bejubelt Goecke als Künstler ist, so eigen ist er mitunter als Person. Ein Künstler, der seine Spleens sorgfältig pflegt. Da ist zum einem Dackel Gustav, den Goecke stets ein einer kleinen Tasche bei sich trägt, und dessen Hinterlassenschaft, so kann man annehmen, jetzt zur Tatwaffe bei einer Körperverletzung mitten im Opernfoyer geworden ist. Und dann ist da die Sonnenbrille, die Goecke beinahe stets trägt, auch in Innenräumen, auch im Herbst und Winter. „Ein Tick“, sagte Goecke vor vier Jahren nach seiner Vorstellung als neuer Ballettchef in Hannover. Er suche Schutz hinter der dunklen Brille: „Wenn man choreografiert, ist man ständig ausgestellt.“ Darum habe er irgendwann angefangen, sich bei den Proben mit der Brille zumindest ein bisschen zu verhüllen. Mittlerweile setzt er sie kaum noch ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Star in Hannover

Der 47-Jährige ist einer der erfolgreichsten Choreografen seiner Generation. Nach seiner Ballettausbildung in München und Den Haag war er an der Berliner Staatsoper und am Theater Hagen engagiert, wo er vor 19 Jahren seine erste Choreografie auf die Bühne brachte. Vor allem seine Arbeit mit dem Stuttgarter Ballett erregte bald darauf auch internationales Aufsehen: Goeckes Choreografien sind inzwischen auf der ganzen Welt zu sehen. In Stuttgart wurde er 2006 zum Hauschoreografen ernannt. 2017 aber wurde sein Vertrag dort nicht verlängert, was ihn tief verletzte.

Große Häuser wie zuletzt die Pariser Oper reißen sich um Arbeiten von ihm, und beim Nederlands Dans Theater und bei der Tanzcompagnie Gauthier Dance ist er Residenzkünstler. An der Festanstellung in Hannover reizte ihn, zum ersten Mal eine eigene Compagnie aufbauen zu können, wie er sagte. Das sei ein sehr schönes Angebot von Opernintendantin Laura Berman gewesen.

Der leidende Künstler

Gleichzeitig ließ Goecke auch immer wieder durchblicken, wie sehr er an und mit seiner Arbeit leidet. „Es ist völlig idiotisch, aber man will ja immer geliebt werden“, sagte er einmal. Und ein andermal seufzte er mit Blick auf kreative Arbeit, die man, anders als er, allein mit sich erledigen kann: „Malen oder Schreiben – was muss das für eine Erholung sein.“

Als Goecke 2019 nach Hannover kam, nahm er sich vor, nicht mehr so hart zu sich selbst zu sein. „Ich war immer sehr brutal zu mir“, sagt er. Mit damals 47 Jahren, einem Alter, in dem man „schon etwas mehr weiß von der Endlichkeit des Lebens“, sah er die Chance, „etwas barmherziger mir selbst gegenüber zu werden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein lange schwelender Konflikt

Goecke arbeitet neben seiner Tätigkeit in Hannover noch an anderen Häusern. So ist er „Associate Choreographer“ beim Nederlands Dans Theater in Den Haag und Hauschoreograf bei der Stuttgarter Compagnie Gauthier Dance. Seine Arbeiten sind im Repertoire unter anderem des Hamburg Ballett, des Staatsballett Berlin, des Ballett Zürich, des Pacific Northwest Ballet (Seattle), des National Ballet of Canada, der São Paulo Companhia de Dança, der Ballets de Monte Carlo und des Norwegischen Nationalballetts.

Seine Tätigkeit beim Nederlands Dans Theater war zuletzt auch Gegenstand eines Artikels von FAZ-Kritikerin Hüster. Nicht nur, dass diese kein gutes Haar an der Premiere von „In the Dutch Mountains“ ließ und das Stück als „Frechheit“ und „Blamage“ bezeichnete. Sie zitierte ihn auch mit den Worten, das Werk sei sein erstes abendfüllendes Stück mit dem Nederlands Dans Theater, für das er seit langem arbeite und seine besten Stücke geschaffen habe. „In Hannover, wo er seit 2019 Ballettdirektor ist, sollte dies zu denken geben“, schrieb Hüster. Ein Satz, der Goecke besonders erbost haben soll.

„Einfach keine Selbstkontrolle“

Am Samstagabend hatte der Ballettchef bei der Premiere des Ballettabends „Glaube - Liebe - Hoffnung“ die Kritikerin Wiebke Hüster im Foyer des Opernhauses mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, dass wegen ihrer persönlichen negativen Kritiken Ballett-Abonnements gekündigt worden seien. Die Journalistin erstattete Anzeige. Es seien Ermittlungen wegen einfacher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über die jetzt erfolgte Suspendierung verschaffte sich Goecke auf Instagram Luft. Auf seinem Profil beleidigt der er diverse Userinnen und User. Dazu gibt es Pöbeleien. „Nach 20 Jahren diese Scheiße lesen war das Maß voll!!“, schreibt Goecke. Es ist die Antwort auf eine Userin, die den Übergriff gut heißt. Sie bezeichnet die Kritik von FAZ-Redakteurin Hüster als „ausgesprochen gemein“, sie grenze an Mobbing. Ein Nutzer steigt in die Diskussion ein: Schlechte Kritiken gehörten dazu und Goecke habe „einfach keine Selbstkontrolle“. Dessen Antwort: „Nicht in dieser Art! Ich arbeite seit 25 Jahren und schlechte Kritiken sind mir egal!! Aber es gibt Grenzen!“

„Mancher Kritiker wurde erst durch Ohrfeigen berühmt“

Inzwischen zog der Skandal auch internationale Kreise. Die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) stellt fest: „Das Verhältnis zwischen Kunst und Kritik hat wieder einmal einen echten Skandal.“ Auseinandersetzungen und Beschimpfungen haben lange Tradition. „Mancher Kritiker wurde erst durch die Ohrfeigen berühmt, die ihm berühmte Künstler ins Gesicht gedrückt haben“, schreibt die NZZ.

Die größte Pariser Tageszeitung „Le Parisien“ berichtet ebenfalls von dem Hundekot-Angriff aus Deutschland. Sie gibt die Schilderungen des Vorfalls aus Sicht der FAZ-Kritikerin wieder und geht auf den Angriff auf die Pressefreiheit ein. Auch das spanische Kulturmagazin Platea berichtet am Montag, 13. Februar, über den Vorfall an der Staatsoper Hannover. Der Schwerpunkt der Zeitschrift liegt auf klassischer Musik und künstlerischer Darstellung – und dort erscheinen zahlreiche Kritiken.

Selbst in der englischsprachigen Presse ist der Fall Goecke angekommen: Die wichtigsten britischen Tageszeitungen „The Times“, „The Telegraph“ und „The Guardian“ berichten. Der „Guardian“ geht genauer auf den Dackel Gustav ein. Er habe schon mit Prinzessin Caroline von Monaco gespeist. Der Dackel solle den Kot kurz vor der Auseinandersetzung abgesetzt haben.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.