Martin Amis ist tot: Britischer Autor im Alter von 73 Jahren gestorben

New York. Der einflussreiche britische Autor Martin Amis ist tot. Er sei am Freitag in seinem Haus in Florida im Alter von 73 Jahren an Speiseröhrenkrebs gestorben, teilte sein Agent Andrew Wylie am Samstag mit.

Amis, dessen Vater Kingsley Amis ebenfalls Schriftsteller war, galt als eine der wichtigsten Stimmen seiner Generation, zu der so bedeutende Autoren wie der verstorbene Christopher Hitchens, Ian McEwan und Salman Rushdie gehörten. Zu seinen bekanntesten Werken zählten „Gierig“ („Money“), eine Satire über übermäßigen Konsum, „Information“ und „London Fields“.

Erst am Freitag hatte der auf dem gleichnamigen Roman von Amis basierende Film „The Zone of Interest“ (deutscher Titel: „Interessensgebiet“) beim Filmfestival von Cannes vor einem begeisterten Publikum Premiere gefeiert. Regisseur Jonathan Glazer erzählt darin die Geschickte einer fiktiven deutschen Familie, die während des Zweiten Weltkriegs in einem schönen Haus mit Garten direkt an der Mauer zum Vernichtungslager Auschwitz lebt.

RND/AP