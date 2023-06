﻿Autor Mathijs Deen erzählt von Zwischenwelten und dem neuen Krimi „Der Taucher“

Inseln sind ihr eigener Kosmos. Auf hoher See vom Festland abgetrennt, auf allen Seiten von Wasser umgeben und bei Sturm womöglich nicht einmal mit dem Schiff erreichbar. Und Insulaner sind ihre eigene Spezies. „In den Niederlanden“, schmunzelt Mathijs Deen, „ist jeder Insulaner. Egal, von welcher der Inseln im westfriesischen Wattenmeer er kommt, ist jeder fest davon überzeugt, dass seine Insel einzigartig sei.“

Dabei seien Landschaften und Mentalitäten doch sehr verwandt, sagt der Journalist und Schriftsteller. All das fließt ein in seine Krimis um den wortkargen Liewe Cupido, Kommissar bei der Bundespolizei See in Cuxhaven – ein Inselkind von Texel und dann noch mit deutscher Mutter. Nach „Der Holländer“, wo sich drei Wattwanderer auf dem Weg vom Festland nach Borkum machen und nur zwei ankommen, verwickelt Mathijs Deen seinen eigenbrötlerischen Protagonisten in „Der Taucher“ in den mysteriösen Todesfall eines Wracktauchers von Föhr. In eine verkorkste Familie und ein Schiffswrack, in dem eine wertvolle Ladung Kupferdraht lagert.

Autor Mathijs Deen mag die Faszination am Fremd-Vertrauten

„Es gibt diese universelle Vorstellung, dass man auf der Insel in eine ganz andere Welt kommt“, sagt der Autor beim Besuch in Kiel. „Eine Welt, die den Menschen mehr Freiheiten lässt – und das Gefühl: Wir sind hier etwas Besonderes.“ Inseln sind aber auch Orte, an denen sich Konflikte verdichten und sich Kriminalfälle zum Whodunnit in mehr oder weniger geschlossener Gesellschaft konzentrieren. „Auf Inseln können sich die Menschen nicht so leicht aus dem Weg gehen“, so Deen.

Es sind Zwischenwelten, die Mathijs Deen in seinen Romanen entwirft. Die flirren zwischen Tag und Nacht, Land und Meer, Ebbe und Flut. Was den Geschichten vor allem in den akribischen Wind- und Wetterschilderungen eine ganz eigene Fließgeschwindigkeit gibt. Schließlich ist der 60-Jährige selbst in so einer Zwischenwelt aufgewachsen. Nicht auf der Insel, aber in Hengelo, nahe der niederländisch-deutschen Grenze. „Deutschland war immer sehr nah – und trotzdem eine unbekannte Welt“, erzählt er. „Und ich wollte einen Protagonisten, der mit diesem Gefühl von vertrauter Fremdheit umgeht, damit spielt.“

Mathijs Deen: Der Taucher. Roman. Mare Verlag. Coverabb. © Quelle: Cover: Mare Verlag

Ein bisschen schief in die Welt gebaut, so begegnet einem dieser Liewe Cupido auch im zweiten Fall, der den Kommissar mit der deutschen Mutter und dem niederländischen Vater von Wilhelmshaven bis Wyk auf Föhr auf Achse hält – einen kleinen Abstecher nach Texel inklusive. Ein rastloser, wortkarger Typ, der auf seinen einsamen Fahrten immer wirkt wie ein Spürhund auf der Jagd und zugleich wie auf der Flucht vor sich selbst.

Schriftsteller Deen über Inselwetter, Naturgewalten und Insulaner

Dabei zeigt der Mann selbst von sich sehr wenig, sagt er über die Figur – deren Name auf den niederländischen Inseln übrigens vollkommen gängig ist. Dieser Liewe aber kann auch stundenlang über sein Essen sinnieren, am liebsten Hausmannskost. „Das ist ganz einfach“, sagt Mathijs Deen und lacht, „über ihre Essgewohnheiten kann man Menschen sehr gut kennenlernen.“

Er versuche stets, in der Figur eine Frage zu lösen, sagt der Autor, der für seine Bücher auch akribisch recherchiert. „Das meiste über die Struktur der deutschen Wasserpolizei etwa hat mir ein Freund erklärt, der dort gearbeitet hat.“ Und mit dem Watt kennt sich Deen aus, seit er darüber ein Buch für den Mare Verlag geschrieben hat.

So scheinen Landschaft und Wetter mit den Figuren zu verfließen, neben ihrem Standort auch ihre Tonalität zu bestimmen. „Der Taucher“ entwickelt sich dabei quer durch einen unauflöslichen Knoten familiärer Lügen und Missverständnisse nicht ganz so leichtgängig wie sein Vorgänger. Aber dabei kommt der Kommissar auch dem rätselhaften Tod seines eigenen Vaters näher ...

„Die Naturkulisse, das Meer und das Wetter – das relativiert die menschlichen Beziehungen und Zerwürfnisse“, sagt Mathijs Deen und outet sich nebenbei als Verehrer des Meeresschriftstellers Joseph Conrad. „Seine Art zu erzählen ist wichtig für mein Schreiben“, sagt er, „auch weil es in der Seefahrernation Holland erstaunlich wenige Niederländer gibt, die über das Meer schreiben ...“

Mathijs Deen: Der Taucher. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Mare Verlag, 320 Seiten, 22 Euro.

