﻿Die Auszeit des Michael Patrick Kelly: „Ich war wie ein Laptop mit zu vielen Viren“

Seinen ersten öffentlichen Auftritt in der „Late Late Show“ im irischen Fernsehen hatte Michael Patrick Kelly bereits zehn Tage nach seiner Geburt 1977. Bereits im Alter von sieben Jahren sagte er bei den Konzerten in den Fußgängerzonen Europas die Stücke an, mit neun schrieb er seinen ersten eigenen Song, 1994 sorgte er mit dem Lied „An Angel“ für den kommerziellen Durchbruch der Kelly Family. Michael Patrick zog sich 2004 ganz aus der Öffentlichkeit zurück, um einem katholischen Orden beizutreten. Bis 2010 lebte er im Kloster, wo er Philosophie und Theologie studierte. „Boats“ ist sein fünftes Soloalbum. „Boats Live“, mitgeschnitten in Dortmund, erscheint am 15. September.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Boats“, der Titelsong Ihres aktuellen Albums, richtet sich an Lügner. Menschen, die mit allen Mitteln Macht übernehmen oder Macht nicht abgeben wollen. Aber auch an Menschen, die eigene Fehler nicht eingestehen, sondern sich herausreden. Fühlen Sie sich von Lügnern umzingelt?

Mit dem Song will ich nicht auf andere zeigen, sondern fragen: Wie ehrlich bin ich zu mir selbst? Wie stehe ich selbst zur Wahrheit? Es gibt eine Statistik, wonach Menschen bis zu zehnmal pro Tag lügen. Das kann eine Notlüge sein, Dinge schönreden oder rechtfertigen. Immer mehr Menschen vertrauen Politikern oder Medien nicht mehr. Man könnte von einer Wahrheitskrise sprechen. Wahrheit ist für viele einflussreiche Menschen eine komplett relative Angelegenheit; man biegt sie sich nach den eigenen Interessen zurecht. Nach dem Motto: Wahr ist, was wahr sein soll. Der Song kann die Sache aber nur ehrlich spiegeln, wenn man sich selbst genauso hinterfragt.

Ich möchte mit den Songs zeigen, dass auch enorm viel Gutes passiert, worüber man zu selten redet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betonen Sie deshalb, dass Ihre Songs auf wahren Geschichten beruhen?

Man sagt ja, ein guter Song besteht aus drei Akkorden und der Wahrheit. „Boats“, der Titel meines Albums, steht für „based on a true story“. Es geht in den Songs um wahre Geschichten, die Mut machen und Hoffnung geben können, weil sie gut ausgehen. Wir werden ja permanent befeuert mit schlechten Nachrichten, ich möchte mit den Songs zeigen, dass auch enorm viel Gutes passiert, worüber man zu selten redet. Gerade weil Fake News so verbreitet sind und Unsicherheit fast ein gesellschaftliches Grundgefühl geworden ist, darf man die Geschichten so vieler Alltagshelden nicht aus den Augen verlieren.

Sie lenken mit dem Song auch den Blick auf die Not der Geflüchteten, die sich von Nordafrika aus in Booten auf den Weg über das Mittelmeer machen, um Europa zu erreichen. Viele ertrinken. Sie waren in Italien auf der „Sea Watch 4“, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Was haben Sie dort erlebt, was man nicht aus den Nachrichten erfährt?

Das sind Geschichten, die einerseits schockieren, indem sie dir die brutale Realität vor Augen halten. Andererseits wecken sie in mir wirkliche Ehrfurcht vor dem, was Menschen durchstehen können, wenn sie eine Motivation haben und einen Sinn sehen.

Was denken Sie, wenn Sie die Geschichten der Geflüchteten hören?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wahnsinn, dass Menschen ihr Leben riskieren in der Hoffnung auf ein besseres Leben woanders. Ich bin immer wieder auf dem afrikanischen Kontinent gewesen, in Äthiopien oder Südafrika, um Hilfsprojekte zu unterstützen. Ich kann verstehen, warum Menschen vor Krieg, Armut und Hunger fliehen wollen. Man muss aber nicht ans andere Ende der Welt fliegen, um bedürftige Menschen zu finden. Vor einiger Zeit begegnete ich im Hamburger Bahnhof einem älteren Herrn, der gebettelt hat. Er stützte sich auf einen Rollator. Er erzählte, dass seine Frau seit vielen Jahren bettlägerig sei und dass die Rente einfach nicht reiche. Deswegen bettelte er dort jeden Tag. Der Mann war Ende 70 und hat dieses Land in der Nachkriegszeit vermutlich mit aufgebaut. Dann denke ich: Wahnsinn, dass Menschen in einem reichen Land wie Deutschland in solche Situationen geraten können.

Was können Sie tun?

Ich bin kein Politiker oder Wirtschaftsexperte. Ich bin Songwriter. Ich beschreibe die Gefühle und Gedanken der Menschen in ihren jeweiligen Situationen. Und in einer Zeit, die immer komplizierter erscheint. Als Musiker können wir Einheit unter Menschen schaffen, die schon genug Spaltung erleben. Musik kann Emotionen hervorbringen, die zum Handeln ermutigen oder eine ganze Bewegung starten können.

Sie nennen Ihre Eltern „die letzten Mohikaner der Hippie-Bewegung“. Sie sagen, „sie verbanden konservative Werte mit liberalen Ideen“. Was meinen Sie genau?

In den Achtzigerjahren mit langen Haaren herumzulaufen war total out. Meine Eltern liebten die Freiheit. Ich bin zum Beispiel nie zu einer Schule gegangen. Mein Vater war Lehrer und hat mich mit Homeschooling großgezogen, lange bevor dies pandemiebedingt nicht nur geduldet, sondern auch nötig war. Damals sind wir, sobald sich das Jugendamt gemeldet hat, weitergereist. Wenn die Behörden fragten: „Was ist eigentlich mit Schule?“, waren wir am nächsten Tag weg.

Musik als eine Art Greencard für die Welt: die Kelly Family. © Quelle: Public Address

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Werte Ihrer Eltern haben Sie für gut befunden und übernommen?

Meine Eltern hatten die Vision, ein alternatives Leben zu führen. Mit Musik. Und immer auf Achse zu sein. Musik ist dabei eine Art Greencard für die Welt. Du kannst mit Musik ganz schnell Menschenherzen berühren und öffnen. Mein Vater hat mir mal den Ratschlag gegeben: „Keep your spirit free.“ Immer, wenn ich mich extrem eingeengt fühle oder mich etwas daran hindert, frei zu sein, dann breche ich aus.

Ausbrechen bedeutet?

Unter Freiheit verstehe ich nicht, das zu tun, was man will, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Unter Freiheit verstehe ich, ehrlich zu sich selbst und authentisch gegenüber anderen zu sein und sich in kein Korsett zwängen zu lassen. Ich lasse mir zum Beispiel ungern diktieren, welchen Song ich singen oder welche Klamotten ich anziehen soll oder was ich öffentlich sagen sollte und was nicht. In den meisten beruflichen Verträgen steht bei mir deshalb: Der Künstler hat das letzte Wort.

Eine wahre und sogar autobiografische Geschichte erzählen Sie im Song „Mother’s Day“. Sie waren fünf Jahre alt, als Ihre Mutter starb. Sie wurde in dem spanischen Dorf Belascoáin, wo die Kelly Family damals gelebt hat, beerdigt. Sie wollten ihr Blumen bringen.

Genau. Meine Mutter ist mit 36 an Brustkrebs gestorben. Wir lebten damals in einem kleinen Dorf in Nordspanien, im Baskenland. Sieben, acht Monate nach ihrem Tod war Muttertag. Ich wollte ihr Blumen bringen, und da ich kein Geld hatte, pflückte ich Blumen am Wegrand. Meine Feldblumen sahen im Vergleich zu den Blumensträußen auf den Gräbern der anderen Mamas nicht besonders schön aus. Also habe ich die schönen Blumen alle von den fremden Gräbern geklaut und sie auf das Grab meiner Mutter gelegt. Diese Aktion hat mich nie so richtig losgelassen. Ich wollte es wieder gutmachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie das?

Ich bin jetzt, Jahrzehnte später, mit einem Pick-up voller Blumen hingefahren und habe auf jedes Grab einen Strauß gelegt. Ein paar Leute im Dorf haben sogar geweint. Sie waren sehr gerührt.

Wahrheit ist für viele einflussreiche Menschen eine komplett relative Angelegenheit.

„Wenn es Zeit für mich ist zu gehen, will ich nur, dass du weißt, dass mein Schiff das Licht finden wird, also bitte nicht weinen, es wird alles gut“, heißt es in Ihrem Song „Home“. Auf mich wirkt „Home“ wie ein Kirchenlied. Sie beschreiben darin Ihr Gottvertrauen. Verstehe ich das richtig?

Das kann man so sagen. In den letzten Jahren sind in meinem Umfeld einige Menschen gestorben, manche unerwartet, manche jung. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Früher oder später werden wir alle gehen. Ich verbinde mit dem Tod aber nicht das Ende. Und habe daher auch keine wirkliche Angst vor dem Tod.

Als Teenager waren Sie immer unterwegs. Im Jahr 1993 etwa haben Sie laut einer polnischen Fanseite im Internet 244 Auftritte gehabt. Das klingt nach Fabrikarbeit. Was haben Sie durch dieses, wie ich es mir vorstelle, harte Unterwegssein gelernt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Irgendjemand hat mal gesagt, man müsse eine bestimmte Tätigkeit 10.000 Stunden ausgeübt haben, um sie gut zu beherrschen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses viele, viele Singen – bei Regen, bei Sonnenschein, vor fünf Leuten oder vor 5000 – mich gelehrt hat, in jeder Situation das Beste zu geben. Ich habe es nicht als harte Arbeit empfunden, sondern eher als Abenteuer. Kein Leben ist perfekt, aber wenn ich zurückschaue, bin ich größtenteils dankbar für alles, was ich erlebt habe.

Als irischer Sturkopf braucht man manchmal einen Wake-up-Call.

Sie haben Ihre langen Haare 2002 abgeschnitten und sich zwei Jahre später ganz zurückgezogen, in ein katholisches Kloster im französischen Burgund. Sie waren damals Mitte 20. Wurde Paddy dadurch zu Michael Patrick? Kann man beides als Befreiungsaktionen auf der Suche nach einem eigenen Weg bezeichnen?

Auf jeden Fall. Vor der Klosterzeit war ich – wie kann ich es beschreiben? – wie ein Laptop mit zu vielen Viren und Bugs. Ich habe ein Reset gebraucht, ich musste eine Auszeit nehmen. Und ja, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe mich selbst gefunden und Antworten auf die wichtigsten existenziellen Fragen: Woher kommen wir? Warum gibt es uns? Wo gehen wir hin? Gibt es einen Gott? Aber die Musik ist so sehr Teil meiner Person; es war schwer, im täglichen Klosterleben diese kreative Ader komplett abzulegen. Schließlich haben die Mönche nach sechs Jahren zu mir gesagt: „Junge, schnapp dir ein schönes Mädchen, mach Musik und geh mit Gott.“ Als irischer Sturkopf braucht man manchmal einen Wake-up-Call.

Sie haben sich den Rat der Mönche zu Herzen genommen, geheiratet und wieder losgelegt.

Ja. Musik schreiben und vor allem Konzerte sind mein Lebenselixier. Mitzuerleben, wie Tausende fremder Menschen mit verschiedenen Meinungen und Anschauungen aufeinandertreffen und sich nach ein paar Songs so verhalten, als wären sie Freunde, fasziniert mich immer wieder. Das ist ein Phänomen, an das ich mich nicht gewöhne. Musik hat diese verbindende Wirkung. Nach Fußballspielen dagegen geht die Hälfte des Publikums enttäuscht nach Hause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hatte Ihre Musik diese verbindende Wirkung auch schon damals in den Fußgängerzonen?

Die Leute dazu zu bringen, überhaupt stehen zu bleiben, ist die erste Herausforderung. Dann musst du es schaffen, dass sie länger als einen Song zuhören. Wenn sie schließlich etwas in den Korb werfen oder eine CD kaufen, hast du wirklich Überzeugungsarbeit geleistet. Diese harte Erfahrung macht mich immer wieder zutiefst dankbar, dass Menschen sich Tickets kaufen, um zu meinen Konzerten zu kommen und einfach mal zwei, drei Stunden vom Alltagsstress loszulassen.