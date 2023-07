Mick Jagger hat Geburtstag: acht ikonische Fotos zum Achtzigsten

Ein Leben wie ein Film, ein Gesicht wie ein Gemälde und ein Mund wie ein Scheunentor: „Rolling Stone“ Mick Jagger, Erfinder des Bad-Boy-Rockstarimages, Sänger der größten Rockband aller Zeiten und schon seit Jahrzehnten eine lebende Legende, feiert seinen achtzigsten Geburtstag. Ein guter Anlass für eine Bildbetrachtung dieses Mannes, der noch als greiser und zum britischen „Sir“ geadelter Multimillionär sein rätselhaftes, ewig junges Charisma verströmt – als Ikone des Rock ’n’ Roll. Hier sind acht Bilder aus einem wilden Leben:

Träumerischer Blick am Filmset (1968)

Junger Bad Boy des Rock ’n’ Roll: Mick Jagger 1968 in der Garderobe am Filmset von „Performance“. © Quelle: picture alliance / AP

Die schwarze Mähne zeitgemäß ungebändigt, der Blick mit stechender Kraft und die Gitarre immer in Griffweite – so sitzt Mick Jagger am 25. Oktober 1968 in seiner Garderobe am Set des Films „Performance“ in London. Er gibt darin sein Debüt als Schauspieler. Jagger spielt in dem Film – so viel Selbstbezug muss sein – einen verschlossenen, ehemaligen Rockstar, der mit zwei Frauen in einer Ménage-à-trois lebt. Schon damals liebt er es, sich als schwer zu enträtselnder Bad Boy zu inszenieren, und mag es, wenn Kunst und Leben nicht voneinander trennbar sind, um seinen Ruf als Gesamt­kunstwerk zu mehren.

Die Gründung der Rolling Stones liegt zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre zurück. Die Beatles haben da noch zwei Jahre. Die Stones noch mindestens 55. Die Western­gitarre ist eine Gibson J 200 in Sunburst-Optik. Es ist noch noch nicht die Gibson Hummingbird, die ihn sein Leben lang begleiten wird.

Anita, Keith und der Mann, der mehr weiß (1970)

Rockfamilie mit Kind: Model Anita Pallenberg 1970 mit Keith Richards, der den gemeinsamen Sohn Marlon auf dem Arm trägt. Mick Jagger geht schon mal vor. © Quelle: picture alliance / Globe-ZUMA

Sie gilt neben Marianne Faithfull als wichtigste Muse der Stones: Das deutsch-italienische Model Anita Pallenberg (links) war zunächst mit Brian Jones zusammen, Leadgitarrist, unglückliches Genie und prägendes Gründungs­mitglied der Stones, der am 3. Juli 1969 im Swimmingpool seines Anwesens in Sussex in Großbritannien ertrank.

Fast 14 Jahre lang, von 1967 bis 1980, war Pallenberg dann die Partnerin von Keith Richards durch Höhen und maximale (Drogen-)Tiefen, mit dem sie hier am 31. August 1970 in Schweden Familien­idylle auszustrahlen versucht. Richards trägt ihren gemeinsamen Sohn Marlon auf dem Arm. Mick Jagger geht schon mal vor. Und guckt leicht spöttisch direkt in die Kamera. Ganz so, als wisse er mehr über die Kleinfamilie da hinter sich. Als soziales Chamäleon gelingt es ihm spielend, sich mit weißer Seglermütze und heller Jacke optisch in die maritim-modischen Gepflogenheiten des Segeljacht­hafens einzufügen.

Androgyner Frontmann (1982)

Ausgestellte Hüfte: Mick Jagger während eines Konzertes der Rolling Stones am 20. Juni 1982 in der Frankfurter Festhalle. © Quelle: Roland Holschneider/dpa

Mit im doppelten Sinne ausgestellter Hüfte und gestreifter Uniformhose zelebriert Mick Jagger bei einem Rolling-Stones-Konzert am 30. Juni 1982 in Frankfurt sein Image als androgyner, von David Bowie inspirierter Frontmann. Noch trägt er Muscle Shirt. Er ist noch keine 40 Jahre alt auf diesem Foto. Sein hagerer Körper zuckt und windet sich bei seinen erratischen Tänzen an der Bühnen­kante. Niemand glaubt zu diesem Zeitpunkt, dass Jagger noch 40 Jahre später exakt dieselben Moves praktizieren wird.

Der Posterboy (1985)

Dieser Mann entscheidet selbst, was er als nächstes tun wir: Mick Jagger auf einem PR-Foto von 1985. © Quelle: picture alliance / Photoshot

Die legendären Jagger-Lippen sind verschlossen und leicht vorgeschoben, um die Kantigkeit des Kiefers zu betonen. Nicht mal eine so unnatürliche Modefoto­geste wie die Hand am Hinterkopf wirkt unnatürlich, wenn Jagger sie ausführt. Er blickt direkt in die Kamera. Bestimmt hat es ewig gedauert an diesem Tag 1985, seine Haare so aussehen zu lassen, als seien sie spontan verwuschelt. Das Streifen­hemd und die flammrote Rückwand bieten einen interessanten Kontrast, der das gesamte Augenmerk des Betrachters auf Jaggers Gesicht lenkt, das aus dem Bild hervor­zustechen scheint.

Dieser Mann, sagt das sexuell durchaus aufgeladene Bild, entscheidet allein, was er als nächstes tun wird. Und auch, was die Stones als nächstes tun werden. Das Verhältnis zum ewigen Konkurrenten, Bruder, Nebenbuhler Keith Richards leidet unter Egotrips. Doch man wird sich zusammen­raufen. Wie immer.

Brüder im Geiste (1995)

Sie küssten und sie schlugen sich: Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards (rechts) am 3. August 1995 bei einem Stones-Konzert im Münchner Olympiastadion. © Quelle: picture-alliance / dpa

Eine leichte Skepsis ist aus Keith Richards’ (rechts) Blick zu lesen. Ganz in Schwarz beobachtet er, was sein in Altrosa und Pink gewandeter Kompagnon Jagger da treibt. Jagger schaut nach rechts, Richards nach links. Im Raum zwischen ihren Gesichtern scheint eine eigenartige Energie zu wirken. Sie können eben nicht mit- und nicht ohneeinander. Wie zwei Magneten, die fest aneinander­kleben, solange sie richtig ausgerichtet sind, stoßen sie sich massiv ab, wenn sie gerade falsch herum im Leben stehen.

Es ist der 3. August 1995. Die Rolling Stones sind im Münchner Olympiastadion zu Gast. Die Band befindet sich im 33. Jahr ihres Bestehens. Doch anders als Jesus wird sie dieses 33. Lebensjahr überstehen. So langsam beginnen die Kritiker zu nörgeln, dass die Stones sich, zur ewigen Pose geronnen, nur noch selbst zitieren. Aber wen juckt’s? Die Massen strömen herbei. Die Stones sind das größte Rock­ereignis des Planeten. Und sie werden diesen Ehrentitel auch für die nächsten 30 Jahre nicht aus der Hand geben.

50 Jahre und kein bisschen leise (2012)

Selbst Charlie Watts bemüht sich um ein Lächeln: Die vier Stones (von links nach rechts) Charlie Watts, Keith Richards, Ron Wood und Mick Jagger 2012 in London. © Quelle: picture alliance / Photoshot

Selbst Charlie Watts (links), dem die Sache mit dem Ruhm immer suspekt war, bemüht sich um ein Lächeln: Die Rolling Stones feiern am 12. Juli 2012 in London ihren 50. Geburtstag. Der Einzige aber, der auf diesem Bild Ausgelassenheit präsentiert, ist Mick Jagger (rechts). Die Macht­verhältnisse in der Band sind klar ablesbar: Die beiden Superegos Richards (mit Hut) und Jagger überstrahlen Watts und Ron Wood (2. von rechts). Alle vier tragen jetzt Jacketts. Und bis auf Keith Richards, der ein rotes Langarm­shirt gewählt hat, tragen sie darunter zweifellos sauteure Hemden. Das Magazin „Rolling Stone“ listet sie in der Reihe der 100 größten Popmusiker aller Zeiten auf Platz vier – hinter den Beatles, Bob Dylan und Elvis. Sie sind die lang­lebigste und kommerziell erfolg­reichste Band der Rock­geschichte.

Der ewig junge Rock ’n’ Roller (2022)

Auf dem Weg zum nächsten Konzert: Mick Jagger 2022 beim Verlassen seines Hotels in Amsterdam. © Quelle: picture alliance / ROBIN UTRECHT

Es ist der 7. Juli 2022 in Amsterdam. Zwei Wochen hat Mick Jagger, positiv auf Corona getestet, im Amstel-Hotel wartend in Quarantäne verbracht. Nun endlich macht er sich auf den Weg zum lange geplanten Konzert im Stadion von Amsterdam. Möglich, dass die spektakulär asymmetrischen Furchen in seinem Gesicht ein bisschen tiefer sind als zuvor. Möglich, dass ein bisschen mehr Grau durch die sonst immer sorgsam getönten Haare scheint. Doch was ist Corona gegen das, was die Stones schon überlebt haben? Und wer sagt, dass sich aus dem Relief dieses Gesichts nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft des Rock ’n’ Roll lesen ließe?

Fast 61 Jahre ist es zu diesem Zeitpunkt her, dass sich Jagger und der damals 17-jährige Keith Richards, die sich aus der Grundschule kannten, auf jenem berühmten Bahnsteig in Dartford in der britischen Grafschaft Kent wieder trafen. Jagger, 18 Jahre alt, war auf dem Weg zur London School of Economics and Political Science, an der er Wirtschaft studierte. Er hatte ein paar Schallplatten dabei (darunter „Blues“ von Muddy Waters und „Rock ’n’ Roll“ von Chuck Berry). Richards, 17 Jahre alt, war auf dem Weg zur Kunstschule. Er hatte seine Höfner-Gitarre im Gepäck. Man kam ins Gespräch. Man verabredete sich, um mit ein paar Freunden Blues und Rock ’n’ Roll zu spielen. Der Rest ist Rockgeschichte.