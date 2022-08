Mads Mikkelsen: Johnny Depp könnte als Grindelwald zurückkehren

Das Mädchen in der Marsch: die Bestsellerverfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“

Wo Wasser in den Himmel fließt: Der Roman über eine junge Frau in den Sümpfen von North Carolina war ein Sensationserfolg. Jetzt kommt „Der Gesang der Flusskrebse“ in die Kinos. Fasziniert die Verfilmung so sehr wie das Buch?