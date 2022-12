„Minions“ laut Media Control der meistbesuchte Kinofilm im Jahr 2022

Minions: Die kultigen kleinen Figuren aus den Kinofilmen sind auch als Attraktion bei Umzügen und Paraden immer wieder ein Hingucker - wie hier an Thanksgiving in New York (Archivbild).

Baden-Baden. Die Minions sind in diesem Jahr im Kino in Deutschland am meisten besucht worden. „Der Kino-Jahressieger 2022 heißt ‚Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss (3D)‘“, teilte Media Control am Montag mit. „Der 3D-Animationsfilm für groß und klein schafft es mit 4,2 Millionen Zuschauern aufs Siegertreppchen.“ Im vergangenen Jahr hatte bei dieser Auswertung bis Mitte Dezember der 007-Film „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig als James Bond vorne gelegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings könnte in den verbleibenden Tagen bis Jahresende noch der erst am 14. Dezember gestartete Film „Avatar: The Way of Water“ gut aufholen. Er holte sich in Deutschland den besten Start des Jahres. Seit Mittwoch wurden 1,33 Millionen Tickets verkauft; am eigentlichen Kinowochenende von Donnerstag bis Sonntag waren es 1,12 Millionen.

RND/dpa