﻿Psychoschocker: Nach 50 Jahren eine neue „Salome“ für Wien

Wien. An der Staatsoper Wien wird seit einiger Zeit Abschied genommen von altbewährten und geliebten Inszenierungen, die seit vielen Jahren ein Magnet für das Publikum waren. So werden nicht nur Jean-Pierre Ponnelles Inszenierungen von Mozarts „Le nozze di Figaro“ und Otto Schenks fast fünfzig Jahre alte „Meistersinger von Nürnberg“ durch Neuproduktionen ersetzt, sondern auch die Inszenierung von Richard Strauss‘ „Salome“, die Boleslaw Barlog in der traumhaften Jugendstil-Ausstattung von Jürgen Rose für die Wiener Staatsoper geschaffen hat.

Diese Produktion, deren Premiere am 22.12.1972 unter der musikalischen Leitung von Karl Böhm mit der Besetzung Hans Hopf (Herodes), Grace Hoffman (Herodias), Leonie Rysanek (Salome), Eberhard Waechter (Jochanaan) und Waldemar Kmentt (Narrraboth) bejubelt wurde, war über all die Jahre bis jetzt äußerst beliebt beim Wiener Publikum.

Salome an der Wiener Staatsoper: 250 mal Vehikel für berühmte Stimmen

In insgesamt 250 Vorstellungen konnte man dann bis heute u.a. Hans Beirer, James King, Heinz Zednik und Kenneth Riegel als Herodes, Astrid Varnay, Ruth Hesse, Helga Dernesch, Leonie Rysanek, Anja Silja, Elisabeth Kulman und Waltraud Meier als Herodias, Gwyneth Jones, Karan Armstrong, Grace Bumbry, Hildegard Behrens, Catherine Malfitano, Eva Marton und Mara Zampieri als Salome, Bernd Weikl, Theo Adam, José van Dam, Bryn Terfel, Franz Grundheber und Michael Volle als Jochanaan, Adolf Dallapozza und Thomas Moser als Narraboth in dieser Inszenierung erleben.

Jetzt aber ist „Salome“ von Cyril Teste neu inszeniert worden und das zu einer Zeit, wo es an der Staatsoper mal wieder kriselt. Philippe Jordan, der Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, will über 2025, wenn sein Vertrag ausläuft, nicht verlängern. Er hat nämlich, wie er sagt, keine Lust und keine Motivation mehr, den „fatalen Irrweg“, auf dem sich das deutsche Regietheater seiner Meinung nach befindet, weiterhin mitzugehen und fährt fort: „Selten in meiner Karriere war ich bei Inszenierungen wirklich glücklich.“

GMD Philippe Jordan kritisiert Regietheater und verlässt das Haus

An den meisten Regisseuren lässt er kein gutes Haar: „Bei vielen, um nicht zu sagen bei den meisten der heutigen Regisseure vermisse ich die gründliche Vorbereitung. Etwas drumherum zu erfinden oder es auf primitive Weise zu aktualisieren, ist im eigentlichen Sinn des Wortes keine Kunst.“ Wer als GMD so denkt und das auch öffentlich ausspricht, muss sich nicht wundern, wenn es zum Zerwürfnis kommt mit dem Staatsoperndirektor Bogdan Rošcic, der es in seinem Kommentar offen lässt, ob Philippe Jordan aus eigenen Stücken geht, oder ob er nicht doch „gegangen wird“.

Offen bleibt auch, ob Cyril Teste den GMD mit seiner Inszenierung der „Salome“ hat überzeugen können. Er geht jedenfalls durchaus auf den Wegen des Regietheaters, wenn er über sich sagt, dass er nicht mit einem fertigen Konzept erscheint, weil er nicht genau wisse, was er „erzählen werde.“ Das sei abhängig von den Darstellern: „Ich bin nur der Kartograph, die Sänger sind es, die in das Dickicht der Waldes hineingehen und es durchdringen. Man muss dabei auch den Zufall zulassen.“

Regisseur Cyril Teste: Salome als Missbrauchsfall in der Familie

Cyril Testes Grundidee ist es, dass „Salome“ als Porträt einer Familie aufzufassen ist, dass Salomes leiblicher Vater in derselben Zisterne auf Herodes’ Geheiß erdrosselt worden ist, aus der jetzt die Stimme des Jochanaan herauftönt. Das erinnere sie, so Teste, unweigerlich an die „Klageschreie ihres Vaters.“ Aus dieser ungewöhnlichen Sicht heraus hat er seine Inszenierung Form annehmen lassen.

Herausgekommen ist dabei eine (auch nicht mehr) neue Sicht auf Salome, die als Kind von ihrem Stiefvater Herodes missbraucht wurde und während des „Tanzes der sieben Schleier“ das alles noch einmal durchlebt und durchleidet. Schon nach wenigen, kaum an Tanz erinnernden Bewegungen bricht Salome unter der Last der Erinnerung zusammen.

Eine Video-Design Live-Kamera, die jedes Detail in vielfacher Vergrößerung zeigt, präsentiert uns dann auch eine zweite (Jana Radda) und eine dritte (Anna Chesnova) Salome, als Kind und als Heranreifende. Die „echte“ Salome steht abseits des Geschehens und sieht ihrem alter Ego zu, das durch Gestik und Mimik verrät, was hier geschieht: Kindesmissbrauch durch den Stiefvater!

Salome dreigeteilt als Kind, Jugendliche und Erwachsene

Die kindähnliche, junge Salome tritt keineswegs nur während des Tanzes auf, sie kümmert sich auch rührend um den toten Narraboth (gut aussehend und klangschön: Daniel Jenz) und findet bei ihrer Mutter Herodias (intensiv und pervers bis in die Zehenspitzen: Michaela Schuster) Trost. Die Kostüme aller Mitwirkenden sind keineswegs historisch, sondern heutig – die Handlung, die Pädophilie, kann nun mal an jedem Ort zu jeder Zeit stattfinden.

Das Bühnenbild (Valérie Grall) zeigt ein großes Festmahl im Palast des Herodes. Auch hier präsentiert uns eine Live-Kamera die Gesichter der Wein trinkenden, Früchte essenden Münder. Und wenn die Kameras nicht im Einsatz sind, dann scheint ein blutroter, überdimensionaler Mond auf das Geschehen im königlichen Palast.

Salome der Extraklasse an der Staatsoper: Malin Byström

Die bildschöne Schwedin Malin Byström, die im Haus am Ring 2020 mit der Elisabeth („Don Carlos“ von Verdi) debütierte, ist eine Salome der Extraklasse. „Mir ist es vor allem wichtig,“ sagt sie, „alles mit einer sauberen und reinen Stimme zu singen und ganz präzise zu sein.“ Sie tut das mit einer geradezu atemberaubenden Perfektion und hat auch für ihren großen Schlussmonolog noch genug Kraft, um ihn in all seinen Facetten grandios zu gestalten.

Es bleibt allerdings rätselhaft, warum der Henker nicht mit dem Kopf der Jochanaan erscheint, sondern mit dessen Gesichtsmaske, die Salome dem Henker aufsetzt, um ihn dann durch die Maske zu küssen. Am Ende ihres Monologs wird ihr dann doch die Maske auf einer Silberschüssel präsentiert. Auf dem Boden liegend küsst sie sie und beginnt dann ihren ekstatischen Schlussgesang: „Sie sagen, dass die Liebe bitter schmecke...Doch was tuts, was tuts? Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan, ich hab ihn geküsst, deinen Mund!“

Der Bariton Wolfgang Koch, ein international gefragter Wagner-Sänger, hat sich in der Rolle des Jochanaan an diesem Premierenabend nicht in seiner besten Form gezeigt, mangelte es ihm doch an stimmlicher Durchschlagskraft und echtem Pathos – seine Zurückweisungen der Salome waren viel zu zahm! Herodes, der in seiner Geilheit auf Salome schon fast zum Psychopathen geworden ist, zeigt andererseits Gewissensbisse, die ihn in einen alptraumartigen Wahnsinn treiben. Der Tenor Gerhard Siegel deckt in seiner Interpretation diese beiden Aspekte des Charakters vorzüglich ab.

Philippe Jordan dirigiert vitalen Strauss

Philippe Jordan dirigiert das Orchester der Wiener Staatsoper mit bemerkenswerter Vitalität, mit außerordentlicher Lust am Erzählen, am Schildern von musikalischen Bildern. Da sitzt jedes Detail, da werden Motive klar formuliert und Bilder von ungewöhnlicher Plastizität evoziert. Was für ein Genuss ist es, den fünf streitenden Juden zuzuhören, wie das Orchester messerscharfe Akzente setzt und die Turbulenz immer weiter steigert.

In Jordans Dirigat ist nur wenig Raum für spätromantischen Gefühlsexaltationen und das ist auch gut so. Trotzdem schenkt er einer enorm großen Palette an Schattierungen seine volle Aufmerksamkeit, ohne bei zu großer Detailverliebtheit das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Das Premierenpublikum spendete viel Beifall für die Sänger, den Dirigenten und das Orchester. Als sich jedoch das Regie-Team zeigte, waren laute Buh-Rufe zu hören.

Wiener Staatsoper. Weitere Aufführungen: 8., 10., 12. Februar und 21., 24., 26. und 29. April