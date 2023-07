„Mission: Impossible 7″: Wer hat Angst vor der KI?

Ein russisches Super-U-Boot unter dem arktischen Eis, unsichtbar dank neuartiger Tarnkappentechnologie: Der Kapitän schwärmt von der „ultimativen Tötungsmaschine“, vom letzten Schrei der modernen Kriegsführung, und schickt bald schon einen Torpedo los.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was soll man von so einem Filmbeginn halten? Will Produzent und Hauptdarsteller Tom Cruise das Publikum auf einen neuen Kalten Krieg einstimmen, der in eine heiße Phase treten könnte? Dienen Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie die Russen in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ als Allzweckböse wie zu ideologisch übersichtlichen James-Bond-Zeiten?

Gemach: Die Sache mit dem Torpedo geht anders aus, als die U-Boot-Besatzung sich das vorstellt. Von dem Vorfall im Polarmeer weiß Geheimagent Ethan Hunt (Cruise) auch nichts, als ihn ein neuer Auftrag zur Rettung der Welt ereilt und sich diese Nachricht wie gewohnt Sekunden später in Rauch auflöst. So war es schon in der Fernsehserie „Kobra, übernehmen Sie“ schöne Tradition, auf der die 1996 gestartete Kinoreihe beruht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hunts Mission: Er muss zwei Teile eines Schlüssels aufspüren und zusammenfügen. Sie sollen ihn zu einer sogenannten Entität führen. Das klingt so kryptisch, als sei Indiana Jones auf der Suche nach einem ominösen Artefakt. Für Philosophisches haben um den Erdball hetzende Geheimagenten allerdings wenig Zeit, erst recht nicht Ethan Hunt.

Der 61-jährige Cruise legt hier Spurts über Flughafendächer und durch Venedigs Gassen hin, als wollte er beim goldenen Seniorensportabzeichen als Jahrgangsbester abschneiden. Kein Zweifel: Der Mann ist in Topform und hat ganz anders als Harrison Ford als „Indy“ keinesfalls die Absicht, Spuren des Alters preiszugeben. Cruise ist gewissermaßen der Dorian Gray des Heldenkinos – und man würde gern wissen, wie es tief drin in diesem umstrittenen Superstar aussieht.

Die KI verfolgt längst eigene Ziele

Bald wird die Bedrohung im siebten „MI“-Film konkreter: Eine künstliche Intelligenz gefährdet das Überleben der Menschheit. Wer immer ihrer habhaft wird, hält unbeschränkte Macht in Händen. Mit der KI ließe sich die gesamte militärische und zivile Infrastruktur außer Gefecht setzen. Sämtliche Geheimdienste sind hinter dem Ding her.

Das Problem dabei: Die KI scheint außer Kontrolle geraten. Sie verfolgt längst eigene Ziele und hat in dem smarten Fiesling Gabriel (Esai Morales) einen gefährlichen Vertreter aus Fleisch und Blut.

So originell ist die KI-Idee gar nicht. Schon Stanley Kubrick schickte in „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968) einen renitenten Computer durchs All, der tötete. Auch der „Terminator“ (1984) wurde von einem Netzwerk namens Skynet zurück in die Vergangenheit beordert, um die Menschheit auszulöschen. Und doch wirkt die Bedrohung im Jahr 2023 bedenklich lebensnah.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mission: Impossible“-Dreharbeiten immer wieder unterbrochen

Tom Cruise bewegt sich auf der Höhe der Zeit – und das, obwohl sich die Filmproduktion hinschleppte, vielfach unterbrochen von Corona-Lockdowns. Immer wieder mussten die Dreharbeiten zwischen Italien, Norwegen und England hin- und herorganisiert werden. Cruise, von dem Steven Spielberg kürzlich sagte, er habe „Hollywood den Arsch gerettet“, weil er seine „Top Gun“-Neuauflage trotz aller Widrigkeiten ins Kino brachte, behielt auch hier die Nerven – und offenbart erstaunlichen Humor.

Ständig wird hier an Gesichtern gezuppelt, weil unklar ist, ob Ethan Hunt sich in gewohnter Manier unter einer Gummimaske versteckt. Zwischendurch fühlt man sich an „Harry Potter“ erinnert, wenn die Computernerds Luther (Ving Rhames) und Benji (Simon Pegg) unter Hochdruck Rätsel lösen. Schließlich müssen sie eine handliche Atombombe vor der Explosion stoppen.

Vor allem aber feiert Cruise das Analoge. Digitaler Kommunikation sollte man besser misstrauen, wie die Agentinnen an seiner Seite (neu dabei: Hayley Atwell) lernen. Die Botschaft passt zu Cruise als Verfechter eines Kinos zum Anfassen: Gängige Comicsuperhelden auf unseren Leinwänden kämpfen mit Computertricks. Sie haben jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren.

Cruise dagegen hat nach eigenen Angaben Monate darauf verwendet, seine eigenhändig ausgeführten Actioneinlagen noch spektakulärer zu gestalten. Und das will etwas heißen: Geheimagent Hunt kletterte bereits genauso auf Tragflächen von fliegenden Militärtransportern herum wie an der Glasfassade des Burj Khalifa, des höchsten Gebäudes der Welt in Dubai.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun springt Hunt in den Alpen mit einem Motorrad in die Tiefe (gedreht wurde der Stunt in Norwegen). Sekunden bleiben, um den Fallschirm zu öffnen. Wir sehen in Großaufnahme, wie sein Gesicht durch den Luftdruck zusammengepresst wird – ein Adrenalinschub auch fürs Publikum, der sich kaum in einem Studio hätte hervorkitzeln lassen.

So hält dieses „MI“-Abenteuer über beinahe drei Kinostunden mühelos die Spannung. Die Enttäuschung setzt erst ein, wenn sich herauskristallisiert, dass Ethan Hunt seinen Auftrag nicht zu Ende bringen wird. Die siebte Mission wurde zweigeteilt, beide Teile sind bereits abgedreht. Erst im achten Film, zu sehen im Sommer 2024, setzt der Geheimagent seine Jagd fort – dann garantiert auch im arktischen Eis.

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“, Regie: Christopher McQuarrie, mit Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, 164 Minuten, FSK 12