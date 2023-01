Italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida gestorben

Theater in London Theater in London

Die längste „Mausefalle“ der Welt

Und es läuft und läuft und läuft: Eigentlich wollte Agatha Christie nicht, dass ihr Bühnenstück „The Mousetrap“ in den USA gezeigt wird. Ihr Enkel hat sich ihrem Willen nun aber widersetzt: In diesem Jahr hat das Stück in New York Premiere. Den Rekord aus London wird die Inszenierung allerdings kaum noch einstellen können.