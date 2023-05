﻿Monchi von Feine Sahne Fischfilet spricht über Vorwürfe: „Das hätte uns fast kaputtgemacht“

Rostock. Nach dem Ausstieg zweier Bandmitglieder und einer längeren Pause hat sich die Band „Feine Sahne Fischfilet“ neu zentriert und startet mit neuem Album und „Komm mit aufs Boot“-Open-Air-Tour 2023 durch. Im Interview sprechen Sänger Jan „Monchi“ Gorkow und Schlagzeuger Olaf Ney erstmals mit der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) über die Vorwürfe „sexualisierter Gewalt“ gegen Gorkow und darüber, wie sich die Punkrocker aus Mecklenburg-Vorpommern nach der Auszeit menschlich und musikalisch weiterentwickelt haben.

OZ: Unser letztes Interview ist ein Jahr her, du hattest gerade 65 Kilo abgenommen und dein neues Buch „Niemals satt“ rausgebracht. Welche Größe trägst du heute und wie geht’s dir damit?

Jan „Monchi“ Gorkow: Wie sehe ich aus? (lacht). Ne, ich hatte hart mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen und zwischendurch schon wieder 30 Kilo mehr drauf. Das Thema haben wir in dem Lied „Gib mir mehr“ aufgegriffen, das den Moment beschreibt, in dem du Stress hast und gegen deine Süchte kämpfst. Für mich bleibt Essen ein täglicher Kampf, den ich oft spät abends verliere.

Sprachen im Interview erstmals mit der OZ über die Vorwürfe des „sexuellen Machtmissbrauchs“: Sänger Jan „Monchi“ Gorkow und Schlagzeuger Olaf Ney (v.li.) von der Band „Feine Sahne Fischfilet“ im Gespräch mit OZ-Reporterin Stefanie Büssing. © Quelle: Ove Arscholl

Du hast in dem Buch sehr viel Intimes von Dir preisgegeben. Bereust du das inzwischen?

Jan „Monchi“ Gorkow: Klar gab es solche Momente. Einige Leute haben versucht, meine Schwächen als Angriffsfläche zu nutzen. Auf der anderen Seite ist diese Ehrlichkeit genau das, was die Leute berührt. Das gilt auch für unser neues Album: Jedes Lied hat eine persönliche Geschichte.

„Wir würden lügen, wenn wir sagen, es hätte uns nicht getroffen“

Überschattet wurde deine Lesetour von Vorwürfen „sexualisierter Gewalt“ der anonymen Gruppe „Keiner muss Täter sein“ (eine Anspielung auf euren Songtitel „Niemand muss Bulle sein“). Wie seid ihr mit den Vorwürfen im Netz umgegangen?

Olaf Ney: Wir würden lügen, wenn wir sagen, es hätte uns nicht getroffen. Wenn man Dinge liest, wie, dass uns das Thema als Band nicht interessieren würde, verletzt einen das sehr.

Jan „Monchi“ Gorkow: Die Macher der Internet-Seite haben eine Woche vorher in einer Art Countdown angekündigt, dass etwas veröffentlicht wird. An Tag X saß ich in einer ausverkauften Lesung in Nürnberg vor mehreren Hundert Leuten. Um 20.15 Uhr wurden die Vorwürfe auf der Seite hochgehauen. Vor mir sitzen die Leute, zücken ihr Handy und ich weiß nicht, was da steht. Aber alle gucken. Das sind Dinge, die einen nicht kalt lassen und wo man sich fragt, worum es überhaupt geht.

Gab es denn jemals konkrete Vorwürfe?

Olaf Ney: Wir hatten ja die Hoffnung, dass da jemand zu uns kommt und sagt, dies und jenes läuft schief. Dann hast du was, worüber du sprechen kannst. Und es gibt konkrete Vorwürfe, nichts Diffuses. Aber dazu ist es nie gekommen.

Jan „Monchi“ Gorkow: Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind Ansprechpartner und haben auch selbst mehrfach versucht, die Leute der Internetseite, auf der es die Vorwürfe gab, zu erreichen. Aber es kam nie was zurück.

Neues Album, neue Tour: Die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ aus Mecklenburg-Vorpommern (Bassist Kai Irrgang, Schlagzeuger Olaf Ney, Sänger Jan Gorkow, Gitarrist Hauke Segert und Trompeter Max Bobzin, v.li.). © Quelle: Erik Weiss

Trotzdem hast du deine Lesereise unterbrochen.

Jan „Monchi“ Gorkow: Ja, ich wollte die Leute aus meinem Umfeld schützen, weil ich gemerkt habe, dass die Situation sie psychisch sehr belastet. Irgendwann war uns klar, wir dürfen uns nicht die ganze Zeit auf die Vorwürfe konzentrieren, sonst gehen wir daran kaputt. Und wir wollten nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern etwas tun. Daher war das neue Album für uns wie eine Art Lebenselixier.

Rapper Disastar sagt wegen Vorwürfen den Support ab

Vom Stralsunder Landgericht sind die Vorwürfe inzwischen als Verleumdung eingestuft worden. Trotzdem ist die Sache damit nicht vom Tisch: Rapper Disastar hat wegen der Vorwürfe als Vorband für die kommende Tour abgesagt.

Jan „Monchi“ Gorkow: Ja. Der Witz ist, wir haben ihn nicht mal gefragt. Er hat uns gefragt, ob er bei uns als Support spielen darf. Und da waren die Vorwürfe schon lange bekannt. Wirkt irgendwie komisch.

Im Netz gibt es auch Andeutungen von euren ehemaligen Bandmitgliedern Christoph Sell und Jacobus North, dass ihr Austritt aus der Band etwas mit den Vorwürfen zu tun hat.

Jan „Monchi“ Gorkow: Wir können nur für uns sprechen. Auch wenn die beiden es vielleicht jetzt anders darstellen wollen. Sie waren schon im Sommer 2021 raus, also mehrere Monate vor den Anschuldigungen. Und sie sind nicht von selbst gegangen, sondern auf Initiative unseres Bassisten Kay Irrgang, weil es künstlerische und menschliche Defizite gab.

Rockfans drängen sich 2019 beim Auftritt der Band „Feine Sahne Fischfilet“ vor der Hauptbühne von „Rock am Ring“. © Quelle: Thomas Frey

Könnte das auch eine Art Retourkutsche sein?

Jan „Monchi“ Gorkow: Darüber werden wir nicht öffentlich spekulieren. Ich kann nur sagen, wir sind gerade die geilste „Feinste Sahne“, die es gibt – menschlich und musikalisch.

Apropos menschlich: Im Frühjahr 2022 ist Hauke Segert als neuer E-Gitarrist dazugekommen. Wie habt ihr ihn gefunden?

Olaf Ney: Mit Hauke haben wir einen echten Glücksgriff gelandet. Der Kontakt kam über einen Techniker unserer Crew zustande. Vor ihm hatten wir schon mit einigen anderen Gitarristen gespielt, bei denen schnell klar war, das wird nichts. Hauke war unsere letzte Option, sonst hätten wir völlig neu überlegen müssen.

Schlagzeuger Olaf Ney: „Wir sind enger zusammengerückt“

Passt also menschlich und musikalisch?

Olaf Ney: Auf jeden Fall. Für uns hätte es nie gepasst, wenn jemand gut Gitarre spielen kann, aber es menschlich nicht funktioniert.

Jan „Monchi“ Gorkow: Ja, entweder ganz oder gar nicht – wie immer bei uns. Die Situation haben wir in dem Lied „Tut mir leid“ beschrieben. Wenn du sonst vor 100 Leuten spielst und dein erstes Konzert mit uns vor 40 000 Leuten mit den Toten Hosen spielst, dann sind das natürlich abgefuckte Momente (lacht).

Feine Sahne Fischfilet: Konzerte und Tickets „Komm mit aufs Boot“-Open Airs 2023: 13. Mai, Alt Tellin, Schloss Broock 17. Mai, Cottbus, Gladhouse 18. Mai, Bischofswerda, Eastclub 19. Mai, Wien, Arena Open Air 30. Juni, Karlsruhe, Kulturbühne 14. Juli, Dortmund, Westfalenpark 15. Juli, Dresden, Filmnächte am Elbufer 22. Juli, Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof 29. Juli, Berlin, Wuhlheide 18. August, Hamburg, Open Air am Großmarkt 26. August, Losheim, Strandbad Open Air Tickets und Infos unter: www.feinesahnefischfilet.de + 8. und 9. September: „Wasted in Jarmen“-Festival Tickets und Infos unter: www.wastedinjarmen.de

Euer Songtitel „Alles auf Rausch“ war jahrelang Programm für eure Band, bis ihr 2019 eine längere Pause eingelegt habt. Wie hat sich das auf euch als Band ausgewirkt?

Olaf Ney: Menschlich harmoniert es viel besser, als in dem Modus, in dem wir nur durchmarschiert sind und uns keine Pause eingestanden haben. Es ist alles noch emotionaler und wir sind enger zusammengerückt.

Nach fünf Jahren erscheint am 12. Mai Euer neues Album. Produziert hat es Philipp Hoppen, der schon Songs für Die Ärzte, Kraftklub und K.I.Z produziert hat. Was hat sich musikalisch verändert?

OlafNey: Ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal wirklich Zeit für die Musik genommen und intensiv im Proberaum geübt. Das war der eine Part. Der andere Part war, ins Studio zu Phillipp Hoppen zu gehen. Zusammen haben wir alles verfeinert.

Jan „Monchi“ Gorkow: Wir haben den Feine-Sahne-Grundton beibehalten aber uns einfach total weiterentwickelt. Textlich ist es auch noch mal persönlicher geworden.

Konzertkarten an der Urne: „Das war schon krass“

Welches ist für euch das emotionalste Stück?

Jan „Monchi“ Gorkow: Auf jeden Fall „Wenn wir uns sehen“, ein Lied für meinen Freund, den Seenotretter Dariush Beigui. Darin geht es darum, dass er seit Jahren aufs Mittelmeer fährt und Menschen vorm Ertrinken rettet. Dafür drohen ihm nun 20 Jahre Knast. Oder „Irgendwann“: Das Lied haben wir für einen jungen Menschen geschrieben, der nach einer Pöbelei in der Straßenbahn erstochen wurde. Er war Hansa- und „Feine-Sahne“-Fan und seine Eltern haben mich gefragt, ob ich zur Beerdigung komme. An der Urne lagen ein Hansa-Schal und Karten fürs nächste „Feine-Sahne“-Konzert. Das war schon krass.

Trotz der ernsten Hintergründe wirkt eure Musik melodischer als vorher und hat eine gewisse Leichtigkeit.

Jan „Monchi“ Gorkow: Uns war es wichtig, nicht im Weltschmerz zu versinken, sondern zu zeigen, dass es in all der Scheiße auch immer wieder tolle Momente gibt. Es ist wichtig, das Leben zu feiern.

Mit dem neuen Album geht ihr ab 13. Mai auf „Komm mit aufs Boot“-Open Air-Tour. Bisher ist kein Konzert in Rostock geplant, oder?

Jan „Monchi“ Gorkow: Das wird noch kommen, so viel können wir verraten. Wir machen auf jeden Fall wieder unser „Wasted in Jarmen“-Festival, werden perspektivisch aber auch in Rostock spielen. Das steht für uns gar nicht zur Debatte.

Dieses Interview ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) erschienen.