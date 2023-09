﻿Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 12. September 2023

Kiel. Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist gerade zu Ende gegangen, die neue Konzertsaison aber noch nicht ganz eröffnet. Langsam darauf einstimmen können sich Klassikfreunde in den kommenden Tagen vor allem in den Kirchen in und um Kiel. Vor allem legen sich die Chorstimmen ins Zeug – aber auch Posaunen- und Gongklang spielen mit.

Konzert am Mittwoch, 6. September: Madrigalchor Schönberg

Die halbe Stunde: In der Kirche entfaltet der Chorklang seine ursprüngliche Kraft. Zu erleben ist sie unter dem Motto „Come in & stay for a while“ etwa in der Kirche Schönberg, Am Markt 1. Dort lädt der Madrigalchor Schönberg am Mittwoch, 6. September, 18.30 Uhr, zur Halben Konzertstunde ein. Empfehlenswert auch für Klassik-Einsteiger und -Einsteigerinnen. Der Eintritt ist frei.

Konzert am Freitag, 8. September: Dramatic Triangle

Baltic Free Jazz: Der Vielfach-Künstler Serge Modin und seine Band Nu Music konzertieren am 8. September, 19 Uhr, in der Bethlehem-Kirche in Pries-Friedrichsort, Möhrkestraße 9. Was man sich unter „Dramatic Triangle“ vorstellen darf, wird nicht verraten – aber vielleicht liegt man mit frei schwebend zwischen Jazz und Avantgarde nicht ganz falsch. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, eine Spende willkommen.

Konzerte Sonnabend, 9. September: Kammerchor und Gongklang

I Vocalisti: Sie haben unter anderem den Deutschen Chorwettbewerb und den internationalen Kammerchorwettbewerb in Spanien und in Irland gewonnen. Das Ensemble I Vocalisti aus Potsdam tritt seit seiner Gründung 1991 in zahlreichen Konzertreihen auf, ist außerdem in Radio und Fernsehen präsent. Und immer wieder in Schleswig-Holstein, wo Chorleiter Hans-Joachim Lustig auch als Dirigent der Chorknaben Uetersen aktiv ist.

Im Programm „Komm, Trost der Welt“, präsentieren I Vocalisti am Sonnabend, 9. September, 19 Uhr, in der Christkirche Rendsburg Stücke um das Thema Tod und Sterben. Der Totentanz von Hugo Distler wird dabei verzahnt mit Leonard Lechners Sprüchen von Leben und Tod, auf die Distler in seiner Komposition ganz explizit Bezug nimmt. Ergänzt wird diese Zusammenstellung durch thematisch passende Kompositionen aus Barock, Romantik und Moderne. Karten (12/erm. 8 Euro) unter Tel. 04331/498 6300 sowie an der Abendkasse.

Peter Heeren: Ohr und Auge sind gleichermaßen im Einsatz, wenn Peter Heeren zum Gong-Konzert lädt. Da sind die imposanten glänzenden Metallscheiben, die der Musiker bespielt, und da ist der reine Klang, den er dabei produziert. Sechs der Präzisionsklang-Instrumente spielt Heeren am Sonnabend, 9. September, 16 Uhr, in der Dreifaltigkeitskriche in Krusendorf, Kirchstrasse 13 – zentrales Medium für seine avantgardistische Klangkunst. Der Reigen „Urschall & Klangstrom“ versammelt, so der Pressetext, „minimalistische Essenz-Resonanzen, die den Zuhörer mit Visionen des eigenen Selbst in Berührung bringen möchten“. Der Eintritt ist frei.

Konzert Sonntag, 10. September: Holtenauer Posaunenchor

Holtenauer Posaunenchor: Bei hoffentlich weiterhin sommerlichem Wetter, können sich Freunde und Freundinnen des Posaunenklangs am Sonntag, 17.30 Uhr, auf ein Kleines Platzkonzert freuen. Vor der Bethlehem-Kirche in Pries-Friedrichsort, Möhrkestraße 9, stimmt der Holtenauer Posaunenchor unter freiem Himmel auf den Abend ein.

Konzert am Montag, 11. September: Carillon zum Gedenken 9/11

Carillon-Konzert: Auch in diesem Jahr erinnert Carillonneur Gunther Strothmann aus Anlass des Terroranschlags in New York und Washington an die Opfer von Terrorismus und Krieg. Am Montag, 11. September, 15 Uhr, spielt er auf dem Carillon des Kieler Klosters, Falckstraße, „In Memoriam“ von John Courter.

Das Werk, das an die Passionschoräle Johann Sebastian Bachs erinnert, schrieb der US-amerikanische Carillonneur und Komponist vor 18 Jahren nach dem Anschlagen. Strothmanns eigene Komposition „Warum?“, ein ukrainisches Volkslied und der Luther-Choral „Verleih uns Frieden gnädiglich“ ergänzen das Programm. Der Eintritt ist frei.

KN