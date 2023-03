﻿„Musik ist unsere Waffe“: Wie ukrainischer Pop zum Symbol des Krieges wurde

In der angegriffenen Ukraine entsteht Musik des Widerstands. Auch die ESC-Gewiner Kalush Orchestra zeigen sich in ihrem neuen Video siegesgewiss, und Okean-Elzy-Sänger Swjatoslaw Wakartschuk weiß: „Unsere brennenden Herzen werden das unselige Terror-Russland in Asche verwandeln!“

Musik aus Ruinen. Der Sänger Swjatoslaw Wakartschuk sitzt im zerbombten Treppenhaus der Antoniwkabrücke über den Dnipro, die im November 2022 beim russischen Rückzug aus der Oblast Cherson zerstört wurde. Einschlag­löcher und Graffiti sind zu sehen, als der Sänger seine Gitarre auspackt. „Müde von Kriegen / aber von niemandem gebrochen / blühe auf, mein Land!“, singt Wakartschuk, der auch Politiker ist, Gründer der Partei Stimme, während eine Kameradrohne aufsteigt und die ins Wasser gestürzte Straße zwischen den gewaltigen Pfeilern der Brücke filmt.

Rocksänger vor Kriegskulisse einer zerstörten Brücke

In der Ferne sind Geräusche zu hören, die Geschützdonner sein könnten, der Wind faucht, die Drohne surrt. „Du bist des Hungers müde / aber nicht besiegt! / Lass es über den Dnepr klingen / dein Lied der Nachtigall!!“, singt Wakartschuk. Das Video zum Song, der übersetzt „Das Boot“ heißt, ist spontan entstanden, der Sound ist dürftig, den Umstände sind entsprechend.

Nichts, was man von Slawa erwarten würde, wie der Sänger von Okean Elzy (Elsas Ozean) von seinen Fans genannt wird. Okean Elzy ist wohl die einfluss­reichste Rockband der Ukraine, eine Band, die bis zu 100.000 Fans zu ihren Konzerten versammelt, die Orangene Revolution und Euromaidan-Proteste unterstützt hat und deren Sänger als UN-Botschafter des guten Willens fungiert.

Und doch ist es ein Video, wie es typisch ist, seit die Ukraine von Russland überfallen wurde. Musik kam plötzlich von überallher, aus den Luftschutz­räumen und den Metrostationen, von Profis und Laien. Dort, wo sich Menschen vor den russischen Bombardements ihrer Häuser retten konnten, stiegen spontan Gesänge und Chöre auf, sie konnten und sollten den Bedrohten die Angst nehmen und gingen via Smartphone und soziale Medien in kleinen Clips ins Land hinaus, wo sich ihr Trost vervielfachte. Besonders beliebt war dabei „Oj, u lusi tscherwona kalyna“ („Oh, da ist ein roter Viburnum auf der Wiese“) – ein Lied, dessen Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen und dessen Pflanzen­metapher im Refrain vom kommenden Ende schwerer Zeiten kündet.

Von „Umgangsmusik“ sprechen Tetiana Tuchynska und Melanie Wald-Fuhrmann in einem Beitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 16. März. Die Genres seien nicht mehr bedeutsam, wichtig sei die bloße Präsenz von Musik. „Im besten Falle kann es auf diese Weise wohl gelingen, Mensch zu bleiben und weder wahnsinnig zu werden noch zu verzweifeln angesichts des nicht enden wollenden Schreckens und Leids“, schreiben die Musikwissenschaftlerinnen vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in der „F.A.Z.“.

„Die Taube des Friedens wurde von einem Falken angegriffen“

Wer auf Youtube oder anderswo nach ukrainischer Popmusik aus den Zeiten des Krieges sucht, findet neben Improvisiertem, das in seiner lyrischen Haltung von Ermunterung/Bestärkung bis Zorn/Hass reicht freilich auch jede Menge professionelle Videos von Künstlern und Bands – etwa das Lied „Fremdartige Wesen“ von der Kiewer Band Intui um Oleksander Skrypnytschenko, einen bombastischen Rocksong, der in einer Zirkusszenerie die Macht der Liebe feiert. Der 22-jährige Songwriter Anton Oleksandrowytsch Welboi alias Wellboy singt in seinem aktuellen Song, der von einer Latingitarre getragen wird und nach Sommer klingt, vom Wert der Familie, die das Land zusammenhält.

Der Krieg ist konkret oder indirekt auch in den Liedern der Sängerin Nadija Dorofjejewa, die bis 2020 Mitglied des in der Ukraine populären Duos Wremya i Steklo (Die Zeit und das Glas) war, ein Thema. Und er ist in Artem Piwowarows „Oi na Hory (Oh auf dem Berge)“ zu finden – das schwermütige ukrainische Volkslied wird in seiner Aufnahme zum trotzig stampfenden Widerstands­gesang: „Das ukrainische Volk ist die Taube des Friedens, die von einem Falken angegriffen wurde, der beschlossen hat, ihr Leben zu zerstören“, schreibt Piwowarow zu der Aufnahme. „Die neue Version des Liedes hat eine motivierende Botschaft: Wir müssen stark und geeint sein.“

Die Popmusik der Welt solidarisierte sich mit der Ukraine

Die Ukraine hat 2022 musikalische Solidarität aus aller Welt erfahren. Hunderte Musiker und Musikerinnen haben den Angriffskrieg Putins öffentlich verdammt, das Concert for Ukraine mit – unter anderem Ed Sheeran, Camila Cabello und Tom Odell – setzte am 29. März 2022 in Birmingham ein erstes internationales Zeichen. Bono und The Edge, Sänger und Gitarrist der irischen Band U2, kamen Anfang Mai auf Einladung von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kiew und gaben in einer als Luftschutz­bunker genutzten Metrostation eine Art Straßenmusik-Konzert. Sie spielten ihr „Walk on (Ukraine)“ und – mit den Musikern der ukrainischen Band Antytila um Sänger Taras Topolja – Ben E. Kings Klassiker über Liebe und Beistand: „Stand by Me“.

Und Pink Floyd nutzten das Video von Boombox-Sänger Andrij Chlywnjuk zum Traditional vom „roten Viburnum“ für „Hey, Hey, Rise up!“ – den ersten neuen Song, den die Rocklegende seit fast 30 Jahren veröffentlichte.

Der große Popmoment 2022 – das Kalush Orchestra siegt beim ESC

Der größte Moment für den Ukraine-Pop 2022 kam einen Monat nach Veröffentlichung des Pink-Floyd-Songs, eine Woche nach dem Auftritt von U2. Am 14. Mai errang das Land seinen dritten Sieg beim Eurovision Song Contest nach 2004 (Ruslana Lyschitschko – „Wild Dances“) und 2016 (Jamala – „1944“). Die Rapnummer „Stefania“ vom Kalush Orchestra gewann den Wettbewerb erwartungsgemäß und erhielt das höchste Zuschauer­votum bisher – ein klares Statement auch gegen Russland, das vom ESC ausgeschlossen worden war.

Die Folkelemente des Songs klangen wie eine kulturelle Selbst­vergewisserung. Seit seiner Veröffentlichung findet sich der Song in zahllosen patriotischen Clips in sozialen Medien. Sänger und Co-Autor Oleh Psiuk, der mit „Stefania“ seine Mutter verehrt hatte, erweiterte die Widmung auf alle Mütter, die ihre Kinder vor dem Krieg beschützten.

Neuer Kalush-Song: Raketen erstarren in „Changes“ in der Luft

Das ESC-Finale 2023 kann nun aus nachvollziehbaren Gründen nicht in Kiew stattfinden. Wenn es am 13. Mai ersatzweise im englischen Liverpool steigt, soll die Show so viel ukrainische Kultur wie möglich enthalten. Das Kalush Orchestra, das in Liverpool auch auftreten wird (zuvor, am 21. April, im Berliner Club Hole 44) hat einen neuen Song im Gepäck. Im Video zum englisch gesungenen Folkrapsong „Changes“ ziehen weiße Streifen über den Himmel, schwarze Rauchsäulen steigen hinter den in trachtenartige und mythische Verkleidungen gehüllten Bandmitgliedern auf.

Von der Angst in den Augen der Kinder singt Oleh Psiuk, von Gottvertrauen, von Plänen der Feinde, die man durchkreuzt habe. Es ist ein Statement der Unbesiegbarkeit. Am Ende des Videos hängen dann auch zahllose russische Raketen wie festgefroren über der Hütte auf dem Land – sie schlagen nicht ein, sind machtlos.

Ukrainische Soldaten machen im Krieg Musik, und ukrainische Musiker werden zu Soldaten. Die Bandmitglieder von Antytila arbeiten als Armee­sanitäter und traten bei ihrem Auftritt mit U2 in Camouflage auf. Der DJ und Musikproduzent Raavel sprach in einem Interview von „vielen Plänen“, aber erst „nachdem wir den Krieg gewonnen haben“. Einstweilen mache er Musik in Kampfpausen. Swjatoslaw Wakartschuk ging am 6. März zur Territorial­verteidigung der Oblast Lemberg und steht dort im Rang eines Leutnants.

„Was ihr über die Ukrainer wissen müsst“, schreibt Wakartschuk unter sein Video von der Antoniwkabrücke, „ist, dass die Musik unsere Waffe ist, die Liebe ist unsere Supermacht, und unsere brennenden Herzen werden das unselige Terror-Russland in Asche verwandeln!“