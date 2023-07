Musiker Cat Stevens: „Ich habe ein paar Duftmarken hinterlassen“

Hannover. Yusuf, Sie leben seit 2010 mit Ihrer Frau in Ihrer Wahlheimat Dubai und gehen, so hört man, täglich schwimmen. Heute auch schon?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oh ja, selbstverständlich. Ein guter Tag beginnt für mich in unserem Pool. Ich schwimme jeden Morgen vor dem Frühstück und absolviere im Wasser ein kleines Programm mit gymnastischen Übungen. Schließlich möchte ich ja auch auf der Bühne eine gute Figur abgeben.

Macht es Ihnen eigentlich Freude, auf der Bühne die alten Hits wie „Father and Son“ oder „Wild World“ zu singen?

Ja, zu 100 Prozent. Ich habe es immer genossen, die Menschen zu erfreuen und, zumindest einige, auch zu beglücken. Also teile ich die Songs mit ihnen, die sie kennen und gern haben. Musik wirkt wie ein Anker im Gedächtnis. Vielleicht kommt es vor, dass du bestimmte Lieder nicht mehr hören magst, aber entrinnen wirst du ihnen trotzdem nicht. (lacht) Das, was du in deinem Gehirn mit dir herumträgst, ist der gesammelte Schatz deines Lebens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Person Geboren wurde er als Steven Demetre Georgiou 1948 in London. Weltberühmt wurde der Musiker mit Songs wie „Father & Son“ und „Morning has Broken“ aber unter dem Namen Cat Stevens. Und als er zum Islam konvertierte, nannte er sich fortan Yusuf. Sein neues Album „King of a Land“, das in diesen Tagen erscheint, gibt er wieder unter dem Namen Cat Stevens heraus. Zum Erscheinen des Albums geht der fünffache Vater, der hauptsächlich in Dubai lebt, auf Tour und tritt an diesem Wochenende beim Festival im südenglischen Glaston­bury auf.

Ihr eigener Lebensschatz ist fraglos von beträchtlichem Wert. Dass Sie im Juli 75 werden, sieht man Ihnen nicht an. Wie gelingt Ihnen das?

Vielen Dank, ich tue, was ich kann. Ich esse recht gut und gesund und versuche, Fleisch zu vermeiden oder wenigstens zu reduzieren. Und natürlich trinke ich keinen Alkohol mehr, seit ich mit 29 Jahren vom christlichen zum islamischen Glauben übergetreten bin. Das hat meiner Gesundheit über all die Jahre wirklich viel Positives gebracht. Auch ich stelle jedoch manchmal fest, dass ich schneller müde werde und mehr Pausen brauche als früher. Aber das ist okay. Und es ist auch nicht so, dass ich wie ein spaßbefreiter Asket lebe. Ab und zu gönnen wir uns zum Beispiel mal was Leckeres und Unvernünftiges, meine Frau und ich.

Was gibt es denn heute Abend?

Fish and Chips. Darauf freuen wir uns schon seit Tagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst gemacht?

Nee, vom Lieferservice. Manchmal macht es Spaß, Dinge zu tun, die man auch als Teenager tun würde.

Sie haben fünf erwachsene Kinder. Was haben Sie von ihnen gelernt?

Auch mal naiv und unschuldig sein zu können, nicht alles bis zum Schluss zu durchdenken. Spontaneität.

Sie singen im Titelsong des neuen Albums „King of a Land“, dass Sie als König allen Menschen Hoffnung geben würden. Wie wichtig sind Utopien?

Sehr wichtig. Utopien sind Träume. Wir brauchen sie zum Leben und Gedeihen. In meinem Königreich gäbe es Frieden und Liebe, aber es gäbe auch klare Regeln. Frieden ohne Regeln funktioniert nicht, sonst herrscht Anarchie. Aber es sollten großzügige und großherzige Regeln sein, denn wir Menschen machen Fehler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Musik die Welt verbessern

Ihre Mutter ist Schwedin, Ihr Vater Grieche, Sie sind in London groß geworden, waren früher christlichen und heute islamischen Glaubens. Ist es Ihnen mit Ihrer Musik ein Anliegen, Weltanschauungen, religiöse und politische Standpunkte zu vereinen?

Das ist sicherlich der Fall. Ich bin in einem offenen Umfeld aufgewachsen. Mein Wunsch war stets, die Welt zu verbessern, sie schöner zu machen. Nationalität, Herkunft oder Religion können diesem Ziel im Wege stehen und Bürden sein. Auch deshalb habe ich mich mit meiner ursprünglichen Religion versöhnt, ohne meiner angenommenen Religion zu entsagen. Wie bei so vielem sehe ich auch bei der Frage nach dem Glauben heute kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch.

Sie bitten König Charles III. in einem Manifest, vor allem verbindende Elemente in der Gesellschaft zu stärken. Kennen Sie sich gut?

Ja, wir haben uns einige Male getroffen, einmal war ich zum Abendessen in seiner damaligen Residenz, dem Kensington-Palast, eingeladen. Ich habe Charles immer als einen sehr unterstützenden, integrativen Menschen kennengelernt, dem die Schöpfung enorm wichtig ist. Ich schätze und mag ihn wirklich sehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Hatten Sie erwartet, dass die Arbeit an „King of a Land“ zwölf Jahre dauern würde?

Nein, das nicht. Das Album entstand organisch, während ich auch mit anderen Dingen beschäftigt war, wie dem 50-jährigen „Tea for the Tillerman“-Jubiläum vor zwei Jahren. Oder meinem Buch. Im Hintergrund ging die Arbeit an dem Album immer weiter, nur ohne klar definierte Intention, wie es am Ende werden sollte. Ich denke, Kunst genügt sich selbst. Sie ist, wie sie ist. Kunst ist keine Mathematik.

Zum Glück, oder?

Oh ja! Wir müssen aufpassen, denn die Grenzen verschwimmen gerade, beziehungsweise sie werden verwischt. Wenn du heute einen neuen Song von Cat Stevens hörst, kannst du nicht mehr mit Gewissheit sagen, ob ihn Cat Stevens auch wirklich geschrieben hat. Oder ein Computerprogramm.

Ist so ein Gedanke für Sie beängstigend oder verlockend?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Sohn kennt sich in diesen Dingen besser aus, er spielt manchmal ein bisschen mit KI-Programmen rum. Du kannst damit faszinierende Dinge erschaffen, aber speziell die Besitzer von Musikrechten zittern, glaube ich, gerade, denn in Zukunft wird die Unterscheidung zwischen geistigem Eigentum und einem algorithmisch entstandenen Werk nicht mehr so leicht zu treffen sein. Und wer weiß, ob ich nicht auch in fünf Jahren einfach mal dem Computer sage: „Schreib mir bitte einen neuen Cat-Stevens-Song.“

Immerhin sagen Sie noch „bitte“.

Ich bin ein höflicher Mensch. Auch zu Maschinen. Ich denke, die Grenzen zwischen dem künstlichen und dem sogenannten echten Leben werden immer mehr verschwinden. Dazu kommt, dass viele Menschen keinen inneren Kompass mehr haben oder ihn nicht benutzen. Ich will nicht sagen, die Erfindung des Internets mit allen Folgeerscheinungen ist eine düstere Sache, aber zu einer wackligeren moralischen Grundlage führt die Entwicklung durchaus. Viele Menschen glauben einfach an nichts mehr außer an das kleine blinkende Gerät in ihrer Hand.

Der Kompass ist die Anzahl an ­„Likes“, die man bekommt.

Und das erscheint mir doch eine etwas sehr oberflächliche und seichte Orientierungsmöglichkeit zu sein. Ich muss oft an George Orwell denken, einen überaus klugen Mann, der damals schon vorhergesehen hat, dass die Technik eines Tages nicht mehr uns dienen wird, sondern wir zu Sklaven der Technik werden. Ich bin der Meinung, Wissenschaftler sollten nicht alles machen, nur weil es möglich ist. Sie sollten öfter auch mal Nein sagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tag Wissen, was der Tag bringt – mit dem Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Von einem jungen Publikum entdeckt

Sie treten in dieser Woche beim Festival in Glastonbury auf. Ist dieser Auftritt etwas Besonderes für Sie?

Also, selbstverständlich ist jeder Auftritt ein sehr besonderer Auftritt für mich. Aber ja, Glastonbury bedeutet mir sehr viel. Ich bin dort, weil ich eine Brücke schlagen möchte zwischen den Herzen und auch den Generationen. Ich war schon in den Sechzigerjahren am Start, mein Publikum ist teilweise recht reif, aber zugleich werde ich permanent von neuen, von jungen Menschen entdeckt. Und das überall, in Indonesien, in Australien, in Brasilien, es ist wirklich außergewöhnlich.

Ihre Songs werden weder älter noch inaktueller.

Das ist das Schöne! Ich habe ein paar Duftmarken hinterlassen, und darüber bin ich sehr froh, sehr dankbar.