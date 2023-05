﻿Mystery, Schule und was die Spielklubs am Theater Kiel sonst noch zeigen

Kiel. Blaues Licht, Kunstnebel und darin eine Gruppe junger Leute, seltsam unwirklich hinter der flimmernden Projektion einer verfallenen Halle: Es ist ein mystischer Raum, den der Jugendklub Eigenart im Studio des Kieler Schauspiels aufmacht. Setting für das Stück „Concord floral“ des kanadischen Autors Jordan Tannahill.

Das Stück, das die zehn Jugendlichen seit Anfang des Jahres mit Theaterpädagogin Denise von Schön-Angerer erarbeitet haben, taucht ab in jugendliche Befindlichkeiten, trifft den Ton für all die Lügen und Geheimnisse, die Freundschaft in Mobbing kippen lassen. Erzählt wird aus der Perspektive des verfallenen Gewächshauses, das alles gesehen hat. Und Yuki Gorges leiht ihm seinen dunkel sonoren Bass, auf dem die jugendlichen Spielerinnen und Spieler locker schwimmen.

Spielklubs am Theater Kiel: Zehn Jugendliche zwischen 15 und 19 spielen Mystery

Das Freundinnen-Trio Amber (Farah Albarazi), Nearly (Amelie Middel) und Rosa (Veronika Sposobnov). Bobbi (Minna Prehn), die vor ein paar Jahren plötzlich aus der Schule verschwunden ist. Der Junge (Merten Medrikat), der sich nachts zum Sex mit Männern trifft. Und die anderen, für die die Jugend genau so ein seltsames Land ist wie das Concord floral.

Die Jugendlichen zwischen 15 und 19 setzen das mit Gespür für die Rollen um, dazu mit einem Anflug von Selbstironie. Und sie tun es lässig flirrend zwischen Girls‘ Talk und Schulfrust, Komik und Grusel. Dafür gibt es am Ende langen, lauten Applaus.

Die Gruppe Eigenart ist einer von insgesamt fünf Spielklubs, die sich am Theater Kiel treffen und bis zum 7. Juli alle noch zeigen wollen, was sie erarbeitet haben. „Wir wollen ja nachhaltig Publikum haben“, sagt Denise Schön-Angerer und ist froh über den guten Zuspruch. „Es ist wichtig, schon früh Lust auf das Theater zu wecken. Und im Spielklub kann man erleben, wie Theater entsteht und funktioniert.“

Am Werftpark-Theater etwa hat der Theaterklub Aufbruch mit Nina Hensel ein eigenes Stück entwickelt. „So oder so ähnlich“ ist eine Geschichte von Familie und einer Hochzeit, die ins Wasser zu fallen droht, zu sehen am 3. Juni im Werftpark-Theater.

Auch Erwachsene wollen sich im Spielklub am Theater Kiel ausprobieren

Während die Klubs Eigenart und Aufbruch Jugendliche ansprechen, hat Schön-Angerer mit den Theatermenschen im vergangenen Jahr eine generationenübergreifende Gruppe initiiert. „Das Interesse war enorm“, sagt die Theaterpädagogin, „auch viele Erwachsene möchten mal auf der Bühne stehen.“ 26 Spielerinnen und Spieler von 18 bis 80 haben sich zusammengetan, mit ihren Erinnerungen an die eigene Schulzeit befasst und daraus die szenische Collage „Über Schubladen, Schneemänner und erste Male“ (9. Juni, Werftpark-Theater) entwickelt. „Mit Schule haben alle ihre Erfahrungen“, so die Theaterpädagogin, „und wir haben festgestellt, dass die sich über die Jahre gar nicht so sehr verändert haben.“

Dass Themen oder Stücke wie hier vorgegeben werden, ist nicht die Regel. Mit den Kleinsten ab sechs Jahren hat Schauspielerin Marie Kienecker das Märchen „Wie Grashüpfer fliegen lernen“ erdacht (27. Juni, Werftpark-Theater); und Nina Hensel hat mit Jugendlichen im Klub „Eigensinn“ frei nach Edgar Wallace den Protest-Krimi „Gerecht gerächt“ (7. Juli, Werftpark-Theater) entwickelt.

„Es geht in den Klubs auch um Beteiligung“, sagt Denise von Schön-Angerer. Und weil die Jugendlichen von Eigenart mal „ein richtiges Stück mit richtigen Rollen“ spielen wollten, hat sie mit der Gruppe im Winter erst mal jede Menge Stücke gelesen. Gemeinsam haben sie sich dann für „Concord floral“ entschieden: „Das passte einfach, weil die Protagonisten im selben Alter sind wie die Spielenden. Und ich bin gespannt, was sie während der Vorstellungen noch Neues in ihren Figuren entdecken.“

„Concord floral“, Studio im Schauspielhaus, 27., 31. Mai, 4. Juni. Kartentel. 0431/901901

