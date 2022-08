Premiere am 19. August an zwölf Orten

Premiere am 19. August an zwölf Orten

Sommeroper im Public Viewing: Hier können Sie „Carmen“ gratis genießen

Auch die Sommeroper 2022 ist nicht nur auf dem Rathausplatz zu erleben. Die Premiere von Bizets „Carmen“ wird am 19. August beim Public Viewing an elf Open-Air-Standorten in und um Kiel live und kostenlos zu verfolgen sein.