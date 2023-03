﻿Mehr Sichtbarkeit für Schauspielerinnen jenseits der 50 gefordert

Michelle Yeoh ist zwar längst nicht die erste Schauspielerin, die mit 60 Jahren in Los Angeles einen Oscar erhielt – wird aber in Zeiten, in denen an Geschlechtergrenzen wie an der Pay Gap gerüttelt wird, stärker beachtet. Gibt das auch den norddeutschen Film- und Theaterschaffen einen Schub?

Jünger geht nicht: Die Oscar-Gewinnerinnen Michelle Yeoh (Mitte) und Jamie Lee Curtis mit Ke Huy Quan (links), Regisseur des Films „Everything Everywhere All At Once“.

Kiel. Katharina Abt hat es nach der Oscar-Verleihung sofort gepostet: „Dass zwei Schauspielerinnen über 60 wie Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis hier die Oscars für die beste Haupt- und beste Nebenrolle bekommen, das macht einfach Mut“, sagt die Schauspielerin, die in Kiel und Hamburg auf der Bühne steht und als feste Fernsehgröße unter anderem lange zum Bestand der „Rosenheim Cops“ gehörte. „Und es ist toll zu sehen, was es international für Rollen für Frauen 47 plus gibt.“

Ellen Dorn hat außerdem gefallen, die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh „so jung zu sehen“. „Das Bild älterer Frauen hat sich in den letzten 20 Jahren sehr geändert“, sagt die Schauspielerin, langjähriges Ensemble-Mitglied am Kieler Schauspiel. „Früher waren sie ab 50 unsichtbar – das ändert sich gerade“,

„Superklasse“: zwei Oscar-Preisträgerinnen um die 60

Frauen, lasst euch nie sagen, ihr hättet eure Blütezeit überschritten, proklamierte Michelle Yeoh in der Oscar-Nacht hinein ins Publikum. Die Hauptdarstellerin im Film „Everything Everywhere All At Once“ und immer noch als fliegende Kämpferin in Ang Lees Martial-Arts-Epos „Tiger and Dragon“ (2001) im Gedächtnis, ist mittlerweile 60. Und nebenbei auch die erste Oscar-Preisträgerin mit asiatischen Wurzeln.

Katharina Abt beim Auftritt „Revolutionsrevue“ am Kieler Theater mit Stefan Bone am Flügel. © Quelle: Björn Schaller

Dass Michelle Yeoh mit Filmpartnerin Jamie Lee Curtis, die den Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt, im Doppelpack erschien, macht die Sache nur noch besser, findet Martina Riese, selbst Schauspielerin und Chefin des Lore Lay Theaters in der Hörn. „Das ist superklasse“, sagt die Mittfünfzigerin, die kein Problem hat, Rollen für sich zu finden. „Wenn für mich in einem Stück nichts dabei ist, verlege ich mich auf die Regie.“

Trotzdem: Zwischen 40 und 60 werden die Rollen für Schauspielerinnen rar. Das sieht auch Ellen Dorn, langjähriges Ensemble-Mitglied am Kieler Schauspielhaus: „Im klassischen Stückekanon, der aber natürlich ins Stadttheater gehört, stehen meist Männerfiguren im Zentrum.“

Schauspielerinnen zwischen 40 und 60 finden weniger Rollen

Das belegt die Zusammensetzung der Ensembles, die an vielen deutschen Theatern zu zwei Dritteln aus Männern besteht – das hat schon die 2016 von Schauspielerin Maria Furtwängler angestoßene MaLisa-Studie ergeben. Ebenso wie den Fakt, dass im fiktionalen Fernsehen auf eine Frau über 50 acht Männer kommen. Anders übrigens am Kieler Schauspiel: Da herrscht mit je elf Schauspielerinnen und Schauspielern Gleichstand.

Wie sich die Lage für Frauen jenseits der Mittvierziger ändert, davon kann auch Katharina Abt ein Lied singen. Zwei Freundinnen, jahrelang auf TV-Serien und 90-Minüter abonniert und gut beschäftigt, mussten sich im vergangenen Jahr plötzlich mit nur wenigen Drehtagen zufriedengeben, erzählt sie.

„Auch ich drehe deutlich weniger“, sagt Abt, die auch die von Schauspielkollegin Gesine Cukrowski initiierte Aktion „Let’s Change The Picture“ unterstützt. Die fordert, von Abt über Jasmin Tabatabei bis Ann-Kathrin Kramer und Maren Kroymann vielfach unterstützt, eine größere Sichtbarkeit von Frauen über 47 in Film und Fernsehen.

Katharina Abt bemängelt die nur auf Verjüngung ausgerichteten Programm-Erneuerungen der Öffentlich-Rechtlichen: „Man vergisst dabei, dass wir eine große Bevölkerungsgruppe sind und dass auch Geschichten um Frauen Mitte 50 sehr vielschichtig und Heldinnenreisen sein können. Wir werden da vorzeitig aufs Altenteil geschoben.“

Schauspielerinnen sehen Lage am Theater etwas anders

Die Mittfünzigerin ist froh, im Theater zu spielen. „Dort läuft es etwas anders“, sagt sie; und dass sie im Ernst-Deutsch-Theater gerade mit „brauner Perücke und ganz ohne Schminke“ auf der Bühne steht, empfindet sie als befreiend.

„Frauen sind immer noch viel zu oft Beiwerk des Mannes“, sagt Katharina Abt. Dabei, ergänzt Ellen Dorn, sei auch ein Hamlet ja „eine universelle Figur“ – „und es ist gut, dass heute diverser besetzt wird“. Wenn Frauen im Mittelpunkt stehen, dann meist junge Protagonistinnen, sagt sie außerdem. „Anders wird das erst, wenn eine ’wunderliche Alte’ gesucht wird.“ Ein Stück wie die vergnüglich-stimmstarke Jane-Austen-Persiflage „Stolz und Vorurteil“, in der ausschließlich Frauen auf der Bühne stehen, ist da schon die glückliche Ausnahme. „Dabei“, sagt Dorn, „wird hier in Kiel auch gern gegen den Strich besetzt.“

Immerhin, es hat sie schon vor Michelle Yeoh gegeben, die erfolgreichen Schauspielerinnen über 60. Hannelore Hoger ist eine, Iris Berben ebenso. Meryl Streep erhielt ihren zweiten Oscar 2012 für „Die Eiserne Lady“ – da war sie 63. Frances McDormand wurde 2018 mit 61 für „Three Billboards Outside Ebbing“ als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet – und 2021 für „Nomadland“ nochmals. „Aber am Ziel“, sagt Ellen Dorn, „sind wir doch eigentlich erst, wenn es das Fernsehen nicht mehr nötig hat, Filme mit Frauen in der Hauptrolle als Sparte zu bewerben.“