﻿Neue Geschichten von Christopher Ecker: Hummeln und andere tierische Helden

Wenn Text und Bild einander so ergänzen, dass das Endergebnis wie aus einem Guss wirkt, dann haben die Macher alles richtig gemacht. So wie der Kieler Schriftsteller Christopher Ecker, dessen Erzählband „Die beste Hummelgeschichte der Welt“ Jens Rassmus mit feinem Strich ins Bild gesetzt hat.

Kiel. Ein Hummel-Trio mit illustren Namen, das sich aufmacht, Geschichten zu suchen und der zwischen Heldenliedern und Wespenwitzen brachliegenden Hummelliteratur auf die Sprünge zu helfen. Ein paar Räuber, die zwar Wert darauf legen, Räuber zu sein, aber möglichst auch nett – das klingt auf alle Fälle kindertauglich. Ist aber wie meistens bei Christopher Ecker nur die halbe Wahrheit. Denn im aktuellen Erzählband des Kieler Autors mit Saarbrücker Wurzeln, „Die beste Hummelgeschichte der Welt“, gibt es auch ein wandelndes Händchen und ein Pickelproblem, das sich auf der empfindlichen Teenie-Haut zum blanken Horror auswächst.

„Ob das ein Kinderbuch ist?“, sinniert der Schriftsteller beim Treffen im Literaturhaus, „das lasse ich ganz bewusst offen.“ Die Räubergeschichte jedenfalls hat dem kleinen Sohn im Kindergartenalter schon mal gefallen. „Man sollte beim Vorlesen ausprobieren, was geht“, sagt Ecker und verweist auf die klassische Kinderliteratur: „Da lässt sich vieles auf verschiedenen Ebenen lesen. So etwas wie die Sprachphilosophie in „Alice im Wunderland“ bleibt für Kinder ja auch erst einmal unverständlich.“

Vertrackte neue Geschichten von Christopher Ecker

Dass vom Sprachspieler Christopher Ecker, der seine Geschichten gern vertrackt zwischen Welt und deren Wirrsinn pendeln lässt, kein gewöhnliches Kinderbuch zu erwarten war, ist spätestens seit dem hochvergnüglichen Bilderbuch „Käpten Eichhörnchen“ klar. Da geisterte 2014 ein Nagetier mit Piraten-Dreispitz und artgerecht ausgeprägter Vorliebe für Nüsse aller Art durch Eckers fein gesponnenes Seemannsgarn – und die rauschfarbenen Illustrationen von Jens Rassmus.

Drei Hummelriche auf Tour. © Quelle: Abb. Jens Rassmus

Rassmus hat auch zur „Hummelgeschichte“ die Bilder beigesteuert, diesmal allerdings nicht mit dem bekannten starken Pinselstrich, sondern als fein getuschte Vignetten. „Die Bilder sind nicht einfach Schmuck, sie sind die Essenz der Geschichten“, schwärmt Ecker, und Rassmus ergänzt: „Die Geschichten liefern ja auch ein tolles Personal – Räuber, die verschwinden, und Tiere, die sich als Menschen verkleiden oder umgekehrt. Das macht einfach Spaß.“

Und heizt offensichtlich auch die Fantasie des Illustrators und Muthesius-Dozenten an, dessen Vorliebe für tierische Helden sich auch in seinen eigenen Büchern wie zuletzt „Pizza vom Südpol“ dokumentiert. Die Bilder nehmen den doppelten Boden der Geschichten auf, lassen in der Idylle schwarze Löcher aufblitzen, zitieren Cartoon-Stil oder auch mal Munchs „Schrei“.

Ecker erzählt von Hummeln, Räubern und anderen Tieren

Der Wirklichkeit hat Ecker schon in etlichen Romanen („Fahlmann“, „Herr Oluf in Hunsum“) und Erzählungen aus der Spur ins Fantastische gekippt, dahin, wo die Fantasie ihre eigenen Wege geht und sie weiter wuchern lässt. Und die Lust an der Lautmalerei, die man von seinen Gedichten kennt, findet sich in den Namen und Dialogen der Hummel-Literaten wieder – am besten, man liest sich das gleich laut vor.

So schwingen die Erzählungen zwischen Fabulier- und Sprachlust, Nonsens und philosophischem Tiefsinn. Halb Märchen, halb Kafka die „Geschichte von Rolfs Hand“ und tiefschürfend die Hummel-Musketiere, die in der Titelgeschichte einem „Hummelrich“ auf der beharrlichen Suche nach dem Nichts begegnen.

Ecker mag solche unmöglichen Zusammenhänge, die der Fantasie Flügel verleihen. „Und Hummeln sind einfach Sympathieträger“, sagt er schmunzelnd. Für das pelzige Insekt, das durch die Luft rollt wie ein Kleinflugzeug in Turbulenzen, hegt der Schriftsteller eine Leidenschaft, ähnlich wie für das Eichhörnchen. „Mit Mistkäfern“, schickt er noch hinterher, „hätte das nicht funktioniert …“

Christopher Ecker: Die beste Hummelgeschichte der Welt. Mit Illustrationen von Jens Rassmus. Mitteldeutscher Verlag, 176 Seiten, 20 Euro

Die Illustrationen von Jens Rassmus sind bis 30. Juni im Literaturhaus, Schwanenweg 13, zu sehen. Mo-Do 10-13 Uhr, Di+Do 14-16 Uhr.