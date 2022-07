Die Malklasse der Muthesius Kunsthochschule, eine Rostocker Kunstpreisträgerin und Momentaufnahmen zweier Kieler Fotografen gehören zu den Ausstellenden in und um Kiel im Ferienmonat Juli. Ein bisschen „Weltkunst“ gibt es auch, zu erleben etwas weiter weg in einem wunderbaren Ausstellungsraum in Angeln. Ein Blick auf aktuelle Kunstausstellungen und Galerien in und um Kiel.