Neuer Drake-Hit von KI erzeugt – Streamingdienste löschen Song

Klingt wie Drake, ist aber künstliche Intelligenz: Der neue Song „Heart on My Sleeve“ ist vor wenigen Tagen vom bisher unbekannten Künstler Ghostwriter977 veröffentlicht worden. Der Track sorgt für Millionen Klicks in den sozialen Medien und befeuert die Debatte über Grenzen für künstliche Intelligenz.

Nicht der Rapper Drake hat den neuen Song „Heart on My Sleeve“ geschrieben, sondern künstliche Intelligenz.

Der neue Drake-Song „Heart on My Sleeve“ sorgt für Aufregung. Die Stimme des bekannten Rappers ist deutlich zu erkennen und auch der Rapstil stimmt mit früheren Werken überein. Der Sänger The Weeknd ist ebenfalls kurz zu hören. Aber: Drake und The Weeknd haben mit dem neuen Song nichts zu tun. Was man hört, ist das Produkt künstlicher Intelligenz, veröffentlicht von dem Tiktok-User Ghostwriter977.

Die Fans scheinen von dem neuen Song begeistert zu sein, ungeachtet der Tatsache, dass nicht wirklich Drake dahintersteckt. Einige machen sogar Witze, das Produkt der KI sei das Beste, was man in letzter Zeit von Drake gehört habe. „How is this better than anything on Drakes new Album“, heißt es in einem Kommentar mit fast 500 Likes auf Tiktok.

Steckt ein Marketingcoup dahinter?

Zwischenzeitig war das Lied sogar auf Spotify und anderen Streamingplattformen verfügbar. Mittlerweile wurde es dort gelöscht und kursiert nur noch in den sozialen Netzwerken. Drake und seine Plattenfirma wollten sich bisher offenbar nicht zu „Heart on My Sleeves“ äußern. Wer hinter Ghostwriter977 steckt, ist bisher unklar.

Es kamen allerdings erste Spekulationen auf, ob es sich bei dem Song um einen Marketingcoup des Softwareunternehmens Laylo handeln könnte. Hinweise zu diesem Unternehmen finden sich nämlich auf dem Tiktok-Profil von Ghostwriter977. Laylo ist ein Start-up, das Tools für Marken oder Influencer und Influencerinnen anbietet. Als der IT-Experte Mitchell Cohen den Song als „genialen Marketing-Stunt“ bezeichnete, reagierte Laylo lediglich mit einem Geister-Emoji.

Etliche KI-Songs bereits veröffentlicht

Es ist nicht das erste Mal, dass mithilfe künstlicher Intelligenz Lieder produziert werden. Vor ein paar Wochen hatte schon DJ David Guetta einen Song mit der KI-Stimme von Eminem unterlegt. Besonders beliebt sind auf Tiktok Coversongs, bei denen die KI-generierte Stimme eines bekannten Künstlers den Song eines anderen singt. So findet man KI-Cover von Ariana Grande, die The Weeknd singt, Kanye West, der einen Adele-Song singt, oder sogar Rihanna, die auf Deutsch rappt.

Manche davon sind täuschend echt, andere weniger gut gelungen. Die künstliche Intelligenz bedient sich an existierenden Liedern der Künstler und Künstlerinnen und formt auf Basis derer neue Rhythmen, Melodien und Texte. Und eben auch die Stimme kann mit entsprechenden Softwares imitiert werden.

Musikindustrie fordert zum Handeln auf

Die Musikindustrie steht mittlerweile vor der großen Frage, wie mit den KI-Produkten umzugehen ist. Wer hat das Urheberrecht? Drake, Ghostwriter977 oder vielleicht sogar die Betreiberfirma der KI?

Das Musiklabel Universal Music Group, bei dem auch Drake unter Vertrag steht, hat offenbar von Kurzem die Musikstreamingdienste dazu aufgerufen, gegen die KI-Songs vorzugehen, die immer öfter hochgeladen werden. Der „Financial Times“ liegen interne E-Mails vor, in denen Universal Plattformen wie Spotify und Apple Music dazu auffordert, gezielt gegen die Verbreitung von KI-Musik vorzugehen.

Ein Sprecher der Universal Music sagte gegenüber der „Financial Times“: „Wir haben eine moralische und kommerzielle Verantwortung gegenüber unseren Künstlern, daran zu arbeiten, die unbefugte Nutzung ihrer Musik zu verhindern und Plattformen daran zu hindern, Inhalte aufzunehmen, die die Rechte von Künstlern und anderen Urhebern verletzen.“ Die Streaminganbieter haben sich bisher nicht dazu geäußert, ob und wie sie gegen KI-generierte Musik vorgehen wollen.

Ein Verbot für künstliche Intelligenz?

Für künstliche Intelligenz braucht es schnell eine vernünftige Regulation. Dieser Meinung ist zumindest Digitalminister Volker Wissing (FDP). „Wir müssen jetzt klug reagieren und künstliche Intelligenz vernünftig regulieren, bevor es dafür zu spät ist. Das darf nicht wieder Jahre dauern“, sagte Wissing der „Bild am Sonntag“.

Auch der Google-Chef Sundar Pichai hatte sich für rechtliche Leitplanken ausgesprochen. Ihm mache besonders die Möglichkeit, sogenannte Deepfake-Videos zu erstellen, Sorgen. „Es muss Konsequenzen für die Produktion von Deepfake-Videos geben, die der Gesellschaft schaden“, sagte Pichai in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS.

Trotz der ungeklärten Fragen, die künstliche Intelligenz mit sich gebracht hat, wird sie auch als große Chance betrachtet. Volker Wissing sagte gegenüber der „Bild am Sonntag“: „Es ist atemberaubend, was künstliche Intelligenz inzwischen kann (…). Die künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen und sie wird unser Leben grundlegend verändern.“