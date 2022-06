Los Angeles.Oscar-Preisträger Brad Pitt (58, „Once Upon a Time in Hollywood“) wird unter der Regie von Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) einen Formel-1-Rennfahrer spielen. Die Produktionsfirma Apple Studios gab das noch titellose Filmprojekt am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Pitt und Kosinski sind gemeinsam mit Jerry Bruckheimer und dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auch als Produzenten an Bord.

Die Story dreht sich um einen Rennfahrer-Veteranen (Pitt), der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um gemeinsam mit einem Nachwuchsfahrer gegen die Formel-1-Elite anzutreten. „Top Gun: Maverick“-Autor Ehren Kruger liefert das Skript. Der Film soll zunächst im Kino und später bei dem Streamingdienst Apple TV+ erscheinen.

Kosinski stellt derzeit mit „Top Gun: Maverick“ Kassenrekorde auf. Die „Top Gun“-Fortsetzung mit Tom Cruise als Pilot Pete Mitchell alias Maverick bescherte dem Hollywood-Star seit dem Kinostart Ende Mai den besten Kassenerfolg seiner Karriere.

Pitt kommt in diesem Sommer an der Seite von Sandra Bullock mit „Bullet Train“ ins Kino. In dem Action-Thriller spielt er einen Auftragskiller, der an Bord eines Schnellzugs in Japan im Einsatz ist.

RND/dpa