Die Band heißt Husten, ihre Songs sind Bonbons

Ihre EPs waren irgendwie an einem vorbeigegangen. Das Album „Aus allen Nähten“ dann nicht, schlug richtig auf die Augen ein – ein Anspringer: Buntes Cover, Drache, Mädchen, asiatische Schriftzeichen. Das sah witzig aus. Und der Name der Band war Husten, und das passte im Mai 2022 auch perfekt in die Zeit. Mehr als zwei Corona-Jahre lang hatte man schließlich täglich in sich hineingehorcht, ob was faul war mit den eigenen Bronchien, fürchtete Schnupfen, Halskratzen und Leute ohne Maske.

Gisbert zu Knyphausen war das Aushängeschild des Debüts „Aus allen Nähten“

Und so holte man sich Hustens Debüt und freute sich, denn neben Produzent Moses Schneider (Tocotronic, Beatsteaks, AnnenMayKantereit) und Viktoriapark-Sänger Tobias Friedrich alias Der dünne Mann war Gisbert zu Knyphausen an Bord. Obwohl der Berliner Schneider und der Niedersachse Friedrich alles andere als No-Names waren, schien der Mann aus dem hessischen Eltville doch der David Bowie dieser Tin Machine. Einer der besten Songwriter des Landes, der Gewährsmann dafür, dass dieses Album auch auf die Ohren einschlagen würde.

Das Album war dann tatsächlich prall, die Indie-Supergroup hatte Gitarrenrock, Wave, Elektropop, Psychedelik im Programm, Glockenspiel und Kirchenglocken. In „Dasein“ erklangen nicht nur ein dunkler Duane-Eddy-Gitarrentwang und eine dramatische Walker-Brothers-Snare, sondern neben Knyphausen sang süß die fabelhafte Sophie Hunger. Und auf Partys, ja, es gab endlich wieder Partys, tanzte man zum rasanten Punkmarsch von „Ja im Sinne von Nein“ und grölte mit Husten: „Wie sagt man noch ‚Ich kündige‘ / Statt immer nur ja im Sinne von nein?“

Man hatte nicht so schnell ein zweites Album erwartet

Nachschub erwartete man nicht so schnell, zuvor hatte Knyphausen ja ein ebenso berückendes Franz-Schubert-Projekt gemacht, und man wusste nicht, ob Husten wieder nur so eine Gemeinschaft auf Zeit war. Und heute kommt eben doch Husten-Album 2, das „Aus einem nachtlangen Jahr“ heißt.

Das Cover ist diesmal nicht bunt, sondern zeigt das blassblaugelbe Porträt einer ziemlich traurigen Frau. Und dafür, dass es im sonnigen Spanien im Studio von Paul Grau in Motril entstand und Fotos eine gut gelaunte Band zeigen, ist es ein wolkenverhangenes Werk geworden. Man habe zu Beginn des Plans keine Songs gehabt, nur halbfertige Skizzen, hieß es.

Was geht in ihrem Kopf vor: Die traurige Frau vom Cover der neuen Husten-Platte „Aus einem nachtlangen Jahr“ stammt von der Berliner Künstlerin Tina Berning. © Quelle: Tina Berning

Die Wehmut ist schon im ersten Song mit seinen tickenden Gitarren und einem Sonarton auszumachen. Alles wird in „Bis morgen dann“ auf den immer nächsten Tag verschoben – den Unsichtbaren einen Blick zu schenken, den Leisen zuzuhören, die Vereinzelten zu einem „Wir“ zu vereinen.

Aber nichts geschieht, alles steht in Schieflage still. Es wird uns alles kosten wie in Rom und Pompeji, heißt es in den Lyrics. Und es endet mit einem Gitarrencrescendo und des Sängers gefletschtem Geschrei.

Impressionen und Depressionen aus einer jahrelangen Nacht

Zukunft ist nicht einfach so zu haben, zumal wenn man alles verschiebt. „Ok, ich tu’s, ich dreh dieses Schiff herum / in dem Moment, in dem ich einen Moment nicht an dich denk“ heißt es in der Ballade „Ja und Ja“. „Ich schaff das schon eines schönen Tags / frag nicht, ob ich einsam bin und Angst vor allem hab / die Antwort lautet: Ja und Ja – Ja und ...“

Die Impressionen und Depressionen aus einer wie eine jahrelange Nacht wirkenden Zeit aus Krisen, Krieg und Klimawandel hat Husten mit Marcus Schneider (Gitarre), Ben Lauber (Schlagzeug) und Arne Augustin (Keyboard) in prächtige Songs wie dem Menschheitsversagensstatement „Nüchtern im Club“ oder dem rabenschwarzen Liebeslied „Auf der anderen Seite der Angst“ auf den poetischen Punkt gebracht.

Eviva Espana: Sessionsfoto der Band Husten in Motril – mit (von links) Karen Ohio, Ben Lauber, Arne Augustin, Gisbert zu Knyphausen, Marcus Schneider, Paul Grau, Moses Schneider, Tobias Friedrich. © Quelle: Husten

Der Held von „Achim, du Träumer“ wird betrauert, die genügsame „Elli“ stellt am Ende aller vergeblichen großen Erwartungen ihr unbeugsames Gutsein ihrer Armut entgegen. Zum Heulen schön. Damit man als Zuschauer nicht in die schwarze Wolke hineintanzt, gibt es auch mal eine Handvoll Hoffnung im poppigen „Flamingo-Hotel“ mit seinen E-Street-Kirmes-Keyboards.

Und vor allem in „Lass mich bitte nicht in Ruh“, einer flotten Zweiminutenpetitesse, in der die Sonne mal wirklich voll durchsticht. „Du hast ne Fabrik für schöne Erinnerungen / du entsorgst die Sorgen / Hey, mit dir hab ich ausgesorgt“ singt Knyphausen und ist im Refrain dann so richtig am Juchzen und kurz vorm Jodeln.

Gegen Ende dann noch „Für immer und ewig“, eine Indiehymne auf den großen Traum des Songwriters, den ultimativen Song zu schreiben, den, der alle Menschen flutet und beglückt, den die Spatzen vom Dach singen, ein Lied „mit Lösungsvorschlägen / für alles und jeden / auf dass die Welt eine bessere werde / für immer und ewig“.

Jeder Versuch des lyrischen Ichs bisher ist gescheitert, „noch bevor der Refrain kommt / weißt du, das ist zu wenig“. Aber der Sänger will nicht aufgeben, und bis ihm dieses Weltbefreiungslied gelingt, konzentriert er sich „auf Liebe / denn anders geht es nicht“. Ein guter Plan. Und so zieht einen das Album runter und auch wieder rauf. Entmutigung gilt nicht.

„Aus allen Nähten“ war vielfältiger in den Sounds, das „nachtlange Jahr“ ist homogener, gitarrener. Es ist hörbar Seit‘ an Seit‘ aufgenommen und dann im Studio weitgehend in Ruhe gelassen worden, statt groß überarbeitet zu werden. Man hat das Gefühl, dass Husten mit ihrem „nachtlangen Jahr“ erst eine Band geworden sind. Und der Bandname hatte im Übrigen gar nichts mit Covid zu tun, sondern kam aus einer bandinneren Liebe zu den New Yorker Elektrorockern Soul Coughing. Eine gute Liebe wohlgemerkt. Soul Coughings Debüt „Ruby Vroom“ (1994) zumindest sollte in jeder gut sortierten Plattensammlung stehen.

Die Band heißt Husten, ihre Songs sind Bonbons. Nicht süße, bunte, sondern schwarzmalzige – scharf und ein wenig bitter im Abgang. Anders aber wird man nicht gesund.

Husten – Aus einem nachtlangen Jahr (Kapitän Platte/Vikram) erscheint am 29. September

Husten – Konzerttermine: 11.10.2023 Forum, Bielefelder Songnächte; 12.10. Knust, Hamburg; 13.10. FZW, Dortmund; 14.10. Gebäude 9, Köln; 15.10. Das Bett, Frankfurt; 17.10. Cassiopeia, Berlin; 18.10. UT Connewitz, Leipzig; 19.10. Strom, München; 20.10. Reutlingen, franz.K; 21.10. Karlsruhe, Tollhaus; 22.10. Hannover, Faust