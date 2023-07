Die Crucchi Gang gibt mit „Fellini“ deutschen Songs eine neue Farbe

Hannover. Als Francesco Wilking klein war, gab es noch den Direktzug von Basel nach Rom. Mit dem ist der 1974 in Lörrach unweit des Dreiländerecks Frankreich–Schweiz–Deutschland geborene Musiker oft gefahren. Und jedes Mal kam er schon bald in diese ganz besondere Stimmung. „Sobald du die Alpen im Rücken hattest, also spätestens ab Bozen, ging es los. Die Durchsagen auf den Bahnsteigen, der kleine Espresso oder ein Cornetto im Zug, und schlagartig hatte ich wieder mein ‚Aha, ich bin in Italien‘-Gefühl“, erzählt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wilkings Mutter ist Italienerin, sie kam in Rom zur Welt, ihre Familie lebt bis heute dort. Die häufigen Besuche von klein auf haben sich dem Musiker tief eingebrannt und Spuren in so ziemlich sämtlichen Sinnesorganen hinterlassen. „Das Licht ist anders, die Luft ist anders, der Geruch ist anders“, sagt er. „In Rom wachsen Palmen und Bäume, von denen du Kaki pflücken kannst. Ich will nicht sagen, dass es sich um eine vollständig andere Kultur handelt als bei uns, schließlich sind wir ja alle Europäer. Aber es ist schon ein etwas leichteres, ein grundlegend beschwingteres Lebensgefühl.“

Zwar wüchsen die drei zwischen 14 und 21 Jahre alten Kinder Wilkings und seiner deutschen Frau nicht zweisprachig auf, die familiäre Italien-Affinität hätten sie sich aber durchaus zu eigen gemacht. Der 16-jährige Sohn habe gerade ein Austauschjahr in Italien hinter sich. „Seitdem ist er deutlich mehr Italiener als vorher“, sagt der Vater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Francesco Wilking zieht es noch immer oft nach Italien

Und wenn die Familie runterfährt, komme der Nachwuchs nach wie vor sehr gerne mit. Wilkings Reisetipps? „Die schönste Stadt ist für mich Bologna. Ich liebe die mittelalterlichen Plätze, die vielen alternativen Kulturzentren, und zudem ist Bologna die einzige Stadt Italiens, in der du richtig mit dem Fahrrad fahren kannst.“ Toll sei es auch im gebirgigen ligurischen Hinterland, kaum eine Autostunde von den Küstenstädten wie Sanremo entfernt, „in einer wunderbaren Landschaft, wo du in Olivenhainen sitzend, Tagliatelle mit Steinpilzen essend und Weinchen trinkend stundenlang bis runter aufs Meer schauen kannst“.

Francesco Wilking ging 1997 erst nach Freiburg zum Studieren und lebt seit 2001 in Berlin, wo er auch bleiben möchte. Doch noch immer – wenn auch heute eher per Auto oder Flugzeug – reist er regelmäßig in das Amore-Gelato-Sehnsuchtsland. Und dank Wilking hat das Gefühl der italienischen Leichtigkeit Einzug gehalten in die oft genug ja ziemlich kartoffelige deutsche Popmusik. 2019 erfand der Indiemusiker (Die höchste Eisenbahn und früher Tele) gemeinsam mit seinem Bandkollegen Patrick Reising und der Musikmanagerin Charlotte Goltermann die Crucchi (sprich: Krukki) Gang.

2020 wurde das Album „Crucchi Gang“ ein großer Erfolg

Goltermanns Idee war zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren durch die Gegend gegeistert, die Umsetzung habe aber seine Zeit gedauert. Es sei ja nicht der naheliegendste Gedanke, wenn deutsche Künstler und Künstlerinnen ihre eigenen Lieder in italienischer Sprache neu aufnähmen, sagt der Musiker. „Wir mussten sehr viel herumprobieren und zunächst einmal ein Gefühl für die Umsetzung der Texte entwickeln.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Spätsommer 2020 schließlich veröffentlicht, wurde aus der weinseligen Idee, deutsche Songs von den Originalinterpreten und -interpretinnen ins Italienische zu übertragen, auch dank der pandemischen Reiseverbote eine Riesengeschichte. Und das Album „Crucchi Gang“ – beteiligt waren unter anderem Sven Regener, der Ehemann von Charlotte Goltermann, Clueso, Sophie Hunger und Faber – wurde ein sogenannter Sensationserfolg. „Wir sind durch Zufall genau in diese Zeit geplumpst, in der die Leute nur in ihrem Wohnzimmer und in ihrer Fantasie verreisen konnten“, sagt Wilking. „Wir wollten keine Urlaubsplatte machen, doch ‚Crucchi Gang‘ wurde dann zu einer.“

Deutsch-italienischer Pop: "Fellini" von der Crucchi Gang, © Quelle: Crucchi Gang

„Das sind Songs, die für mich etwas Universelles haben“

Drei Jahre später gondeln längst wieder alle leibhaftig durch die Weltgeschichte, doch dem außerordentlichen Charme des Crucchi-Gang-Erlebnisses tut das keinen Abbruch. Die zweite Platte „Fellini“ ist mindestens ebenso hübsch wie die erste, die Songs klingen lässig, verspielt, romantisch, verträumt und luftig. Sie sind mit großer Liebe zum Detail produziert und arrangiert, auch Ausflüge in Richtung Italo-Disco unternimmt man jetzt, insbesondere im Stück „Mi Piace“, das zusammen mit der hannoverschen Band Jeremias entstand. Besonders lustig ist „In dubbio per il dubbio“ geraten, im Original „Im Zweifel für den Zweifel“.

Wohl noch nie klangen Tocotronic und ihr Sänger Dirk von Lowt­zow so geschmeidig und zurückgelehnt wie hier. „In Kombination mit der italienischen Sprache entwickeln die Lieder oft so eine gewisse Melancholie und eine Art von Pathos, die der deutschen Popkultur eine ganz andere Farbe beimischen“, beschreibt Wilking. „Es sind immer noch dieselben Lieder, aber plötzlich sind sie nicht mehr blau, sondern rot.“ Auch das Experiment, Reinhard Meys „Gute Nacht, Freunde“ in „Buonanotte Amici“ und Joachim Witts „Goldenen Reiter“ in „Cavaliere d‘argento“ zu verwandeln, ist geglückt. „Das sind Songs“, so der Musiker, „die für mich etwas Universelles haben und tatsächlich in jeder Sprache der Welt gut klingen würden.“

Nicht nur Amore und Gelato

Doch bei aller vordergründigen Sommer-Sonne-Strand-Sorglosigkeit, die diese Lieder ausstrahlen, ist „Fellini“ nicht frei von einer gewissen Schwere und Melancholie. Der generelle Crucchi-Gang-Blick auf Italien sei ein etwas naiver und auch ein Stück weit ein verklärender, sagt Wilking. Zum realen Italien gehören eben nicht nur Zitroneneis, Aperol Spritz und Pizza Napoli, sondern etwa auch eine teils inhumane Flüchtlingspolitik des Wegschauens und der fehlenden Bereitschaft, Menschenleben zu retten, orchestriert von einer rechtsextremen Regierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aber Musik war in Italien immer schon eine treibende Kraft der Protestkultur, und es gibt immer noch sehr viele Menschen, darunter nicht zuletzt zahlreiche Intellektuelle und Journalisten, die Visionen von einem besseren Italien haben“, erklärt der Musiker. Zudem sei Italien kein Land wie die Türkei oder Ungarn – von der Unterdrückung demokratischer Diskussionen könne keine Rede sein, und mundtot machen ließen sich die Italienerinnen und Italiener schon gar nicht.

Auch in Federico Fellinis berühmtem Film „La Dolce Vita“ gehe es ja mitnichten bloß um das süße Leben, meint Wilking, „sondern um absolute Dekadenz und das Gefühl, man feiere eine Party auf dem sinkenden Schiff“. In die heutige Zeit übertragen könne man wohl sagen: „Wir lassen uns trotz Krieg und Klimakrise die gute Laune nicht nehmen und genießen den schönen Sommer.“

Und dagegen ist rein gar nichts zu sagen.