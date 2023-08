Die Rolling Stones kündigen ihr neues Album an – mit der Zeitungsanzeige einer Glaserei

Hackney, die London Borough of Hackney, um genau zu sein, ist ein Stadtteil im Herzen von London. Und auf Hackney ruhen derzeit die Augen vieler Musikfans. Der Bezirk nordöstlich vom Zentrum der britischen Hauptstadt hat schon Rockgeschichte geschrieben (was im Rock-und-Pop-Country Großbritannien aber eigentlich fast für jeden Marktflecken gilt). Marc Bolan, der 1977 tödlich verunglückte Sänger der Glamrockgruppe T. Rex wurde ebenso in Hackney geboren wie drei Mitglieder der Heavy-Progmetal-Band Iron Maiden. Ach ja, DJ Big Driis ist ebenfalls von hier, besser bekannt als Idris Elba.

Hier, in dieser 280.000-Seelen-Gemeinde erscheint die „Hackney Gazette“ – ein Zeitungstitel des altehrwürdigen Verlagshauses Archant, die seit 1864 „die Quelle für all Ihre Neuigkeiten aus Hackney“ ist. Die weltweit aufregendste Nachricht aus Hackney – zumindest für Musikfans in aller Welt – war am 23. August eine Annonce. Ein Unternehmen namens „Hackney Diamonds – Spezialisten in Glasreparaturen“ warb da auf Seite 3 in cremefarbener Schrift auf rotem Grund um Kunden.

Eröffnen wolle man die neue Filiale auf der Mare Street im September 2023. „Unser freundliches Team verspricht Ihnen Zufriedenheit (Satisfaction)“, so versprachen die Glaser. „Wenn Sie von uns fordern ‚Geben Sie mir Sicherheit‘ (Gimme Shelter), dann machen wir ihre zerbrochenen (Shattered) Fenster wieder heil.“

Das „i“-Tüpfelchen der Handwerker war die Stones-Zunge

Gleich drei Songtitel der Rolling Stones waren damit in diesem Werbeslogan zitiert. Und das „i“-Pünktchen im Firmenschriftzug „Hackney Diamonds“ war gar keins – sondern die berühmteste Zunge-Lippen-Kombi der Welt – das Logo jener Londoner Rockband, die wahlweise mit den Superlativen „dienstälteste“ oder „größte“ apostrophiert wird. Die Schrifttype, so warf das Musikmagazin „New Musical Express“ ein, glich dem des 1978er Stones-Albums „Some Girls“.

Was für September geplant ist, so schlossen Stones-Aficionados sofort, ist die seit gefühlten Ewigkeiten angekündigte Veröffentlichung des 31. Studioalbums von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood, auf dem sich wahrscheinlich auch noch Trommeleien des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts finden dürften. Die Frage war: Sollte man die Anzeige für Bluff oder bare Münze nehmen dürfen?

Spekulationen, die sich auf der Website von „Hackney Diamonds“ verdichten

„Es gibt keinerlei Infos zu einem neuen Stones-Album, die jetzt schon offiziell geteilt werden dürften“, war von der Plattenfirma noch am 31. August auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zu erfahren. Bisher gebe es nur Spekulationen. Zugleich wurde seitens Universal aber aufs Internet verwiesen. Und besucht man die Internetseite der Scheibenreparierer erscheint ein diesmal asiatisch anmutender, an das Stones-Album „Undercover“ von 1983 erinnernder Schriftzug des ominösen Handwerkerunternehmens, dazu ein Hammer über gesprungenem Glas.

Klickt man nun da mittenrein, schwingt eine zersprungene Stones-Zunge auf und ab und ein Countdown läuft, der am 6. September um 12.30 Uhr endet. Klickt man weiter auf den unter der Zunge befindlichen Button „Join The World“, kann man sich auf der „Rolling Stones Mailing List“ eintragen. Unter dem Button ist klein der Schriftzug von Polydor zu finden – dem Label der Stones.

Während auf den X-Accounts (ehemals Twitter) von Keith Richards und Mick Jagger nichts zu finden ist, ist unter dem Account der Band die Splitterzunge zu sehen – groß auf Gebäudefassaden projiziert. Eine dieser Zungen wurde auch auf einem Plattenbau in der Nähe des Berliner Alex herausgestreckt – im Hintergrund das Rote Rathaus.

Das letzte Stones-Album liegt schon sieben Jahre zurück

Am kommenden Mittwoch wird es also todsicher frische Stones-Informationen geben. Das jüngste Rolling-Stones-Album war 2016 die mitreißende Bluescover-Kollektion „Blue & Lonesome“ gewesen, zu der sich die Band kurzerhand entschlossen hatte, nachdem es damals mit Aufnahmen eigenen Materials nicht recht klappen wollte. Letztes Album mit neuen Eigenkompositionen war „A Bigger Bang“ von 2005 gewesen.

Die Stones veröffentlichen seither nur noch im Dekadenrhythmus, das letzte Album eines regelmäßigen Release-Turnus war 1997 „Bridges to Babylon“ gewesen.

Wir sind übrigens vorige Woche gerade aus dem Studio gekommen. Es wird demnächst einiges mehr an ‚stony stuff‘ herauskommen. Sehr interessante Sachen. Keith Richards im März 2019 im RND-Interview über ein neues Rolling-Stones-Album

Angekündigt war die neue Platte schon lange. Im März 2019 hatte Gitarrist Keith Richards im Interview mit dem RND von neuen Aufnahmen gesprochen. „Wir sind (...) vorige Woche gerade aus dem Studio gekommen. Es wird demnächst einiges mehr an ‚stony stuff‘ herauskommen. Sehr interessante Sachen“, sagte Richards damals fast beiläufig. Dass man inzwischen soviel Zeit brauche, liege wohl am Alter der Band, schmunzelte er. Ein zweites Blues-Album wollte er damals nicht ausschließen.

„Aber wir sind immer noch die Stones und wollen nächstes Mal auch neues, eigenes Zeug veröffentlichen“, schloss er die Ankündigung. Ende des Jahres 2019, stellte Richards in Aussicht, sollte das Album in den Läden sein.

McCartney spielt bei den Stones mit – Konkurrenten und Freunde

Dann blieb es bis bei Archivveröffentlichungen. Und im ersten Coronajahr kam auch nur ein neuer Song heraus – der Lockdown-Reggae „Living in A Ghosttown“ (immerhin 2020 die erste Nummer 1 der Band in Deutschland seit „Jumping Jack Flash“ von 1968). 2023 dürfte es nun aber endlich so weit sein, und von einer anschließenden Welttournee zu „Hackney Diamonds“ (der Albumtitel gilt als sicher) wird auch schon gemunkelt. An dem neuen Werk ist auch Paul McCartney beteiligt, Ex-Mitglied der Sixties-Stones-Konkurrenz Beatles. Spannend.

Schon damals hatten Mitglieder der beiden Bands gelegentlich zusammengearbeitet. Im Herbst 1963 schenkten John Lennon und Paul McCartney den Stones ihren Song „I Wanna Be Your Man“ für ihre zweite Single, 1967 waren sie Backingsänger des Stones-Hits „We Love You“.

Und bei der Live-Aufführung von „All You Need Is Love“ der Beatles waren dann im Gegenzug Jagger und Richards an Bord. Rivalen und Freunde zugleich.

Zweifellos werden die Zeitungen zu Sammlerstücken für Musikfans Simon Murfitt, Chefredakteur der „Hackney Gazette“

Die „Hackney Gazette Rolling Stones Edition“ wurde nachgedruckt

Die Ausgabe der „Hackney Gazette“ mit der „Glasreparatur“-Anzeige wird von der Zeitung jetzt als „Hackney Gazette Rolling Stones Edition“ vermarktet. Man habe – „aufgrund der großen Nachfrage“ – eine „limitierte Anzahl weiterer Exemplare“ der Zeitungsausgabe veröffentlicht. „Zweifellos werden die Zeitungen zu Sammlerstücken für Musikfans“, ist sich Simon Murfitt, Chefredakteur der „Hackney Gazette“, sicher. Wolle man eine, könne man sie via deliveries@newsquest.co.uk anfragen.

Die Rolling Stones wurden 1962 gegründet. Ihr Ursprung geht auf ein Treffen von Mick Jagger (80) und Keith Richards (79, wird am 18. Dezember 80) im Jahr 1961 in ihrer Heimatstadt Dartford zurück, bei dem sie einander ihre Liebe zu Chicago Blues und Rock‘n‘Roll bekundeten. Um die Glimmer Twins alias Hackney Diamonds zu würdigen, wurden in Dartford Anfang August Bronzestatuen von Jagger und Richards enthüllt, analog zu den Beatles-Skulpturen an der Merseyside von Liverpool.