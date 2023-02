Neues Album von Pink: Reise durch persönliche Gefühlswelten

Live auf Konzerten treibt es Pink gerne bunt, doch in ihren Songs schlägt die US-Sängerin auch nachdenkliche Töne an.

Wäre das Leben doch bloß wie ein Whitney-Houston-Song! Das wünscht sich Pink in einem Song von ihrem neunten Album „Trustfall“, das am 17. Februar erscheint. Die mitreißende und sehr tanzbare Gute-Laune-Single „Never Not Gonna Dance Again“ ist ein Plädoyer dafür, die schönen Dinge im Leben nicht zu versäumen. „Ich bin niemand, der Dinge bereut“, sagt die US-Sängerin. „Aber ich denke zu viel über alles nach.“

Es mag den Anschein haben, Pink habe in ihrer mehr als 20-jährigen Karriere kaum etwas ausgelassen. Doch es sind die vermeintlich normalen Dinge, bei denen es für den Pop-Superstar nicht immer wie erhofft läuft. Auf „Trustfall“ erzählt Pink, die bürgerlich Alicia Moore heißt, von den Höhen und Tiefen ihres Lebens jenseits der Bühne – und gibt dabei wie gewohnt sehr private und intime Einblicke.

Unerquicklicher Strandausflug inspirierte Popstar Pink zu Song

So habe sie ein Strandausflug mit ihren Kindern, bei dem sie von Paparazzi verfolgt wurde, zum Song „Never Not Gonna Dance Again“ inspiriert. „Ich wollte nicht, dass die ein Foto von mir in meinem Badeanzug machen, weil ich mich unsicher fühlte“, erzählt die 43-Jährige. „Also habe ich nicht mit meinen Kindern gespielt. Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich die Zeit verschwendet habe und wir wegen sowas Blödem eine schöne gemeinsame Erinnerung verpasst haben.“ Da habe sie entschieden: „Sowas kommt nie wieder vor.“

Auf „Trustfall“ wechseln sich stimmungsvolle Popsongs mit melancholischen ab. Mit der Pianoballade „When I Get There“ ist schon der Einstieg sehr melancholisch. „Nach dem Motto: Hi, ich bin Alicia. Setz dich hin, ich muss dir was sagen und hier sind ein paar Taschentücher.“ Es geht darin um die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit geliebten Menschen, die nicht mehr unter uns sind.

Pink: „Die 80er haben so viel Spaß gemacht“

Demgegenüber steht dynamischer Pop wie der mutmachende Titelsong mit fetten Synthesizern und EDM-Beats. „Trustfall“ ist das englische Wort dafür, sich gezielt fallen zu lassen in der Annahme, von anderen aufgefangen zu werden – wie bei Teambuilding-Maßnahmen. „Die 80er haben so viel Spaß gemacht, so einfach ist das“, sagt Pink. „Alles war gerade so ernst in der Welt. Ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben und tanzen.“

Mehr als 20 Jahre nach ihrem Debüt „Can’t Take Me Home“ zeigt Pink mit „Trustfall“ erneut, warum sie zu den größten Pop-Stars zählt. Radiotaugliche Hits und ergreifende Balladen sind ihre Spezialität. Der Stoff für authentische Texte geht der dreifachen Grammy-Gewinnerin garantiert auch in Zukunft nicht aus.