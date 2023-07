Kein Streik am New Yorker Broadway – Parteien einigen sich

New York. Am New Yorker Broadway und bei Tourneetheatern in den USA bleibt wohl ein Arbeitskampf, wie jener, der aktuell die Film- und Fernsehbranche in Hollywood lähmt, aus. Der Verband Broadway League, das Produzenten und Produzentinnen vertretende Unternehmen Disney Theatrical Productions und die Gewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees gaben am Donnerstag eine vorläufige Einigung bekannt. Ein schon ab Freitag drohender Streik, dürfte dadurch abgewendet sein.

Rund 1500 Beschäftigte von Bühnenarbeitenden über Friseure und Friseurinnen sowie Visagisten und Visagistinnen bis zum Kostüm- und Garderobenpersonal sind durch die Abmachung abgedeckt. Sie arbeiten aktuell an 28 Produktionen am Broadway sowie 17 Stücken, mit denen Wandertheater umherziehen.

Keine Verbindung zum Streik in Hollywood

Der Deal müsste noch rechtlich besiegelt werden. Über dessen Einzelheiten würden die jeweiligen Verhandlungspartner und -partnerinnen ihre Mitglieder in den kommenden Tagen informieren, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung.

Die Einigung der Theatermachenden hat nichts mit dem Streik in Hollywood zu tun. Dort entschied sich die Gewerkschaft der Schauspieler in Film und Fernsehen und der Radiokünstler vergangene Woche, sich einem Arbeitskampf der Drehbuchautoren und -autorinnen anzuschließen, die bereits Anfang Mai in den Ausstand traten.

RND/AP