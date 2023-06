﻿Nordart in Büdelsdorf: Monumentales, Malerei und türkische Ansichten

Büdelsdorf. Sie liegen da, hingeworfen wie überdimensionierte Bowling-Kugeln. In der Halle 1 in der Carlshütte Büdelsdorf. Gesichter, die versonnen gen Himmel blicken oder verknautscht in die Gegend schauen. Manche fürchterlich silberglänzend, andere rostig mit Löchern im Kopf. Die Skulpturen des Spaniers Samuel Salcedo fungieren als absurdes Begrüßungskomitee für die Nordart, die am Sonnabend, 3. Juni 2023, zum 24. Mal in Büdelsdorf ihre Türen öffnet.

Knapp 200 Künstler und rund 1000 Kunstwerke von China bis Deutschland und von der Türkei ins Baltikum sind in der XXL-Ausstellung dabei. „Ein paar Beschilderungen fehlen noch, aber alles steht“, sagt Inga Aru, die mit Wolfgang Gramm das Kuratorenteam stellt, und lässt den Blick durch die Hallen schweifen, die lichter als sonst eingerichtet und angenehm überschaubar erscheinen.

Monumentales gehört zur Nordart wie die chinesische Kunst

Natürlich sind auf der Nordart auch die unvermeidlichen Übergrößen zu haben, etwa die bizarren Giganten, die der Chinese Yue Minjun in die große Halle gestellt hat. Ein Selbstporträt zwischen Stärke und Schwäche, wie Juan Zaft erläutert. Sie ist die Kuratorin für die Kunst aus China, die längst so etwas wie ein Markenzeichen der Nordart ist.

Riesig auch das rotblau leuchtende Containerkreuz, das im Seitenflügel Raum hat für viele Geschichten – und für seine Botschaft, eine Art Menetekel des globalen Lieferverkehrs. Ein Thema, in dem sich die Nordart quasi selbst spiegelt: Da die Kunstwerke aus vielen Ländern anreisen, ist sie abhängig von funktionierenden Transportwegen.

Michal Jackowski ist mit dem Großprojekt „Antike Spiele“ im Spiel. Ein Tempel von antiker Anmutung, in dem der polnische Künstler, Publikumspreisträger 2022, eine Auseinandersetzung mit den Insignien von Konsum und Luxus anzettelt und dann doch eher in der prunkvoller Feier moderner Götter hängenbleibt. Und dann sind da noch die roten Stöckerbeine, die im Schwerpunkt Türkei durch den Raum staksen. Erdil Yasaroglus „Streunender Hund“ ist witziges Formenspiel und Alltagsphänomen zugleich.

„Wir erwischen immer die schwierigen Länder“, sagt Inga Aru lächelnd mit Blick auf den Schwerpunkt und erzählt, dass die türkische Delegation nach der Wahl am Sonntag nicht eben glücklich zurückgereist sei.

Nordart 2023: 17 Künstlerinnen und Künstler bieten türkische Ansichten

Mit der Ausstellung dagegen, die Kurator Kemal Tufan eingerichtet hat, können die Ausstellungsmacher unbedingt zufrieden sein. 17 Künstlerinnen und Künstler, meist aus Istanbul, geben mit einer Mischung aus Skulpturen, Malerei und Installationen sehenswerte Einblicke in ein bekanntes unbekanntes Land. Vom Himmel tropft ein Kindskopf, der tief in Wolkenträumen steckt. Die Skulptur einer alten Frau lässt ebenso gruseln, wie sie überrascht. Unter einer roten Pudelmütze schaut ein Kindergesicht erstaunlich klar in die eher rätselhafte Welt – ein bizarr aufgeblasenes Hochglanzporträt, das die Künstlerin Kadriye Inal von ihrer Tochter gefertigt hat.

Erdil Yasaroglus „Streunender Hund“ ist im türkischen Pavillon witziges Formenspiel und Alltagsphänomen zugleich. © Quelle: Marco Ehrhardt

Und ein paar Schritte weiter hat der in Hamburg lebende Sakir Gökcebag orientalische Teppiche dekonstruiert und ihre Teile zur neuen Ornamentik geordnet – doppelbödiges Spiel mit der Tradition. Und oben auf der Empore ziehen die mythischen Fabelwesen in Braun und Blau von Nazan Azeri oder zersplitterte Gesichter von Ifan Önürmen die Blicke auf sich.

Ohnehin ist viel Malerei zu entdecken auf der Nordart, auch in den neu gebauten Kabinetten, die der Kunst Ruhe geben, und in denen etwa die Riesinnen des Lübeckers Rolf Ohst im Renaissance-Duktus Geschichte erzählen. Oder sich der Blick in den kleinteiligen, präzise ausgemalten Wimmelbildern einer so überbordenden wie zerbröselnden Natur der Amerikanerin Madeline von Forster verhakt.

Markenzeichen der Nordart: Aktuelle chinesische Kunst

Es gibt expressiv verfremdete Bilder einer erschöpften Europa von der Leipziger Künstlerin Antoinette, die daneben mit monumentalen Bleistiftzeichnungen beeindruckt. Grelle Comic-Kunst von Hza Bazant erinnert an den Prager Frühling. Und die trance-haft entfremdeten Menschenbilder der Malerin Xiao Jin erzählen von China zwischen Wandel und Bestehen.

Xiaos gehören zu den stilleren Werken in der chinesischen Abteilung, die mit ihrer Mischung auch etwas vom Wildwuchs und dem Unfertigen eines jugendlichen Experimentierlabors hat. Der Avantgarde der 2000er stellt Kuratorin Juan Zaft hier die aktuelle junge Kunst gegenüber.

Da gibt es die ihrer Funktion verlustig gegangenen Kampfmittel, die Li Zhaohui fotografisch inszeniert. Die gesichtslosen Kaiserfiguren vom Maler Chang Lei, die laut Juan Zaft in China noch nicht zu sehen waren. Oder die ganz in ihrer Robe verloren gegangene Frau in Xiang Jings luftiger Installation „Dressed Up“.

„Kunst ist doch zwangsläufig politisch“, sagt Inga Aru, „aber wir stellen das nicht in den Vordergrund.“ Deshalb gibt es aus der Ukraine auch keine Kriegsszenarien, sondern grautonige Straßenszenen, auf die gefährlich bunte Blüten herunterregnen. Und deshalb wirkt auch diesmal die abstrakte fragile Papierkunst, mit der Qin Chong im vergangenen Jahr den russischen Angriff auf die Ukraine thematisierte. Juan Zaft sieht das so: „Er schafft aus den alten Mitteln eine neue Sprache.“

