﻿Ist das Raubkunst oder kann man das verkaufen?

Berlin. Das Mittelmeer an der süditalienischen Küste ist unruhig. Wellen peitschen das Ufer, in der Abendsonne suchen Boote Schutz – falls es noch ungemütlicher wird.

Die 1861 gemalte Landschaftsszene „Kalabrische Küste“ gehört zu den bedeutenden Bildern des eher für seine nordischen Motive bekannten Künstlers Andreas Achenbach (1815–1910). Das großflächige Werk hat unruhige Zeiten hinter sich, und die sind noch nicht vorbei. Die Leinwand steht am Freitag im Mittelpunkt eines Urteils des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.

Dabei geht es um den heutigen Umgang mit möglicherweise in der NS-Zeit auf Druck der Nazis verkauften Kulturgütern, vor allem durch jüdische Besitzer oder jüdische Galeristen. Und darum, ob rechtmäßige Eigentümer in der Gegenwart etwaige Wertminderungen durch die Vergangenheit in Kauf nehmen müssen oder ob sie ein Bild von seiner Geschichte reinwaschen dürfen.

Klage vor Bundesgerichtshof

Kläger in dritter Instanz ist der Achenbach-Experte Wolfgang Peiffer aus Baden-Baden. 1999 ersteigerte er das Gemälde beim Londoner Auktionshaus Phillips. Der stolze Besitzer zeigte die „Kalabrische Küste“ 2016 auch in einer Exposition in seiner Heimatstadt. Dort wurden Erben des früheren Düsseldorfer Kunsthändlers Max Stern auf das Bild aufmerksam.

© Quelle: National Gallery of Canada, Library and Archives, Fonds Max Stern

Die Treuhänder, zwei Universitäten in Montreal und eine in Jerusalem sowie das von ihnen gegründete „Max Stern Art Restitution Project“, informierten Peiffer über eine in Kanada veranlasste Interpol-Fahndung nach dem Bild und ließen es am 29. Juni 2016 in die Datenbank „Lost Art“ eintragen. „Verlustumstand gemeldet als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut“, heißt es dort.

Wolfgang Peiffer dringt auf die Löschung dieses Eintrags. Er habe das Gemälde rechtmäßig erworben. Und falls er das Kunstwerk verkaufen wolle, sei es durch den Datenbankeintrag mit einem wertmindernden Makel behaftet.

Der Fall ist ein Beispiel dafür, wie weit die dunklen Jahre des Nationalsozialismus in die Gegenwart reichen.

Berufsverbot für Max Stern

Der junge Kunsthistoriker Max Stern hatte 1934, ein Jahr nach der Machtergreifung der Nazis, die Kunsthalle in Düsseldorf von seinem Vater übernommen. Der damals 30-Jährige führte fortan in der Königsallee 23–25 eine der wichtigsten Adressen im Kunsthandel am Rhein.

Die Reichskammer der bildenden Künste belegte Max Stern 1935 mit einem Berufsverbot. Grund: seine jüdische Abstammung. Ihm gelang es, die Frist zur Auflösung seiner Galerie mehrfach zu verlängern. Doch Ende September 1937 war endgültig Schluss.

Galerie Stern in der Düsseldorfer Königsallee vor 1934. © Quelle: National Gallery of Canada

Er ließ unverkaufte Kunstwerke vom Kölner Auktionshaus Lempertz veräußern und floh 1938 nach London. Später lebte Stern in Kanada und starb dort 1987. Da er keine Kinder hinterließ, machte er die Universitäten zu seinen Nachlassverwaltern.

Ihr „Max Stern Art Restitution Project“ erwirkte bislang die Restitution von mehr als 20 Werken durch Museen und den Kunsthandel. Das Ziel: Insgesamt sollen 400 Kunstwerke den Weg in die Hände der Stiftung zurückfinden.

Der Trust hatte 2008 vor einem US-Bundesgericht ein wegweisendes Urteil in Sachen NS-Raubkunst erstritten. Danach können Kulturgüter, die während der Nazi-Herrschaft unter Zwang verkauft wurden, als gestohlen gelten. Käufer besitzen somit Diebesgut.

In der Folge gelangten mehr als 200 Werke aus den Galeriebeständen Sterns auf die Interpol-Fahndungsliste. In den USA beschlagnahmten Behörden einzelne Werke und gaben sie an die Erben zurück. Das Gros wird jedoch in Deutschland vermutet. Hierzulande werden jedoch private Sammlerinnen und Sammler wie Peiffer, die NS-Raubkunst in gutem Glauben erworben haben, juristisch nicht verfolgt.

Gleichwohl ist Erwerberinnen und Erwerbern ein Eintrag in der Lost-Art-Datenbank des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste (DZK) unangenehm wie Hundekot am Schuh. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht in einem anderen Fall 2015 festgestellt, ein Eintrag in der Datenbank mache den Handel mit dem entsprechenden Kunstgegenstand nicht unmöglich. „Die Auswirkung auf den zu erzielenden Preis steht aber auf einem anderen Blatt“, räumt Zentrums-Vorstandschef Gilbert Lupfer ein.

Das DZK in Magdeburg ist eine Stiftung, die im Auftrag von Bund und Ländern als zentraler Ansprechpartner zu Fragen unrechtmäßig entzogenen Kulturguts agiert. Sie arbeitet nach den Washingtoner Prinzipien. Das sind elf Grundsätze, wie mit Kunstwerken umgegangen werden soll, die vom NS-Regime aus politischen oder „rassischen“ Gründen beschlagnahmt worden waren. Rechtsverbindlich sind sie nicht.

„Kalabrische Küste“ von Andreas Achenbach (1815–1910). Entstanden 1861. © Quelle: Private Sammlung

Millionen Objekte gesucht

Wichtigster Punkt ist die Umkehrung der Beweislast: Staatliche Einrichtungen müssen nachweisen, dass ein von Nachfahrinnen und Nachfahren verfolgter Menschen beanspruchtes Kulturgut nicht verfolgungsbedingt entzogen worden ist. Ansonsten muss restituiert werden. „Unser Auftrag“, sagt DZK-Chef Lupfer, „ist Transparenz. Klar, das gefällt nicht jedem.“

Die Datenbank enthält aktuell fast 180.000 detailliert beschriebene und mehrere Millionen summarisch erfasste Objekte in Form von Such- und Fundmeldungen von etwa 1400 in- und ausländischen Einrichtungen und Personen. In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Website durchschnittlich rund 30.000 Seitenaufrufe monatlich.

„Im Idealfall“, so Professor Lupfer, „finden jetzige Eigentümer und Erben zusammen eine faire Lösung. Oft geht es dabei um Geld, das ist so. Denn häufig sind große Erbengemeinschaften beteiligt. Da ist der Verkauf eine Lösung.“

Es gebe auch Fälle, in denen Erben Museen preislich weit entgegenkämen und Museen dafür ausdrücklich auf das Schicksal der ursprünglichen Eigentümerinnen und Eigentümer hinweisen würden. Kunstgegenstände könnten auch förmlich restituiert und als Dauerleihgabe im Museum belassen werden.

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. © Quelle: Jens Wolf/dpa

Fahndungsbefehl von Interpol

Die Löschung eines Datenbankeintrags ist einfach, so Lupfer. „Der Melder kann sie jederzeit ohne Angabe von Gründen veranlassen.“ Das passierte jedoch selten. „Wir streben an, dass alles in der Datenbank bleibt, als Dokumentation“, so der Zentrums-Chef.

In der Datenbank stehen historische Tatsachen, an denen auch eine Löschung nichts ändert. Ulf Bischof Anwalt der Stern-Erben

Der Berliner Anwalt der Stern-Erben, Ulf Bischof, sagt, es sei seinen Mandanten wichtig, dass im konkreten Fall bekannt wird, was mit dem jüdischen Kunsthändler und diesem Bild geschehen ist. Ein Anspruch auf Löschung würde an den Grundfesten der Datenbank rütteln, glaubt Bischof, und könnte dem Handel mit Kunstgegenständen schwieriger Provenienz Auftrieb verleihen. „In der Datenbank stehen historische Tatsachen, an denen auch eine Löschung nichts ändert.“

Der Kläger und sein Anwalt Ludwig von Pufendorf, die 2019 vergeblich vorm Magdeburger Landgericht als auch in der Berufung beim Oberlandesgericht (OLG) Naumburg interveniert hatten, sehen die Sachlage anders. Zumal die Stern-Erben 2016 neben dem Datenbankeintrag und dem Interpol-Fahndungsbefehl auch noch den Restitutionsanspruch geltend gemacht hatten.

Sammler unter moralischem Druck

In der Klage gegen den Lost-Art-Eintrag geht es zum Beispiel auch darum, dass Stern nach dem Krieg in Bezug auf das Gemälde „Kalabrische Küste“ nie Rückerstattungs- und Entschädigungsansprüche geltend gemacht hätte. Im Gegensatz dazu sei der Kunsthändler damals sehr akribisch in einer großen Zahl anderer Bilder, die auf die Lempertz-Versteigerung 1937 zurückgingen und zusammen mit Bildern aus seiner Privatsammlung von der Gestapo konfisziert und teilweise verkauft wurden, so vorgegangen.

Der frühere Berliner Kulturstaatssekretär von Pufendorf sah seinen Mandanten in Schriftsätzen der vorherigen Verfahren zu Unrecht moralischem Druck ausgesetzt. Er habe das Bild nie versteckt, es sei sogar Cover eines von Peiffer verfassten und 2009 erschienenen Buchs über die italienischen Bilder Achenbachs.

Außerdem sei nicht klar, ob Stern das Bild tatsächlich unter Druck verkauft hätte, denn es sei anders als der Großteil des Galeriebestands nicht 1937 beim Auktionshaus Lempertz in Köln versteigert worden, sondern wäre zuvor im selben Jahr direkt über die Galerie verkauft worden.

BGH-Richterin zeigte Verständnis

Allerdings spricht der Preis nicht unbedingt für einen „normalen“ Verkauf. Achenbachs Küstenszene wurde in einem Katalog von 1935 mit einem Verkaufspreis von 7000 Reichsmark ausgewiesen. Stern erhielt zwei Jahre später beim Verkauf mit einem anderen Gemälde von einem Käufer aus Essen zusammen lediglich 4300 Reichsmark. Sterns Treuhänder werten dies als Beleg seiner durch die NS-Verfolgung entstandenen Notlage, die ihn zur Veräußerung großer Teile seiner Sammlung unter Wert gezwungen hätte.

Der Maler Andreas Achenbach (um 1875). © Quelle: picture-alliance / akg-images

Die Richter am OLG argumentierten, dem Bild hafte ein marktrelevanter Makel an, den der Besitzer nicht verschweigen dürfe. Die Veröffentlichung in der Datenbank sei für ihn die Möglichkeit, durch eine gerechte und faire Verständigung mit den Stern-Erben „sein Gemälde von dem Makel, mit dem er es erworben hat, zu befreien“.

Die Vorsitzende Richterin des fünften Zivilsenats des BGH, Bettina Brückner, ließ bei einer Verhandlung Ende Mai 2023 hingegen mehr Verständnis für den Sammler durchblicken. „Wir sehen hier durchaus, dass der Kläger in einer misslichen Lage ist“, sagte sie. Die „Kalabrische Küste“ dürfte schwer verkäuflich sein, vermutet die Richterin.

Ein Fingerzeig? Experten zufolge ist es jedenfalls bemerkenswert, dass sich das Gericht in solch einer Sache noch zwei Monate Zeit für ein Urteil nimmt. Es könnte bedeuten, dass die Richterinnen und Richter die Arbeitsweise und die fehlenden Rechtsgrundlagen der Datenbank kritischer sehen als die Vorinstanzen. Die zuständige Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) wollte sich vorab weder allgemein noch konkret zum Thema äußern.

Am Gelände des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. © Quelle: Uli Deck/dpa

Aus dem Umfeld des klagenden Achenbach-Sammlers Peiffer ist zu vernehmen, dass er unter keinen Umständen auf sich sitzen lassen wolle, Diebesgut zu besitzen. Das stigmatisiere ihn und das Ölgemälde.

Somit kommen, egal wie die Entscheidung an diesem Freitag ausgeht, Debatten auf diejenigen zu, die mit Raub- oder Beutekunst zu tun haben. Gewinnt der Kläger, muss die Eintragung der „Kalabrischen Küste“ in der Datenbank gelöscht werden – was heftig an ihren Grundlagen kratzen würde. Verliert der Sammler, könnte er Verfassungsbeschwerde einreichen oder – das ist etwas schwieriger – die Datenbank direkt juristisch angreifen.

Stürmische Zeiten gibt es eben nicht allein an der Küste Kalabriens.