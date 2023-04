Ohrwürmer: Warum manche Lieder einfach im Kopf bleiben bleiben

Die australische Sängerin Kylie Minogue hat mit „Can‘t Get You Out Of My Head“ einen der berühmtesten Ohrwürmer aller Zeiten produziert, den man – wie der Text schon andeutet – nicht mehr aus seinem Kopf bekommt. Dieser musikalische Ohrwurm hat nicht viel mit dem gleichnamigen Vertreter aus der Tierwelt zu tun. Vielmehr versteht man darunter ein eingängiges Musikstück, das einem leicht und über einen längeren Zeitraum hinweg im Gedächtnis bleibt. Meist taucht diese musikalische „Endlosschleife“ auf, wenn man gleich gar nicht damit rechnet: Beim Badputzen, beim Warten auf den Bus oder im Meeting, während der Chef gerade einen langweiligen Vortrag hält. Andere Beispiele sind „Last Christmas“, „Cheri, cheri lady“ oder „Listen to your heart“.

Seit den 1980er Jahren bezeichnet man diese musikalischen Ohrwürmer im wissenschaftlichen Fachjargon als INMI (involuntary musical imagery). Verschiedenste Wissenschaftler haben bereits versucht, das Phänomen zu erklären, wie die Ohrwürmer entstehen und warum sie sich überhaupt in unsere Gehirne einschleichen. 2014 kamen Hirnforscher zum Beispiel zu dem Schluss, dass Frauen und Musiker besonders anfällig für Ohrwürmer seien.

Universelles Phänomen

Auch was sich in unseren Gehirnen bei einem Ohrwurm abspielt, konnte bereits genauestens nachvollzogen werden: In einem Artikel beim Wissenschaftsmagazin „Spektrum“ hieß es einst, die Melodie werde beim ersten Hören zunächst in unserem Schläfenlappen abgespeichert. „Das führt zu einem ‚inneren Hören‘, das Lied spielt sich also in Gedanken ab.“ Gleichzeitig werde ein Reizsignal an unseren Stirnlappen versendet. Dieser veranlasst, dass wir die Melodie innerlich im Kopf mitsingen.

Eine australische Studie der University of New South Wales in Sydney versuchte nun zu klären, wieso unser Gehirn so reagiert, wie es reagiert. Dabei stellten die Forscher fest, dass das Phänomen „ziemlich häufig“ und „nahezu universell“ ist, wie sie sagten. „Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass bis zu 98 Prozent von uns schon einmal einen Ohrwurm erlebt haben“, wie es vonseiten der Universität hieß. Die Forschungsergebnisse, die im Fachmagazin „Music & Science“ veröffentlicht wurden, leiten sich aus einer sogenannten systematischen Übersicht oder auf Englisch einer „systematic review“ ab. Diese fasst die Ergebnisse bisheriger Studien zusammen, prüft und analysiert sie.

Wiederholung ist der Schlüssel

Laut Emery Schubert, der die Studie für die australische Universität leitete, ist eines der Schlüsselmerkmale, dass die Musik selbst einige Wiederholungen beinhaltet. So seien die meisten bekannten Ohrwürmer Refrains von Liedern, die zwangsläufig die am häufigsten wiederholten Teile eines Stückes seien. Dies ließe die Vermutung zu, „dass Ohrwürmer möglicherweise überhaupt nichts mit den musikalischen Merkmalen zu tun haben“, wie der Professor erklärte. „Es spielt weitgehend keine Rolle, um welche Musik es sich handelt, solange die Wiederholung Teil der Musikstruktur ist.“

Trotzdem scheint die Wiederholung nur ein Teil der Gleichung zu sein. Weitere Voraussetzungen für einen Ohrwurm sind Aktualität und Vertrautheit mit der Musik. Schubert kam zu dem Schluss, dass sich ein Ohrwurm nur dann aktivieren ließe, wenn wir uns in einem Zustand geringer Aufmerksamkeit befinden.

Ein entspannter Geist

„Es wird manchmal als Gedankenwandern bezeichnet, was ein Zustand der Entspannung ist“, sagte Schubert. „Das heißt, wer sich intensiv mit seiner Umgebung beschäftigt, sich wirklich auf eine Aufgabe konzentriert, bekommt keinen Ohrwurm“, sagte Schubert. Ein entspannter Geist könne „frei wandern“, und der einfachste Ort ist das sich wiederholende Fragment in einem Lied.

Obwohl Ohrwürmer laut der wissenschaftlichen Untersuchung manchmal eine unerwünschte Ablenkung sein können, finden viele Menschen sie eher angenehm. „Es ist ein bisschen ein Irrglaube, dass sie ein Problem sind“, sagte Schubert. So habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es kein Problem sei, das gelöst werden müsse. Gefürchtet seien nur Ohrwürmer, wenn einem die Musik selbst nicht gefalle. „Dem Ohrwurm ist Genuss egal“, scherzte der Forscher. Hier ginge es nur darum, „wie vertraut die Musik ist, ob vor Kurzem etwas Ähnliches gehört wurde und ob die Musik Wiederholungen enthält“.

Ohrwürmer „finden“ uns

Sollte die Melodie tatsächlich unerwünscht sein, so gibt es mehrere Theorien, wie man sie wieder los wird. Laut Schubert könnte helfen, das Musikstück einfach nicht mehr anzuhören, bewusst an ein anderes Lied zu denken oder sich von den Auslösern, wie Wörtern oder Erinnerungen, die sich auf die Musik oder den Text beziehen, zu distanzieren.

Laut Schubert erlaubt die Erforschung der Thematik Einblicke in das menschliche Bewusstsein und in die Art und Weise, wie wir Material in unserem Gehirn organisieren und abrufen. „Wir gehen nicht raus, um Ohrwürmer zu finden, sondern Ohrwürmer finden uns“, sagte der Akademiker. Dabei gebe es nach wie vor einige Rätsel zu lösen, nicht nur um Ohrwürmer selbst zu verstehen, sondern auch, um zu verstehen, was diese für unsere kognitiven Fähigkeiten und unser Gedächtnis bedeuten.