﻿Theater Kiel: Wie Daniel Karaseks „Onkel Wanja“ auf der Bühne wirkt

Eigentlich wirken sie nicht wesentlich anders als die, die heutzutage mit dem täglichen Leben und dessen Anforderungen ringen – die Heldinnen und Helden in Tschechows Drama „Onkel Wanja“. So hat es Daniel Karasek am Kieler Schauspiel zum langen Premierenapplaus auch inszeniert.

Kiel. Tun oder Nichtstun, das ist hier die Frage. Und der Zustand, in dem sie schwingen, die melancholischen Heldinnen und Helden in „Onkel Wanja“. Bäume pflanzen, um den Wald zu retten? Bauernkinder unterrichten? Oder wenigstens die falsche Liebe tauschen und die eigene Existenz umsteuern?

Sie tun sich schwer, die chronischen Phlegmatiker in Tschechows 1897 fertiggestelltem Drama, das Daniel Karasek zur großen Zustimmung des Premierenpublikums am Schauspielhaus Kiel in Szene gesetzt hat. Kurzweilig zugespitzt in der neuen Übersetzung von Eva Gerberding und mit Gespür für das Moderne in den am Leben und seinen Anforderungen leidenden Figuren – nicht nur, wenn er Astrow ein Klima-Plädoyer von Mojib Latif in Video-Dauerschleife in den Mund legt.

Tschechows chronische Phlegmatiker: „Onkel Wanja“ am Theater Kiel

Sie taumeln über die Bühne, als sei ihnen der Kompass abhandengekommen und die Mitte dazu. Dabei hat Bühnenbildner Lars Peter sie direkt eingebaut, lässt mitten im Raum drei Stämme in den Bühnenhimmel wachsen. Glatt, unverrückbar und gänzlich unberührt von den Sehnsüchten auf dem von Wanja und seiner Nichte Sonja geführten Gut.

Dessen in der Routine erstarrtes Landleben haben Serebrjakow, Professor im Ruhestand und Wanjas Schwager, sowie seine viel zu junge Frau Jelena aufgestört. Er ein hypochondrischer Schwätzer, den Imanuel Humm hart an der Karikatur entlang schrammt. Sie eine Frau, die eigentlich mehr will und die Tiffany Köberich sehr sehenswert durch die Widersprüche dieser Persönlichkeit flirren lässt. Schüchtern und selbstbewusst, zugewandt und gerissen sind bei ihr immer eins. Mit Sonja teilt sie die Liebe zu Astrow, der vielleicht auch nur Ersatz ist für die Vorstellung eines anderen Lebens.

Ein Raum so seltsam still und aus der Zeit gefallen ist das, dass es fast beunruhigend wirkt. Und wie Wanja, Sonja und die anderen hereintrudeln in ihren sommerfrischen Gewändern (Claudia Spielmann), die vielmehr kleiden als bloß kostümieren, fühlt sich das an wie ein längst leergelaufenes Ritual.

Karaseks „Onkel Wanja“ ist eher verstörtes Kind als ein Zyniker

Hier gibt nicht nur das globale Wetter Anlass zur Sorge, auch das Mikroklima der Gutsgesellschaft liegt in der Krise. Nina Vieten lässt dazu in Sonjas Standhaftigkeit auch die Verzweiflung aufscheinen. Und Astrow, den Bäume pflanzenden Arzt, der schon bei Tschechow wirkt wie ein moderner Umweltaktivist, kann Rudi Hindenburg ganz locker desillusioniert im Heute landen.

Dazwischen wuselt Claudia Machts pragmatisch geerdete Schwiegermama. Und immer wieder platzt Nikolaus Okonkwos Wanja hinein in die Küsse, Geständnisse und Verwerfungen. Verloren, verwirrt, aber auch getragen von etwas übersteuerten Energieschüben und Ausbrüchen. So mischt Karasek das psychologische Feintuning an Tschechows ermatteter Gesellschaft auf. Dieser Wanja ist kein scharfsinniger Zyniker, eher ein trotziges Kind, das stoisch weiterkämpft gegen die gefühlte Benachteiligung.

Man sieht sie plappern und umeinander flattern, sich mit Blicken verfolgen und Nähe suchen. Und dann ist da noch eine Randfigur im Spiel, die dem Abend ein paar hübsch absurde Beckett-Momente beschert: Marius Borghoffs Telegin, der sich mit Kofferradio und stoischem Willen müht, der Welt das Gute abzugewinnen.

Am Ende ist die Verwandtschaft fort, sieht man Wanja und Sonja hilflos um Trost ringen. Aber wie vorher wird es nicht mehr werden.

Schauspielhaus Kiel, 28. April, 7., 10., 12., 20., 24. Mai, Kartentel. 0431/901901