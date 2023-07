Lautlos steigt der Atompilz auf: Mit „Oppenheimer“ liefert Christopher Nolan ein neues Meisterwerk

SHMF

Feuriges Konzert von Avi Avital und Academy of St. Martin in the Fields

Die weltberühmte „Academy of St. Martin in the Fields“ und Mandolinen-Star Avi Avital begeistern in Rendsburgs ausverkaufter Christkirche mit vorwiegend englischer Musik. Höhepunkt sind die fesselnden, hinreißend gespielten „Three Sisters“ der 1980 geborenen Anna Clyne für Mandoline und Streicher.