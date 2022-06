Nicht immer wird am Meer alles gut – das Familiendrama „Der menschliche Faktor“

In der Not trommelt eine kriselnde Werbeagentur auch schon mal für die neue Rechte. In Ronny Trockers Filmdrama „Der menschliche Faktor“ (Kinostart am 30. Juni), kommt es unter zwei Ehepartnern darüber zum Streit. Im Ferienhaus am Meer will sich die Familie erholen, doch alles kommt anders als erhofft.