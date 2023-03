Bei Ke Huy Quans Oscar-Rede fließen die Tränen: „Das ist der amerikanische Traum“

Schauspieler Ke Huy Quan nimmt den Preis für die beste Leistung als Nebendarsteller für "Everything Everywhere All at Once" entgegen - sichtlich bewegt.

Los Angeles. Für seine Leistung in „Everything Everywhere All at Once“ hat Ke Huy Quan den Oscar für die beste männliche Nebenrolle erhalten. Damit ist der 51-Jährige der zweite Schauspieler mit asiatischen Wurzeln, der bei den Academy Awards in dieser Kategorie reüssiert hat. 1984 hatte Haing S. Ngor für seine Rolle in „The Killing Fields“ einen Oscar in dieser Sparte erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Verfolgen Sie alle Entwicklungen zu den Oscars in unserem Liveblog +++

Auf der Bühne küsste der sichtlich bewegte Quan seine Trophäe immer wieder und ließ den Tränen freien Lauf. Auch Schauspielerin Ariana DeBose, die ihm den Preis überreichte, brach in Tränen aus. „Meine Mutter ist 84 Jahre alt und schaut von zu Hause aus zu“, begann er seine Dankesrede, hielt die Trophäe stolz in die Kamera - „danke, Mama!“. „Meine Reise begann auf einem Boot. Ich verbrachte ein Jahr in einem Flüchtlingslager und bin irgendwie auf Hollywoods größter Bühne gelandet“, so Quan weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sie sagen, dass Geschichten wie diese nur in den Filmen passieren“

„Sie sagen, dass Geschichten wie diese nur in den Filmen passieren. Ich kann nicht fassen, dass mir das passiert ist. Das ist der amerikanische Traum“, sagt der Schauspieler, sichtlich überwältigt. Dann dankt er erneut seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder, der ihn jeden Tag anrufe, und seiner im Publikum sitzenden Frau. 20 Jahre habe sie ihm erzählt, dass irgendwann seine Zeit kommen werde - nun sei es soweit. „Haltet eure Träume am Leben! Danke, danke, danke“, beendet er seine emotionale Rede.

RND/hsc/AP