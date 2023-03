Jimmy Kimmel scherzt über Ohrfeige: „Wer gewalttätig wird, bekommt Oscar als bester Hauptdarsteller“

Los Angeles. In Los Angeles hat die 95. Verleihung der Academy Awards begonnen. Etwas mehr als sieben Minuten dauerte es am Sonntag, bis Moderator Jimmy Kimmel im Auftaktmonolog auf den Ohrfeigen-Eklat um Will Smith zu sprechen kam. „Wir haben Nominierte aus allen Ecken von Dublin“, witzelte der Komiker. „Fünf irische Schauspieler sind heute Abend nominiert, was bedeutet, dass die Chancen auf eine weitere Prügelei auf der Bühne gerade gestiegen sind.“

Dann legte Kimmel nach. „Wir wollen, dass ihr Spaß habt, wir wollen, dass ihr euch sicher fühlt, aber am wichtigsten ist: wir wollen, dass ich mich sicher fühle“, sagte er. „Also haben wir strenge Regeln aufgestellt. Wenn irgendjemand in diesem Theater einen Gewaltakt an irgendeiner Stelle der Show verübt, bekommt er den Oscar als bester Hauptdarsteller und darf eine 19 Minuten lange Rede halten.“

Smith sorgte vor Millionenpublikum für Eklat

Eine Rekapitulation: Bei der 94. Verleihung der Oscars sorgte Smith vor einem Millionenpublikum für einen Eklat, als er auf die Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles marschierte und Moderator Rock ins Gesicht schlug. Der Komiker hatte sich zuvor über den kahlgeschorenen Kopf von Smiths Frau Jada mokiert, die unter kreisrundem Haarausfall leidet. Jada Pinkett Smith saß neben ihrem Mann in der ersten Reihe und quittierte Rocks Witz mit einem Augenrollen, während ihr Gatte erst lachte - und dann zur Tat schritt.

Kurze Zeit später wurde Smith der Oscar für die beste männliche Hauptrolle für seine Darbietung in „King Richard“ verliehen.

Jimmy Kimmel zum dritten Mal Gastgeber

Die Preisverleihung findet an diesem Sonntagabend (Nacht zum Montag deutscher Zeit) im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Jimmy Kimmel ist zum dritten Mal Gastgeber, zum ersten Mal seit 2018. In dem Jahr hatte es das letzte Mal einen einzigen Gastgeber der Oscars gegeben. Mehrere Jahre lang gab es keinen Gastgeber, im vergangenen Jahr gab es mit Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes drei Gastgeberinnen.

