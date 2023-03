Das waren die größten Aufreger der Oscar-Geschichte

Die Geschichte der Oscars ist reich an kleinen Aufregern und großen Skandalen. In unserer Bildergalerie können Sie sehen und nachlesen, was in der Geschichte der Academy Awards für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Die Ohrfeige, die Will Smith im vergangenen Jahr Chris Rock verpasste, gehört zu den größten Skandalen der Oscar-Geschichte - und hatte Folgen für den Schauspieler. Doch es nicht der einzige Ausrutscher, der in der Vergangenheit bei den Academy Awards, wie die Preisverleihung offiziell heißt, passierte. In unserer Bildergalerie finden Sie eine Auflistung von kleinen Aufregern bis zu handfesten Skandalen bei den Oscars.

Die diesjährigen, 95. Academy Awards werden am Sonntag (deutsche Zeit: Nacht zu Montag) in Los Angeles verliehen. Der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ gilt mit neun Gewinnchancen als Oscar-Hoffnungsträger. Noch nie in der Geschichte der Oscars hatte ein deutscher Film so viele Chancen auf Trophäen wie „Im Westen nichts Neues“. Das Antikriegsdrama von Regisseur Edward Berger, nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929, ist zudem das erste deutsche Werk, das als „Bester Film“ gewinnen könnte.

Weitere acht Nominierungen gab es in den Sparten Internationaler Film, Kamera, Make Up & Hairstyling, Produktionsdesign, Sound, visuelle Effekte, adaptiertes Drehbuch und Musik. In der Oscarhistorie schafften es erst acht nicht-englischsprachige Filme gleichzeitig in die Kategorien „Bester Film“ und „Internationaler Film“. 2020 gelang der südkoreanischen Satire „Parasite“ der erste Doppelsieg überhaupt. Ein gutes Omen für Berger: Alle acht holten zumindest den Auslands-Oscar.

