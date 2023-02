Es war der vielleicht größte Skandal der Oscargeschichte: Will Smith verpasste dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige - die Veranstalter wurden davon genauso überrascht wie die Zuschauerinnen und Zuschauer. In Zukunft will die Oscar-Akademie allerdings auf jegliche Szenarien vorbereitet sein.

Skandal bei der letzten Oscarverleihung: Will Smith schlägt Moderator Chris Rock auf der Bühne.

Nach Skandal um Ohrfeige von Will Smith: Oscars jetzt mit „Krisenteam“

Los Angeles. Nach dem Ohrfeigen-Vorfall bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr haben die Veranstalter nun für die diesjährige Gala ein „Krisenteam“ zusammengestellt. „Wir haben ein ganzes Krisenteam, etwas, was wir noch nie hatten, und viele Pläne aufgestellt“, sagte Bill Kramer, Geschäftsführer der Oscar-Akademie, dem „Time“-Magazin. „Wir sind viele Szenarien durchgegangen. Es ist also unsere Hoffnung, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir jetzt noch nicht vorhersehen können, aber dass wir uns darauf vorbereiten, falls es doch passiert.“

Bei der Gala im vergangenen Jahr hatte Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Smith entschuldigte sich später. Er wurde für zehn Jahre von Veranstaltungen der Filmakademie, darunter auch Oscar-Verleihungen, ausgeschlossen. Die Verleihung der Academy Awards in Los Angeles ist für den 12. März geplant, moderieren soll der Comedian Jimmy Kimmel.

Rihanna singt bei den Oscars

Unterdessen nimmt das Musikprogramm der Gala formen an: Nach ihrem spektakulären Auftritt beim Super Bowl soll Pop-Superstar Rihanna auch bei der Oscar-Verleihung singen. Die 35-Jährige werde ihren Oscar-nominierten Song „Lift Me Up“ aus dem Film „Black Panther: Wakanda Forever“ vorführen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Erst vor rund zwei Wochen hatte Rihanna mit einer spektakulären Show in der Halbzeit des Super Bowl, bestehend aus einem Medley ihrer größten Hits, für Schlagzeilen gesorgt. Dabei enthüllte sie auch, dass sie erneut schwanger ist. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin und ihr Partner, der US-Rapper Asap Rocky, waren vor rund neun Monaten erstmals Eltern geworden.

