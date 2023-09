﻿Usedomer Musikfestival setzt wieder reizvolle Akzente

Usedom. Die Anreise kann beschwerlich sein, ganz gleich, ob man mit dem Auto oder mit der Bahn fährt. Aber wenn man erst einmal auf der zauberhaften Ostseeinsel Usedom angekommen ist, sind alle durch verspätete Züge oder gesperrte Straßen verursachten Unannehmlichkeiten vergessen.

Niemand hat die von dieser Insel ausgehende Faszination besser beschrieben, als der große, 2015 verstorbene Dirigent Kurt Masur, der der erste Schirmherr des „Usedomer Musikfestivals“ war: „Wenn man nach einem Tag in der Natur Usedoms am Abend ein Konzert des „Usedomer Musikfestivals“ hört und dabei das Gefühl hat, dass die Welt vereint ist, bin ich beglückt. Musik ist fähig, die Menschen seelisch gesund zu erhalten und sie zu öffnen für die Umgebung, für die Allgemeinheit, für die Familie, für die Freunde, und sie beweist, dass das Leben wert ist, gelebt zu werden.“

Musikfestival auf Usedom wieder mit exquisitem Programm

Das gilt auch heute noch, denn das Usedomer Musikfestival 2023 hat auch in diesem Herbst ein exquisites Programm zu bieten, das viele Musikfreunde aus der ganzen Republik anlocken wird. Die Zwei-Länder-Insel Usedom mit ihren zahlreichen Kirchen, Schlössern, Kaiserbädern und der zum Konzertsaal umgestalteten Turbinenhalle des Kraftwerks Peenemünde ist ein idealer Ort, um den zehn Staaten des Ostseeraums (Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland) eine Möglichkeit zu bieten, die musikalische Vielfalt des jeweiligen im Mittelpunkt stehenden Landes einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Da Litauen und Estland in den vergangenen zwei Jahren im Zentrum des Programms waren, steht Lettland in diesem Jahr für drei Wochen im Fokus der musikalischen Darbietungen. Am Anfang der Festspiele sollte der in der ganzen Welt gefragte lettische Opernstar Marina Rebeka mit Werken von Verdi, Fauré und Rachmaninow in der Ahlbecker Kirche auftreten. Bei Probearbeiten zu „Aida“ in der Berliner Lindenoper aber verletzte sie sich so schwer, dass sie nicht nach Usedom kommen konnte.

Die Festivalleitung konnte schnell für Ersatz sorgen, durch einen anderen Weltstar, durch den großen litauischen Cellisten David Geringas, der seit vielen Jahren Stammgast auf Usedom ist. Der Zufall wollte es, dass seine von dem FAZ-Publizisten Jan Brachmann aufgeschriebenen „Lebenserinnerungen eines Cellisten“ gerade unter dem Titel „Sag das niemandem“ herausgekommen waren.

David Geringas wirbt auf Usedom für Schostakowitschs d-Moll-Cellosonate

So entstand ein wundervolles Programm, in dem Geringas die von Brachmann vorgelesenen Abschnitte spontan kommentierte und durch, wie er sie nennt, „Lebensmelodien“ ergänzte. Zusammen mit Tamami Toda-Schwarz und seiner Frau, der Pianistin Tatjana Geringas, spielte er kleine Stücke von Schumann, Dvorák, Brahms und Rachmaninow, zu denen er viel Persönliches zu sagen hatte.

Am Ende des Programms aber standen die beiden ersten Sätze der Cellosonate in d-Moll von Dmitri Schostakowitsch, die er mit großer Leidenschaft vortrug. Er spielt die Sonate so, wie er sie bei seinem hoch verehrten Lehrer, dem Cellisten Rostropowitsch gelernt hat und schreibt in „Sag das niemandem“: „In der Cellosonate hat Schostakowitsch das Tempo im ersten Satz deutlich geändert von 116 zu 138 – das wird dann ein ganz anderes Stück. Der Charakter verschiebt sich vom Lyrischen ins Rastlose. Das erste Thema hat plötzlich viel Unruhe in sich.“ Und genau so hat David Geringas das in der Ahlbecker Kirche gespielt!

Wer den wundervollen Cellisten im Rahmen des Usedomer Musikfestivals erleben möchte, hat dazu am 22. September Gelegenheit, wenn er das Ostsee-Musikforum in Schloss Stolpe zusammen mit Ian Fountain (Klavier) und Ints Dalderis (Klarinette), dem ehemaligen Kulturminister Lettlands, eröffnet. Was er dann mit seinen Schülern erarbeitet, stellt er am 26. September im Salon der Gräfin von Schwerin auf Schloss Stolpe vor.

Musikalische Landschaften aus Lettland

Von dem Usedomer Musikfestival geht eine ganz besondere Faszination aus, weil hier dem Publikum die Möglichkeit geboten wird, tief einzudringen in die musikalische Landschaft eines Landes. Da gibt es Dinge und Klänge zu entdecken, die man so wohl noch nie gehört hat. Drum erregte das aus vier lettischen Musikern bestehende Kammerensemble Altera Veritas besondere Aufmerksamkeit, als es sein Konzert „Vineta-Träume“ im Haus des Gastes in Bansin gab. Zu hören waren moderne Kompositionen, die für nicht-traditionelle Instrumente geschrieben wurden, für Kokle, ein traditionelles, sehr altes lettisches Volksinstrument, Flöte und Akkordeon.

Aber was ist eine Kokle? In Finnland, wo sie dem Mythos nach von dem Helden Väinämöinen erfunden worden ist, heißt sie Kantele, in Estland Kannel, in Litauen Kankles und in Russland Gusli. Man könnte das mit Brettzitter übersetzen. Der Klang dieser Kokle, deren zahlreiche Saiten mit den Fingern, der gesamten Handfläche, verschiedenen Schlaginstrumenten und, wie es scheint, Haarbüscheln zum Klingen gebracht werden, ist derart andersartig, fast möchte man sagen jenseitig, dass man durch diese ätherischen Klänge unmittelbar in ein Traumland versetzt wird und die Fantasie freien Lauf bekommt.

Da kann es schon passieren, dass man glaubt, Kirchenglocken aus der Tiefe der Ostsee zu hören und plötzlich hat man die Umrisse der vor über tausend Jahren im Meer versunkenen Stadt Vineta vor Augen. Niemand weiß genaues über diese angeblich einst blühende Handelsstadt auf einer Insel vor Usedom, obwohl es viele ernst zu nehmende Hinweise auf die Existenz von Vineta gibt.

Mehr als Vineta-Träume: Lettland im Fokus des Usedomer Musikfestivals

Aber die vier Letten hatten noch mehr im Gepäck als die Vineta-Träume. Mit bewundernswerter Virtuosität spielten Anda Eglīte und Ieva Mežgaile (Kokle) zusammen mit Andis Klučnieks (Flöte) und Artūrs Noviks (Akkordeon) „Cryptic“ (2002) von Ēriks Ešenvalds, „Räsä“ (2008) von Santa Ratniece, „Cantus in memoriam“ (2004) von Valdis Zilveris, „Divas gravīras“ von Kristaps Pētersons und den vierteiligen van-Gogh-Zyklus von Gundega Šmite.

Der Klangzauber, den diese vier Musiker ihren Instrumenten entlocken, ist enorm vielfältig und reicht von zarten, sanften Tönen bis hin zu schrillen, dramatischen Klangclustern in „Cantus in memoriam“, wo an ein Mitglied des Ensembles erinnert wird, der durch einen Autounfall ums Leben kam.

Wer vom Strand weg in das idyllische Innere der Insel fährt und auch gerne mal einen Abstecher zu entlegenen Dörfern unternimmt, der ist begeistert von den heimeligen, hübschen alten Kirchen, die von dem Usedomer Musikfestival gerne als Aufführungsorte genutzt werden. Besonders schön ist die evangelische Kirche in Mellenthin mit ihren herrlichen, um 1420 entstandenen Deckenmalereien im Kreuzrippengewölbe des Chores und der reich bemalten Empore.

Hier Kammermusik zu hören, ist ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, zumal dann, wenn so passionierte Musiker wie das Trio Fabel auftritt. Die drei Letten haben sich für ein klug ausbalanciertes Programm entschieden, haben die Klarinettentrios von Beethoven und Brahms eingerahmt von lettischer Musik. Ein atmosphärisch sehr dichtes Trio von Ēriks Ešenvalds stand am Anfang, und das „Lyrische Triptychon lettischer Volkslieder“ bildete einen rasanten, hoch interessanten Abschluss.

Georgs Pelēcis hat es für das Trio Fabel geschrieben und hat die drei Musiker in seiner Partitur aufgefordert, während des Spiels lettische Lieder zu singen – das Publikum bedankte sich mit langem, rhythmisiertem Beifall für dieses ungewöhnlich reizvolle Programm. Gerade in der heutigen Zeit ist ein solch völkerverbindendes Festival von großer Bedeutung. Russland war schon mehrmals zu Gast auf Usedom und wird es hoffentlich bald wieder sein, in Friedenszeiten.

