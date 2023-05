Parookaville 2023: Wer tritt auf, was kosten Tickets?

Alle Jahre wieder findet seit 2015 am Flughafen von Weeze nahe der niederländischen Grenze das dreitägige Parookaville-Festival statt. Mit insgesamt 225.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2022 gehört es zu den größten Festivals in Europa. Fans elektronischer Dancemusik kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten und dürfen sich auch beim Parookaville 2023 auf international bekannte Headliner und weitere Acts freuen.

Die wichtigsten Informationen rund um Tickets, das diesjährige Line-up sowie weitere Angaben zur Anfahrt und Infos rund um das Festivalgelände haben wir hier zusammengestellt.

Parookaville 2023: das Wichtigste in Kürze

Wann findet das Parookaville statt? Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 21. Juli 2023

Wo findet das Parookaville statt? Das Festival findet neben dem Gelände des Flughafens Weeze in NRW statt (auf dem Gelände des alten Militärflughafens).

Wer sind die Headliner beim Parookaville 2023? Als Headliner treten in diesem Jahr unter anderem Afrojack, Alesso, Alok, Dimitri Vegas & Like Mike, Felix Jaehn, Fisher, Hardwell, KSHMR, Kygo, Oliver Heldens, Reinier Zonneveld, Scooter, Steve Aoki, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Vin Vici und W&W auf.

Line-up beim Parookaville 2023: Wer spielt auf welcher Stage?

Seit Dezember 2022 geben die Parookaville-Veranstalter wöchentlich jene Acts bekannt, die 2023 beim Parookaville auf insgesamt neun Bühnen auftreten werden.

Line-up (alphabetisch) am Donnerstag, 20. Juli 2023 (Pre-Party)

Wer Wo W&W (Headliner) Desert Valley Stage Adaptiv Penny DJ Tower Aka Aka Casa Bacardi Axmo Desert Valley Stage Brandon Desert Valley Stage Brian Cross Desert Valley Stage Darren Style Desert Valley Stage David Herrlich Penny DJ Tower David Puentez Penny DJ Tower FRDY Penny DJ Tower Gestört aber geil Penny DJ Tower Gigo ‚n‘ Migo Casa Bacardi Jan-Christian Zeller Penny DJ Tower Klingande Casa Bacardi Le Shuuk Penny DJ Tower Lovra Penny DJ Tower Mark Bale Penny DJ Tower Marwan Dua Casa Bacardi Max Bering Penny DJ Tower Mike Williams Desert Valley Stage Oliver Magenta Penny DJ Tower Salvatore Bruno Casa Bacardi Sandro Silva Desert Valley Stage Tube & Berger Casa Bacardi Wiwek Desert Valley Stage

Line-up (alphabetisch) am Freitag, 21. Juli 2023

Wer Wo Alesso (Headliner) Mainstage Alok (Headliner) Bill‘s Factory Dimitri Vegas & Like Mike (Headliner) Mainstage Fisher (Headliner) Desert Valley Stage KSHMR (Headliner) Mainstage Steve Aoki (Headliner) Mainstage A-Rize Power Plant Act of Rage Power Plant Airwolf Paradise Desert Valley Stage Alfred Heinrichs Time Lab Anderex Power Plant Andrea Oliva Desert Valley Stage Apashe Cloud Factory ATB Bill‘s Factory B Jones Bill‘s Factory Badfella Cloud Factory Beginner Soundsystem Brainwash Blasterjaxx Mainstage Christopher Bongard Desert Valley Stage Coexist: Time Lab Cryex (Live) Power Plant Dan Lee Cloud Factory David Puentez Bill‘s Factory Dimitri K Power Plant Dom Dolla Desert Valley Stage Dominik Koislmeyer Penny DJ Tower Dr. Peacock Power Plant Evil Jared & Krogi Brainwash Felix Kröcher Time Lab FRDY Bill‘s Factory Glockenbach Bill‘s Factory GPF pres. The Piepshow live Power Plant GRAVEDGR Cloud Factory Habstrakt Cloud Factory Hedex Cloud Factory Holy Goof Cloud Factory Imanbek Bill‘s Factory Joel Corry Bill‘s Factory Kayzo Cloud Factory Klaudia Gawlas Time Lab Koelnistkool Bier Olympics Brainwash Kompany Cloud Factory Kungs Bill‘s Factory Liquid Soul Time Lab Lost Identity Mainstage Luude Cloud Factory Makla Cloud Factory Malice Power Plant Mambo Kurt Brainwash Mau P Desert Valley Stage Mausio Time Lab MC Haits Mainstage MC Livid Power Plant Mike Williams Mainstage Mish Power Plant Miss K8 Power Plant Moguai Bill‘s Factory Mutilator Power Plant N-Vitral Power Plant Nek Tarios Desert Valley Stage OBS Mainstage Ofenbach Bill‘s Factory Olaf der Flipper Brainwash Rave Aerobic Brainwash Reality Test Time Lab Rewi Time Lab Sekula X Flobu Cloud Factory Ski Aggu Brainwash Slander Cloud Factory Team Rhythmusgymnastik Brainwash Topic Bill‘s Factory Tujamo Mainstage Vertile Power Plant Vintage Culture Desert Valley Stage Whiteno1se Time Lab Will Sparks Mainstage Zeitgeist Penny DJ Tower

Line-up (alphabetisch) am Samstag, 22. Juli 2023

Wer Wo Felix Jaehn (Headliner) Mainstage Hardwell (Headliner) Mainstage The Chainsmokers (Headliner) Mainstage Vini Vici (Headliner) Mainstage W&W (Headliner) Mainstage 999999999 Cloud Factory Aquagen Time Lab Benny Benassi Mainstage Big Mike Colonia Brainwash Bingo Players Time Lab Bleu Clair Desert Valley Stage Brennan Heart & Jonathan Mendelsohn Bill‘s Factory Butschi Power Plant Cat Ballou Brainwash Cenkgo Brainwash Chris El Greco Penny DJ Tower Chuckie Time Lab Claptone Desert Valley Stage Coone Bill‘s Factory D-Block & S-te-Fan Bill‘s Factory Da Hool Time Lab Da Tweekaz Bill‘s Factory Damien N-Drix Power Plant Darude Time Lab Die Atzen Brainwash Dirk Siedhoff Penny DJ Tower DMNK Bill‘s Factory Dr Phunk Power Plant Dropixx Bill‘s Factory Drumcomplex Cloud Factory Eko Fresh Brainwash Gabry Ponte Power Plant Headhunterz Bill‘s Factory Hugel Desert Valley Stage I Hate Models Cloud Factory Johannes Schuster Cloud Factory JVRDY Penny DJ Tower Kai Tracid Time Lab Klangkuenstler Cloud Factory Kobosil Cloud Factory Koelnistkool Bier Olympics Brainwash Lari Luke Mainstage Le Shuuk Power Plant Lexy & K-Paul Time Lab Lost Identity Bill‘s Factory Lucas & Steve Power Plant Lum!x Power Plant Lunax Power Plant Mariana Bo Power Plant Marten Hørger Mainstage Mauro Picotto Time Lab MC DL Bill‘s Factory MC Haits Power Plant Meduza Desert Valley Stage Nicky Romero Mainstage Pajane Power Plant Paul Elstak Time Lab Paula Carolina Brainwash Phil Fuldner Desert Valley Stage Plastik Funk Power Plant Rave Aerobic Brainwash Regard Desert Valley Stage Sefa Bill‘s Factory Sound Rush Bill‘s Factory Sub Zero Project Bill‘s Factory Talla 2XLC Time Lab Team Rhythmusgymnastik Brainwash Teknoclash Bill‘s Factory Tesfy Bill‘s Factory The Disco Boys Time Lab Toby Romeo Mainstage Tom Novy Time Lab Trym Cloud Factory Tujamo Power Plant Vanes Desert Valley Stage Warface Bill‘s Factory Wave Wave Power Plant Whiteno1se Time Lab Wildstylez Bill‘s Factory

Line-up (alphabetisch) am Sonntag, 23. Juli 2023

Wer Wo Afrojack (Headliner) Mainstage Kygo (Headliner) Mainstage Oliver Heldens (Headliner) Mainstage Reinier Zonneveld (Live) (Headliner) Desert Valley Stage Scooter (Headliner) Bill‘s Factory Timmy Trumpet (Headliner) Mainstage Alle Farben Mainstage Andrew Rayel Cloud Factory Atmozfears Power Plant Ben Gold Cloud Factory Benjamin R Cloud Factory Bingolinchen Brainwash Brandon Time Lab Camic Penny DJ Tower Christopher Bongard Desert Valley Stage Claptone Desert Valley Stage Cosmic Gate Cloud Factory Curbi Time Lab Das Bo & Schmiddlfinga Brainwash Die Gebrüder Brett Time Lab Domenico Anzaldi Brainwash Estiva Cloud Factory Fedde Le Grand Mainstage Finch Bill‘s Factory Gareth Emery Cloud Factory Gestört aber geil Time Lab Giuseppe Ottaviani Cloud Factory Hard Driver Power Plant Harris & Ford Bill‘s Factory HBZ Bill‘s Factory Jan-Christian Zeller Bill‘s Factory Jebroer Power Plant Jerome Time Lab Jey Aux Platines Penny DJ Tower Juicy M Time Lab Kasalla Bill‘s Factory LNY TNZ Power Plant Lost Identity Power Plant Mattin Mainstage MC Haits Mainstage Mia Julia Brainwash Moksi Time Lab Neelix Mainstage Neptunica Time Lab Noel Holler Power Plant Oli.P Brainwash Oliver Magenta Time Lab Paul Van Dyk Cloud Factory Planschemalöör Brainwash Popof Desert Valley Stage Rave Aerobic Brainwash Rooler Power Plant Sarazar Desert Valley Stage Scot Project Cloud Factory Showtek Mainstage Space 92 Desert Valley Stage Stella Bossi Desert Valley Stage Sternbush Penny DJ Tower Teknoclash Power Plant The Razzzones Brainwash Tiefblau Power Plant Timbo & This Chris Power Plant Township Rebellion Desert Valley Stage Vize Time Lab

Gibt es noch Tickets für das Parookaville 2023 und was kosten sie?

Sowohl vereinzelte Tages- als auch Weekend-Tickets sind derzeit (Stand 30. Mai) noch verfügbar. Das „Regular Friday Visa“ ist noch zum Preis von 119 Euro, das „Regular Sunday Visa“ für 99 Euro erhältlich. Da das Festival bereits zu 95 Prozent ausverkauft ist, sind die meisten Tickets im Paketformat nicht mehr erhältlich. Weitere Informationen zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Gibt es einen Supermarkt auf dem Parookaville-Festivalgelände?

Ja, Weeze verwandelt sich im Rahmen des Parookavilles in eine facettenreiche Parallelwelt, in der die Besucherinnen und Besucher auch zwei Penny-Supermärkte finden. Weitere Infos zu dem Sortiment und den Öffnungszeiten gibt es hier.

So funktioniert die Anreise beim Parookaville 2023

Mit dem Zug: Der RE10 fährt von Düsseldorf über Weeze nach Kleve und wieder zurück. Fahrzeiten und Tickets gibt es über die DB-App und auf der Der RE10 fährt von Düsseldorf über Weeze nach Kleve und wieder zurück. Fahrzeiten und Tickets gibt es über die DB-App und auf der DB-Website

Mit dem „Party-Bus“: Eine festivaleigene Busverbindung verbindet zahlreiche Städte in Deutschland mit dem Festival in Weeze. Eine festivaleigene Busverbindung verbindet zahlreiche Städte in Deutschland mit dem Festival in Weeze. Eine Übersicht aller Verbindungen, Preise und Buchungsmöglichkeiten gibt es hier

Mit dem Auto: Das Parookaville-Gelände ist mit dem Auto gut zu erreichen. Die A57 ist nur 15 Minuten entfernt und führt sowohl ins Rheinland/Ruhrgebiet als auch in die Niederlande:

Aus dem Rheinland/Ruhrgebiet kommend ist der A57 in Richtung Nimwegen zu folgen und die „Ausfahrt 3: Goch“ oder die „Ausfahrt 4: Uedem“ zu nehmen.

Aus den Niederlanden kommend ist der A57 in Richtung Köln zu folgen und die „Ausfahrt 3: Goch“ zu nehmen.

Die Veranstalter empfehlen, nach Verlassen der A57 umgehend das Navi auszuschalten und den Parookaville-Schildern zu folgen. Maßgeblich für den richtigen Parkplatz sind die Tickets/Visa.

Sicherheit und Regeln beim Parookaville

Wie bei großen Open-Air-Festivals üblich, gibt es eine Reihe an Gegenständen, die nicht mit auf das Veranstaltungsgelände beziehungsweise in den Festivalbereich genommen werden dürfen. Folgende Gegenstände sind auf dem Festivalgelände verboten und werden vom Sicherheitsdienst eingesammelt und entsorgt:

Aggregate und Autobatterien

Alle Arten von Fortbewegungsmitteln (Ausnahme: Rollstühle, Rollatoren)

Ätzende, brennbare oder färbende Substanzen (z. B. Farbspraydosen)

Banner, Schilder, Symbole oder Flugblätter aller Art (Schilder zum Support deines Lieblingskünstlers oder deiner Lieblingskünstlerin sind davon natürlich ausgeschlossen)

Drogen und Rauschmittel

Drohnen

Fackeln

Flaschen, Trinkrucksäcke, Dosen und Tetra Paks aller Art (wir haben ausreichend Drinks zu fairen Festivalpreisen sowie Free Water Stations auf dem Festivalgelände; Ausnahme: Leere faltbare (Plastik-)Trinkflasche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 0,5 l)

Glasflaschen/-behälter aller Art (auch Parfums, Make-up, etc.)

Große Taschen & Rucksäcke (Gymbags und kleine Rucksäcke mit wenigen Fächern sind erlaubt)

Himmelslaternen

Laserpointer und Taschenlampen

Megafone

Möbel und als Sperrmüll identifizierbare Gegenstände aller Art

politische oder religiöse Gegenstände aller Art

Powerbanks (handelsübliche Powerbanks, die in eine Hosentasche passen, sind erlaubt, größere nicht)

Professionelle Foto-, Film-, Videokameras und Audioaufnahmegeräte (Digitalkameras und Go-Pros sind erlaubt)

Pyrotechnik

Shishas aller Art

Speisen aller Art

Spiritus, Benzin oder anderer brennbare Flüssigkeiten

Sprühdeos und -sonnencreme (Deoroller und Sonnencreme in Tuben sind in Ordnung)

Tiere/Haustiere

Trockeneis

Vuvuzelas

Waffen aller Art (auch im technischen Sinne)

Walkie-Talkies

Wunderkerzen

Gefährliche Gegenstände jeglicher Art

Eingesammelte Gegenstände (z. B. Glasflaschen) werden am Eingang nicht gelagert und können auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden.

Wie steht es um die medizinische Versorgung auf dem Parookaville-Gelände?

Für medizinische Notfälle aller Art sind Rettungskräfte rund um die Uhr vor Ort. Die Fluchtwege und Notausgänge für den Rettungsdienst sind zu jeder Zeit freizuhalten. Wer auf Medikamente angewiesen ist, sollte diese unbedingt in der Originalverpackung zusammen mit einer ärztlichen Bescheinigung mitbringen. Notwendige Kühlmöglichkeiten für Medikamente gibt es bei den Johannitern vor Ort.

Mitnahme von Speisen und Getränken

Weder Getränke noch Speisen dürfen mit auf das Festivalgelände genommen werden. Es gibt an mehreren Stellen gratis Trinkwasser sowie eine große Auswahl an Speisen und Getränken zu festivalfreundlichen Preisen. Das einzige Trinkgefäß, das leer mit in die City genommen werden darf, ist eine faltbare (Plastik-)Trinkflasche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 0,5 l.

An mehreren Stellen in Parookaville wird es zudem kostenloses Trinkwasser zum Selbstzapfen geben. Die Standpunkte werden in der City Map kurz vor Festival bekannt gegeben.