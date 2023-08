Gefallener Engel: das radikale Beziehungsdrama „Passages“ mit Franz Rogowski

So kann man einen Schauspieler auch nervös machen: „Du sollst nichts weiter tun, als in den Raum zu kommen, wo du etwas trinken willst“, tobt der Regisseur. Sein Darsteller muss immer und immer wieder eine Treppe zur Tanzfläche herunterkommen, und nie gefällt‘s dem Regisseur. Und das ist nicht sein einziger Verdruss: Die Statistin steht ohne Wein im Glas an der Bar.

Regisseur Tomas (Franz Rogowski) ist Perfektionist, ein rastloser Typ auf der Überholspur. Bei der Abschlussparty der Dreharbeiten flirtet er mit Agathe (Adèle Exarchopoulos), die sich nicht gerade unwillig zeigt. Ein Blick hier, eine Berührung da, bald landen sie im Bett.

Von dem One-Night-Stand berichtet Tomas seinem Mann, dem Grafiker Martin (Ben Wishaw): „Ich hatte Sex mit einer Frau.“ Der nimmt den Vorfall erst mal gelassen. Sexuelle Eskapaden scheinen nach der Arbeit an einem Film keine Seltenheit zu sein. Zudem ergänzen sich die beiden – hier der sprunghafte und impulsive Tomas, dort der geerdete und ausgeglichene Partner.

Wenn Tomas dann aber im Eiltempo mit dem Rad durch Paris rast, um die Frau wiederzusehen, weiß man: Dieses Mal ist alles anders. Tomas ist von der Grundschullehrerin fasziniert. Bald wohnt er bei ihr, die Beziehung zu Martin soll das nicht weiter stören.

Martin liebt Tomas, Agathe liebt Tomas, und Tomas liebt beide. Dieses Beziehungsdreieck muss scheitern. Irgendwann überschreitet Tomas in seiner Rücksichtslosigkeit die emotionale Demarkationslinie.

Die erste Idee zu seinem achten Film „Passages“ kam Regisseur Ira Sachs („Liebe geht seltsame Wege“, „Frankie“) und seinem Drehbuchautor Mauricio Zacharias beim Betrachten von Maurice Pialats „Loulou“ (1980) und Luchino Viscontis letztem Film „Die Unschuld“ (1976). Auch „Passages“ handelt vom Begehren – und durchleuchtet eine heutige komplizierte Beziehungskonstellation geradezu erbarmungslos.

Was passiert, wenn ein langjähriges Paar in eine Krise gerät, wenn einer frei sein möchte, sich noch einmal zu verlieben, aber nicht Tschüs sagen kann und nicht weiß, welche Entscheidung die richtige ist? Sich aus gewohnter Vertrautheit zu lösen ist schwer. Eigene Erfahrungen lässt das Filmteam in die Handlung einfließen.

Freiheitslust und Eifersucht

Der Deutsche Tomas, der Engländer Martin und die Französin Agathe bewegen sich in einem Paris der Bistros und Cafés, wo sich ein Künstlervölkchen gerne trifft. Es wird diskutiert und der Freiheit gehuldigt, vor allem der eigenen. Was sich aber schnell ändern kann: Sobald Tomas entdeckt, dass sein Mann einen neuen Gefährten hat, packt ihn die Eifersucht. Sein Narzissmus erträgt es nicht, dass ein anderer seinen Platz einnimmt, ihn überhaupt ersetzen kann. Das ist der Wendepunkt in dieser Geschichte.

Im Verhältnis zu Agathe lässt es Tomas folglich an Achtsamkeit fehlen. Er fokussiert seine emotionale und sexuelle Energie wieder auf Martin, ungeachtet des Leids, das er anderen antut. Wie ein störrisches Kind will er das kriegen, was er nicht hat. Kaum hat er es, wirft er es wieder weg.

Schon der Filmtitel „Passages“ deutet an: Nichts ist hier festgezurrt, alles in beständigem Wandel. Beziehungen befinden sich im Übergang. Einen Moment sieht es so aus, als könnte alles in bürgerlichen Bahnen münden. Agathe ist schwanger. Der zukünftige Vater Tomas freut sich, aber bald zeigen sich Risse – auch in einer sehr witzig aufgebauten Szene, in der er bei Agathes spießigen Eltern zum Essen eingeladen ist. Sie provoziert mit ihm. Das Zusammentreffen zweier Welten endet im Eklat.

Dennoch hält Agathe in ihrer Verliebtheit an ihm fest, lässt sich auch Martin wieder von ihm verführen. Er gibt dem neuen Partner den Laufpass. Aber nichts ist gut.

Tomas ist ein gefallener Engel, der ungerührt mit den Gefühlen anderer spielt, sie skrupellos manipuliert. Dieser Mensch denkt nur an sich. Die ambivalente Figur ist eine Paraderolle für Arthouse-Star Franz Rogowski. In der Rolle kann er alles ausleben: Lust und Leidenschaft, berufliche Besessenheit, aber auch Kontrollwut und seinen Machthunger. Er ist einer, der verletzt, sich aber vor Verletzungen schützt.

Wenn das Trio aufs Land fährt und Agathe anhören muss, wie die beiden Männer im Nebenzimmer miteinander schlafen, und Tomas sich anschließend an ihre Seite legt, zerplatzt der Traum von Vater, Mutter, Kind. Sie zieht die Konsequenzen. Als Martin sich mit ihr verabredet und ein Strampeljäckchen fürs Baby mitbringt, erzählt sie ihm von ihrer Abtreibung und von ihrem Schmerz. Dieser Schock öffnet ihm die Augen.

Dass der Egozentriker Tomas nach der finalen Abfuhr eine filmreife Szene liefert, in Agathes Klasse stürzt und weinend um eine zweite Chance bettelt, wirkt weniger kitschig als entlarvend. Ohne Bewunderung verliert Tomas den Halt. Wieder rast er mit dem Rad durch Paris. Nur wohin? Regisseur Sachs verweigert ihm die Versöhnung.

„Passages“, Regie: Ira Sachs, mit Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw, 92 Minuten, FSK 16