Peter Fox kündigt neues Album an und veröffentlicht überraschend Live-Termine

Es sind gute Zeiten für Fans von Peter Fox. Denn 15 Jahre nach seinem Erfolgsalbum „Stadtaffe“ hat der Seeed-Frontmann ganz nebenbei ein neues Album angekündigt. Und das ist nicht die einzige gute Neuigkeit, mit der der Berliner Musiker seine Fans aktuell glücklich macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber von vorne: Überraschend und beinahe nebenbei hat kürzlich Pierre Baigorry, wie Peter Fox mit bürgerlichem Namen heißt, in einer Instagram-Story aus dem Musikstudio sein neues Album angekündigt. Seit seinem Erfolgsdebüt „Stadtaffe“ hat der Musiker kein Soloalbum mehr veröffentlicht – das war 2008. Die Durststrecke könnte Ende Mai ein aus Sicht der Fans lang ersehntes Ende haben: Denn am 26. Mai soll das neue Album „LoveSongs“ erscheinen. Auf der Website des Künstlers ist das Album bereits vorbestellbar.

Doch das ist nicht die einzige frohe Kunde, mit denen Fox seine Anhänger und Anhängerinnen dieser Tage begeistert. Denn neben dem Vorbestell-Button für den Longplayer finden sich dort diverse Termine für Live-Auftritte des Musikers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diverse Auftritte in verschiedenen deutschen Städten

Pünktlich zum Albumrelease geht Peter Fox auf Tour – und wird auf diversen Festivals und Open Airs auf den großen Bühnen stehen. Darunter ein Auftritt beim Hurricane-Festival oder dem Summerjam. Die Fans des Seeed-Frontmanns fiebern dem Solo-Comeback des Sängers begeistert entgegen – am Freitagmorgen findet sich der Begriff „Peter Fox“ in den Twitter-Trends. So schreibt eine Userin etwa „Andere Künstler: Ich mache 2025 eine Tour, lass mal Anfang 2022 die Karten rauskloppen. Peter Fox: Hi, hier bin ich. Ich toure ab nächster Woche. Karten ab jetzt“, und spielt damit auf die kurzfristige und überraschende Ankündigung des Sängers an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Peter Fox hatte in den vergangenen Monaten bereits drei neue Songs veröffentlicht. Vor allem die erste Single „Zukunft Pink“, die er mit Sängerin Inéz produziert hat, sorgte für positive Resonanz.

Das sind die Live-Termine 2023 von Peter Fox

28. Mai 2023: Pouch/Leipzig – Sputnik Springbreak

31. Mai 2023: Wien – Arena Open Air

2. Juni 2023: Köln – Südbrücke

3. Juni 2023: Lux – Dudelange – Usina 23

5. Juni 2023: Zürich – Volkshaus

6. Juni 2023: Frankfurt/Main – Sommerwiese

8. Juni 2023: Hannover – Gilde Parkbühne

9. Juni 2023: Dortmund – Revierpark Wischlingen

11. Juni 2023: Potsdam – Waschhaus Open Air

12. Juni 2023: München – Circus Krone

13. Juni 2023: Freiburg – Münsterplatz

14. Juni 2023: Trier – Porta Hoch 3

16. Juni 2023: Scheesel – Hurricane Festival

17. Juni 2023: Neuhausen ob Eck – Southside Festival

18. Juni 2023: Linz – LIDO Sounds

20. Juni 2023: Dresden – Junge Garde

30. Juni 2023: St. Gallen – Open Air St. Gallen

1. Juli 2023: Köln – Summerjam

5. August 2023: Willingen (Upland) – Open Air Willingen

11. August 2023: Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival

12. August 2023: Püttlingen – Rocco del Schlacko Festival

13. August 2023: Eschwege – Open Flair

17. August 2023: Dresden – Filmnächte am Elbufer

19. August 2023: Gampel-Bratsch – Open Air Gampel

22. August 2023: Berlin – Waldbühne

26. August 2023: Essen – Seaside Beach Baldeneysee

2. September 2023: München – Superbloom

RND/liz