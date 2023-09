„Und wenn ich geh …“ – Peter Maffay verkündet Abschiedstour

Tolle Sache, traurig zugleich. Peter Maffay geht 2024 auf Tour – und es soll die letzte große Showreise sein. Schluss mit rockig? Das kündigte der 74-jährige Sänger, Songwriter und Gitarrist jedenfalls am Donnerstag (21. September) kurz nach 11 Uhr auf einer Pressekonferenz in Köln an, die via Youtube übertragen wurde. Alle Fans sollen aber noch ein letztes Mal in zehn großen Rockarenen der Republik abfeiern dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Liebe Freunde, liebe Fangemeinschaft“, hatte sich der Musiker zuvor mit einer handgeschriebenen Briefbotschaft auf Youtube gemeldet. „2024 wird ein ganz besonderes Jahr“ hieß es darin, „wir scharren mit den Hufen“, aber auch, dass „die Katze aus dem Sack“ gelassen würde. Er habe eine solche Ansage noch nie gemacht, sagt Maffay, „und ich werde sie auch kein zweites Mal machen“, so versichert er die Ernsthaftigkeit der Botschaft. Grund seien in erster Linie private Dinge. Er wolle für seine Familie da sein, seinen Sohn, seine Frau, vor allem auch für seine kleine Tochter, die demnächst fünf Jahre alt werde. Mehr Raum brauche er dafür. „Ich will das nicht verpassen.“

Pascal Kravetz verabreicht den Fans eine Beruhigungstablette

Schon 2014 hatte Maffay in einem Interview mit dem hannoverschen Tablet-Magazin „Sonntag“ die Endlichkeit seiner Karriere anklingen lassen. „Die Uhr läuft und die Unbeschwertheit der früheren Jahre, im Wissen, man habe unendlich viel Zeit vor sich, ist weg“, sagte er damals. „Aber zugunsten eines wacheren Blickes für die Dinge.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Musiker der Mafay-Band sind auch in Köln dabei. Der Multiinstrumentalist Pascal Kravetz nimmt das Farewell locker: „Irgendwann ändert sich eben die Marschrichtung“, meint er und verabreicht den Fans eine erste verbale Beruhigungstablette: „Ich weiß, wir werden danach andere Sachen angehen.“ Es geht also noch was. Und er freue sich auf die Stadien und Großgelände der Open-Airs - den größten Liverahmen bisher.

Am 21. Juni 2024 wird die „We love Rock‘n‘Roll“-Tour in Rostock starten, tags darauf wird Hannover dran sein, Abschluss wird am 20. Juli in Leipzig sein – als Verbeugung vor der euphorischen Stimmung bei Maffays erstem Konzert dort nach dem Mauerfall. Weggefährten aus alten Zeiten würde er gern dabeihaben, Musiklegenden wie seinen alten Gitarrenzauberer Frank Diez, seinen früheren Bassmann Steffi Stephan und seinen langjährigen Keyboarder Jean-Jacques Kravetz – Pascals Vater.

Mit Tourgast Anastacia singt Maffay die englische Version von „So bist Du“

Gaststar auf der Maffaybühne wird diesmal Anastacia sein, die einen eigenen Block bei den Konzerten erhalten soll. Die blonde Amerikanerin sitzt in löchrigen Jeans und Collegejacke auf dem Sofa zwischen Maffay und Moderator und Musikjournalist Thomas Steinberg. Sie hat ein Duett mit Maffay aufgenommen, das Video dazu (über ein Abschied nehmendes Geschwisterpaar) feiert in Köln Weltpremiere.

„Just You“ heißt der Song und ist die deutsche Version von Maffays Nummer-Eins-Hit „So bist Du“ von 1979, einem der erklärten Darlings der Maffayaner bei Konzerten. Das zugehörige Album „Steppenwolf“ markierte damals den Übergang zu einer breiten öffentlichen Wahrnehmung Maffays als Rock‘n‘Roller. Bye-bye, Schlagermann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich fühlte mich wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Anastacia, US-Sängerin, über das erste Telefonat mit Peter Maffay, bei dem das Duett verabredet wurde

Sie habe bei Maffay angerufen, um ihn zu fragen, ob sie diesen Song aufnehmen könne, erzählt Anastacia. Während des Gesprächs über die „beautiful ballad“, die sie zuvor nicht gekannt habe, sei aus dem „ich“ ein „wir“ geworden, und nach diesem Gespräch habe sie sich über Maffays Duettbereitschaft wie ein „kid in a candystore“ gefühlt.

Das Kind im Süßigkeitenladen Anastacia ist aber auch in ureigener Sache in Köln. Die 55-Jährige kündigt ihr Album „Our Songs“ an, das am Freitag (22. September) erscheinen soll. Die Sängerin aus Chicago singt darauf – eine besondere Verneigung vor ihren deutschen Fans – jede Menge Popklassiker deutscher Herkunft. Die reichen von „Still Loving You“ der Scorpions bis zu Udo Lindenbergs „Cello“.

Vorab wurde aus „Our Songs“ schon „Best Days“ ausgekoppelt, die von Campino persönlich übersetzte englische Version des Toten-Hosen-Hits „An Tagen wie diesen“.“

Die „Freunde“ Maffays sollten nicht voreilig in Trauerstarre verfallen

Ein Maffay ohne Bühne – kann das gutgehen? Fritz Rau, der 2013 verstorbene große deutsche Veranstalter und Populärmusikimpresario, hat sich das 1990 im Interview nicht im Entferntesten vorstellen können. Niemals werde das passieren. Passiert das denn auch wirklich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die zahllosen „Freunde“ des Sängers sollten nicht voreilig in Trauerstarre verfallen. Tina Turner hat im späten Karriereverlauf mehrere letzte Tourneen gestartet. Die Scorpions beschlossen noch im Verlauf ihrer Abschiedstournee, doch weiter zu machen. Und überhaupt: Ein Live-Goodbye lässt sich locker ausdehnen und könnte theoretisch sogar an Bob Dylans „neverending tour“ angelehnt werden. Auch wenn Maffay das heute in Köln anders sieht.

Vom ersten Auftritt an liebte Maffay die Beziehung zum Publikum

Abschied ist im Pop also, um einen Songtitel des vor wenigen Tagen verstorbenen Roger Whittaker zu verballhornen, ein nicht allzu scharfes Schwert. Phil Collins etwa sprach 2004 mit typischem Brithumor von seiner „first final farewell tour“ (nannte weitere Konzertreisen „Still not dead“ und „Still not dead yet“). Bei der Erinnerung an seine erste Tour mit einer Band in den Jahren 1966/67, als Maffay 16 Jahre alt war „und unser Aktionsradios 12 bis 15 Kilometer“, sei es „eine sehr spannende Situation gewesen, dem Publikum zu begegnen“.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. direkt in Ihr Postfach – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

2024 könnte es ein neues Album geben

Und das sei bis heute so geblieben. So gibt der Sänger auf Anfrage schon am Donnerstag bekannt, dass er „ohne Musik nicht wirklich gut einschlafen“ könne, und erwähnt die Möglichkeit von Einzelkonzerten und Festivalauftritten und erinnert auch an seinen kleinen grünen Kinderfreund, den nimmermüden Drachen „Tabaluga“. Und so weiter. 2024 könnte es auch ein neues Bandalbum geben. Vorgespräche liefen bereits.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er wolle sich um seine Programme für bedürftige Kinder kümmern, die in Kriegs- und Krisenzeiten bedürftiger seien denn je, und sich auch landwirtschaftlich mehr betätigen, „ein bisschen mehr buddeln als bisher“. Maffay lacht. Aber auch wenn „mein Zeitfenster kleiner wird“, bleibe „Musik immer ein Faktor“. Alles also halb so hart. Oder wie es so beruhigend in der deutschen Originalversion von „Just You“. „Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir …“

Die Daten der „We love Rock‘n‘Roll“-Tour 2024: 21. Juni, Rostock, Ostseestadion; 22. Juni, Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena; 28. Juni München, Königsplatz, 2. Juli, Bremen, Bürgerweide; 4. Juli 2024, Berlin, Waldbühne; 7. Juli, Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld; 12. Juli, Köln, Rhein-Energie-Stadien; 16. Juli, Stuttgart, Cannstatter Wasen; 18. Juli, Frankfurt, Deutsche Bank Park, 20. Juli, Leipzig, Red-Bull-Arena-

Album: Anastacia „Our Songs“ (Stars/Edel) erscheint am 22. September.