Peter Maffay: Tabaluga war „Liebe auf den ersten Blick“

Lebensrettende Meisterwerke - „Der Passfälscher“ erzählt eine Geschichte aus der NS-Zeit

Die Nazis haben das Familienleben der jüdischen Familie Schönhaus zerstört. In Maggie Perens Film „Der Passfälscher“ (Kinostart am 13. Oktober) versucht der in Berlin zurückgebliebene Sohn Cioma, ein normales Leben zu führen. Heimlich hilft er den in der Stadt verbliebenen Juden, in der Diktatur der Antisemiten zu überleben.