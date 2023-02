﻿Peter Plate hat „Romeo und Julia“ ein neues Musical-Gewand verpasst

Kiel/Berlin. Vor ein paar Wochen war es, da trudelte in der Werbepause im Fernsehen ein Trailer über den Bildschirm: „Romeo und Julia“ im Theater des Westens, ein brandneues Musical von Peter Plate und Ulf Sommer.

Als Kieler hatte man da natürlich gleich das erste Sommertheater 2014 auf der Bühne am Seefischmarkt vor Augen – und stutzte: Die Hauptdarsteller Maxine Kazis und Johannes Merz im Regen auf der steilen Showtreppe, die zwischen Slapstick und Romantik taumelnde Balkonszene des unsterblichen Shakespeare-Klassikers und ein zwischen Techno, NDW und Schlagerpop flirrender Soundtrack, für den man eigens das Berliner Pop-Duo Plate und Sommer engagiert hatte.

Peter Plate und Ulf Sommer schrieben den Soundtrack für „Romeo und Julia“ in Kiel

Durchaus ein kleiner Coup damals – schließlich ist Plate als eine Hälfte des einst höchst erfolgreichen Duos Rosenstolz bekannt. Außerdem ist er mit Sommer auch Komponist für die „Bibi und Tina“-Filme sowie Song-Produzent für Annett Louisan, Max Raabe, 2raumwohnung, Sarah Connor.

Jetzt also „Romeo und Julia“ neu in Berlin, am 19. März ist Premiere. „Gewundert haben wir uns schon“, sagt Daniel Karasek. Denn weder vom Theater des Westens noch von den Musikern hatte man dazu etwas gehört. Dabei hatte der Generalintendant des Theaters Kiel zusammen mit Dramaturgin Kerstin Daiber nicht nur die Idee zum Musical, sondern auch eine eigene Übersetzung und Textfassung erstellt und dabei eng mit Plate und Sommer zusammengearbeitet. „Aber sie spielen in Berlin nicht unsere Fassung und haben ohnehin einen ganz anderen Regieansatz.“

Anders als in der Kieler Fassung, die auf zeitgenössisches Ambiente und modern gedachte Figuren setzte, kommt im Theater des Westens nun die Shakespeare-Übersetzung Friedrich Wilhelm Schlegels von 1796 zum Zuge. Und dazu ein opulent historisch inspiriertes Outfit.

Für Berlin schrieben Plate und Sommer die Musik noch einmal neu

Den Stoff noch einmal neu zu denken, fanden die Musical-Macher dabei ganz selbstverständlich: „Der Blick auf das Stück verändert sich ständig“, sagt im Pressetext Peter Plate, „man bewertet es immer anders. Und in jedem Fall hat das Drama ja immer auch etwas Komisches.“

Die Musikrechte zum Stück hatte sich das Theater Kiel 2014 allein für das hiesige Sommertheater gesichert; darüber hinaus haben Plate und Sommer das Copyright. Trotzdem haben die beiden die Musik für das Theater des Westens, wo sie auch schon das preisgekrönte Musical „Ku’damm 56“ komponiert haben, noch einmal neu gedacht.

Da klingt beim ersten Reinhören ins zur Produktion erscheinende Album mehr Streicherschmelz und Chor als in Kiel mit. Dazu hat das Musiker-Duo den Rosenstolz-Klassiker „Liebe ist alles“ und die Ohrwurm-Ballade „Dann fall ich“, einer von 14 Songs und Ouvertüre des Kieler Soundtracks, locker recycelt. Und neben modernem Pop singt der mehrfach ausgezeichnete Countertenor Nils Wanderer, den Sommer und Plate laut Tagesspiegel „unsere Muse“ nannten. „Diese Mixtur von Gegensätzen funktioniert sehr gut“, findet Plate.

In Kiel sieht Intendant Daniel Karasek die zweite Fassung von Plate und Sommer gelassen

Daniel Karasek hätte sich durchaus vorstellen können, dass die Kieler Fassung nach der Uraufführung auch anderswo übernommen wird. Mehr Außenwirkung für das Kieler Theater und ein paar zusätzliche Einnahmen für die Übersetzer hätte das bedeutet. „Anfragen von anderen Theatern gab es damals, beispielsweise aus Hof“, sagt er, „aber ihre Musik aus der Hand zu geben, war nicht im Sinne von Peter Plate und Ulf Sommer.“

Insgesamt aber sieht Karasek die Angelegenheit gelassen. „Natürlich werden wir prüfen, ob und wieviel in Berlin eventuell aus unserer Fassung drinsteckt“, sagt er, „aber es ist mir einfach zu blöd, jetzt beleidigt zu spielen. Und auch, wenn wir in Kiel die Idee zum Musical hatten – Romeo und Julia gehört uns ja nicht.“

Ob er das neue Berliner Musical ansehen will? „Na klar“, so Karasek, „wir fahren auf jeden Fall da mal hin.“

Theater des Westens Berlin. Premiere 19. März 2023.