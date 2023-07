﻿Petruskirche Kiel: Harald Krassnitzer und die „Mozartists“ feiern beim SHMF Mozart und London

Kiel. Als es gilt, das Cembalo von 1787 aus dem Bühnenhintergrund in die erste Reihe zu rücken, holt Harald Krassnitzer den Humoristen heraus. „Umbauverpflichtung mit Conferencier-Anteil“ beschreibt der Schauspieler in der voll besetzten Petruskirche seinen Part bei der Konzertlesung mit den Mozartists und deren Gründer und Dirigenten Ian Page.

Erst preist der besser als Wiener „Tatort“-Kommissar Eisner bekannte Schauspieler das wertvolle, eigens für das SHMF aus London importierte Instrument, dann springt er weiter zum bedeutendsten Salzburg-Import gleich nach Mozart – der Mozartkugel. Und der Frage, wie sie am besten zu verspeisen sei. Beißer oder Schmelzer – Krassnitzer, Salzburger wie Mozart, macht seine kleine Philosophie daraus ...

SHMF bringt Krassnitzer und Mozart zusammen

Da steckt man längst drin im Thema des so anregenden wie köstlich süffigen Konzertabends, der den SHMF-Schwerpunkt London mit Wolfgang Amadeus Mozart zusammenbringt. Und der Musik, die das achtjährige Wunderkind während seines 15-monatigen London-Aufenthalts mit der Familie 1764/65 ebendort kennenlernte und offensichtlich unmittelbar aufsog.

Gleich zu Beginn lassen Dirigent Page und sein Ensemble enorm frisch und mit Tempo Mozarts wahrscheinlich erste, ganz nach klassischem Muster gebaute Sinfonie tanzen. Da legen sich sanfte Streicher auf den Cembalo-Klang, mischen sich kecke Bläser hinein und steigern sich schließlich zum spritzigen Presto.

Voll tönender Sopran: Solistin Alexandra Lowe und das Ensemble „The Mozartists“. © Quelle: Sven Janssen

Das klingt in seiner stürmischen Leichtigkeit durchaus londonesk, und Harald Krassnitzer liefert dazu Impressionen aus der Stadt, die schon damals Weltstadt war. Da gibt es Zeitungsartikel voller Lobgesänge auf den „deutschen“ Wunderknaben, ein Attribut, das Krassnitzer einfach mal so stehen lässt. Und es gibt die ausführlichen Briefe, in denen Leopold Mozart eindrücklich bis poetisch vom Londoner Leben der Familie berichtet. Nicht ohne das teure Pflaster zu beklagen oder die Besuche bei Hofe mit etwas künstlicher Langeweile abzutun.

Harald Krassnitzer zwischen Augenzwinkern und Eisners Humor

Krassnitzer lässt die Anekdoten zwischen Augenzwinkern, Raubein und staunendem Charme schwingen. Nicht ohne den gewissen Salzburger Schmäh. Für Mozart Senior legt er die Stimme noch eine Spur tiefer – und fast ist es, als klänge hier doch ein Hauch von Eisners ruppigem Humor mit.

Dazwischen tänzeln Arien von barocker Opulenz und klassischer Klarheit, bei denen die Mozartists ihre klangliche Vielfalt beweisen. Ebenso wie Alexandra Lowe und Benjamin Hulett. Der Tenor lässt weich eine Heldenarie aus dem damaligen Opern-Hit „Artaxerxes“ fließen und später dem noch etwas gebremsten Furor von Mozarts wütigem Arienerstling freien Lauf. Sopranistin Alexandra Lowe kann voll strömend und übermütig kokett („Maid of the Mill“) oder inbrünstig sehnend in einer Arie des jüngsten Bach-Sohns Johann Christian klingen, der als Auftragskomponist für König Georg III. nach London kam und dort auch die musikbegeisterte Königin Charlotte unterrichtete.

Dessen vibrierendes Cembalokonzert D-Dur op. 1 Nr. 6 verwandelt an den Tasten Solist Steven Devine in ein fragiles Klanggespinst.

Eine herrlich schmissige Mischung ist das, mit der Page und seine Mozartists zusammen mit dem aufgeräumten Krassnitzer und den drei Solisten London und den Komponisten feiern. Als Zugabe gibt es von Lowe und Hulett ein witzig bezauberndes Duett aus Thomas Arnes Oper „The Guardian Unwitted“. Und Krassnitzers Verweis auf Mozart, den Europäer, der in London so viele Strömungen seiner Zeit aufsaugte: „Ein Paradox, dass das im 21. Jahrhundert nicht mehr möglich sein soll ...“

